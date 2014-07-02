Pölynimurit

Kärcherin monipuoliseen käyttöön soveltuvat ekotehokkaat pölynimurit säästävät sähköä, ovat suorituskyvyltään tehokkaat ja sopivat erilaisille lattiapäällysteille. Kestävät fleece-pölypussit varmistavat tasaisen, korkean imutehon.

Pölynimureiden uusi T-sarja

    Suodatin
    Säiliötilavuus (l)
    • Vertaile tuotteita
    • |
    0 Tuotteet
    Pölynimureiden uusi T-sarja

    Onko se vastuullisesti valmistettu? Tietenkin!

    Pölynimureiden uusi T-sarja on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla ja merkkipaalu ammattisiivouksessa. Modulaaristen koneiden rungosta on valmistettu jopa 45 prosenttia kierrätysmateriaalista, ja ne tarjoavat kestävän ja ergonomisen muotoilun lisäksi erinomaisen imutehon. Ne tekevät vaikutuksen erittäin hiljaisella käyntiäänellä – erityisesti meluherkillä alueilla. Haluatko tietää lisää? Lue lisää uudesta T-sarjasta täältä.

    Pölynimureiden uusi T-sarja
    pölynimuri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Kierrätysmateriaalista valmistettu pölynimuri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Kestävä ja hygieeninen: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistettu 60 % kierrätetyistä materiaaleista*. Se on kestävä työkalu, joka on kestävästi valmistettu. Imuri tekee vaikutuksen suurella imuteholla, erittäin tehokkaalla HEPA 14 -suodattimella, keveydellä ja erinomaisella hinta-laatusuhteella.


    * Rungon muoviosat, ei varusteet.

    Pölynimureiden uusi T-sarja

    Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.

    Branch_Winnenden_teaser

    Kärcher Centerit

    Tutustu Kärcher Center -myymälöihin

    Kärcher Händler Deutschland

    Jälleenmyyjähaku

    Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.