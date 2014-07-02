Pölynimurit

Onko se vastuullisesti valmistettu? Tietenkin!

Pölynimureiden uusi T-sarja on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla ja merkkipaalu ammattisiivouksessa. Modulaaristen koneiden rungosta on valmistettu jopa 45 prosenttia kierrätysmateriaalista, ja ne tarjoavat kestävän ja ergonomisen muotoilun lisäksi erinomaisen imutehon. Ne tekevät vaikutuksen erittäin hiljaisella käyntiäänellä – erityisesti meluherkillä alueilla. Haluatko tietää lisää? Lue lisää uudesta T-sarjasta täältä.