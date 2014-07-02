Pölynimurit
Kärcherin monipuoliseen käyttöön soveltuvat ekotehokkaat pölynimurit säästävät sähköä, ovat suorituskyvyltään tehokkaat ja sopivat erilaisille lattiapäällysteille. Kestävät fleece-pölypussit varmistavat tasaisen, korkean imutehon.
Onko se vastuullisesti valmistettu? Tietenkin!
Pölynimureiden uusi T-sarja on edelläkävijä kestävän kehityksen saralla ja merkkipaalu ammattisiivouksessa. Modulaaristen koneiden rungosta on valmistettu jopa 45 prosenttia kierrätysmateriaalista, ja ne tarjoavat kestävän ja ergonomisen muotoilun lisäksi erinomaisen imutehon. Ne tekevät vaikutuksen erittäin hiljaisella käyntiäänellä – erityisesti meluherkillä alueilla. Haluatko tietää lisää? Lue lisää uudesta T-sarjasta täältä.
Kierrätysmateriaalista valmistettu pölynimuri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Kestävä ja hygieeninen: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistettu 60 % kierrätetyistä materiaaleista*. Se on kestävä työkalu, joka on kestävästi valmistettu. Imuri tekee vaikutuksen suurella imuteholla, erittäin tehokkaalla HEPA 14 -suodattimella, keveydellä ja erinomaisella hinta-laatusuhteella.
* Rungon muoviosat, ei varusteet.
