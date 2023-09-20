T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuri
Erittäin hygieeninen, erinomainen hinta-laatusuhde - ja kierrätysmateriaalista valmistettu*.
Kestävästi pölyä ja likaa vastaan: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuri on valmistettu 60 % kierrätetyistä materiaaleista*. Se tekee vaikutuksen suurella imuteholla, hygieenisellä HEPA 14 -suodattimella, keveydellä ja erinomaisella hinta-laatusuhteella.
* Rungon muoviosat, ei varusteet.
Vaikuttavaa jälkeä ympäristön ja siisteyden osalta
Kestävä kehitys ja hygieenisyys, maksimaalinen imuteho ja kestävyys; T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuri tekee vaikuttavaa jälkeä kaikilla osa-alueilla. Kierrätysmateriaalin käyttäminen valmistuksessa vähentää sekä energiantarvetta tuotannossa että raaka-aineiden määrää valmistuksessa. Tämän ansiosta se on ympäristöystävällinen, erittäin kestävä käytössä ja pitkäikäinen. Toisin sanoen: ammattilaisen valinta tehokkaaseen siivoukseen.
Suojele luonnonvaroja, vähennä jätteen määrää
60 % kierrätetystä muovista valmistettu T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuri auttaa säästämään luononnvaroja ja edistämään ekologista kestävyyttä. Kierrätysmuovin käyttö on vain yksi ratkaisu monista, joita Kärcherin perheyritys käyttää jätteen vähentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Vastuullisuus onkin ollut osa yrityksen strategiaa jo useiden vuosien ajan. Täältä löydät lisää tietoa aiheesta.
Kestävä polku täydelliseen puhtauteen
Ympäristöystävällinen: 60 % kierrätettyä materiaalia
Kärcherin T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistettu 60 % kierrätetystä muovista*. Tämän ansiosta pölynimuri yhdistää täydellisesti esteettisyyden ja kestävyyden - ja takaa samalla erinomaisen tehokkuuden jokaisella käyttökerralla. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet ja tasainen laatu kuin muillekin Kärcher-imureiden muoviosille.
* Rungon muoviosat, ei varusteet.
Erittäin tehokas ja hygieeninen: HEPA 14 -suodatin
HEPA 14 -suodattimen erotusaste on 99,995 %. Tämän ansiosta T 11/1 Classic HEPA Re!Plast täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit myös hygieenisesti herkillä alueilla. Se suodattaa pienetkin hiukkaset kuten aerosolit, virukset ja bakteerit, ja on sertifioitu testistandardin DIN EN 1822:2019 mukaisesti. Tämä takaa korkealaatuisen ja puhtaan poistoilman kerta toisensa jälkeen.
Hiljainen kuin mikä: vain 61 dB(A)
Hiljainen 61 dB(A) käyttöääni suojaa siivoojan korvia pitkien työpäivien aikana. Alhaisen melutasonsa ansiosta T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sopii erinomaisesti meluherkille alueille sekä työskentelyyn myös yöaikaan.
Fiksut valinnat yksityiskohtia myöten
Kestävää tuotesuunnittelua
Erinomaisen siistiä! Moderni ja innovatiivinen muotoilu mustan värisessä muovirungossa. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuria kehitettäessä huippulaatu ja toimivuus yhdistettiin optimaalisesti kestävään, esteettiseen muotoiluun ja suureen määrään kierrätysmateriaaleja.
* Rungon muoviosat, ei varusteet.
Hygieeninen ja turvallinen HEPA 14 -suodatin
Testistandardin DIN EN 1822:2019 mukaan sertifioitu HEPA 14 -suodatin täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit hygieenisesti herkillä alueilla. Korkean 99,995 %:n erotusasteensa ansiosta se suodattaa pienimmätkin hiukkaset, kuten virukset, aerosolit ja bakteerit, jotka ovat vain muutaman mikrometrin mittaisia – tuottaen korkealaatuista, puhdasta poistoilmaa.
Tukeva, kestävä ja taloudellinen
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tekee vaikutuksen kestävyydellä, käytettävyydellä ja erinomaisella hinta-laatusuhteella. Tämä takaa sen korkean tehokkuuden. Tukeva puskuri suojaa konetta kolhuilta ja varmistaa pitkän käyttöiän. Pölynimurissa on myös huippuhyvät käyttöominaisuudet: suurten takapyörien ja kääntyvien etupyörien ansiosta se on kevyesti ohjattava ja eikä kaadu helposti.
Mukana kulkevat tarvikkeet
Imurin mukana toimitetut tarvikkeet voidaan säilyttää koneessa integroiduissa telineeessä, joten T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuria on helppo ja mukava kuljettaa paikasta toiseen. Virtajohto säilytetään turvallisesti kaapelikoukussa. Rungossa on kätevä säilytyspaikka lattiasuulakkeelle.
Erittäin kevyt ja ergonominen
Kevyen painonsa ansiosta Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast voidaan helposti kuljettaa portaissa ja askelmien yli, jopa yhdellä kädellä, ergonomisen kantokahvan avulla. Myös pitkät työtehtävät hoituvat helposti kevyellä pölynimurilla.
Ammattilaisilta ammattilaisille: Asiantuntijasi vaativiin tehtäviin
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sopii erilaisiin siivouskohteisiin aina, kun kova- tai tekstiilipintaiset alueet on puhdistettava säännöllisesti. Kestävän, 60 % kierrätettyjä materiaaleja sisältävän materiaalin ja erittäin tehokkaan HEPA 14 -suodattimen ansiosta pölynimuri on täydellinen ammattilaisten siivouskohteisiin, jopa korkeiden hygieniavaatimusten paikkoihin.