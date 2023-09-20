T 11/1 Classic HEPA Re!Plast -pölynimuri

Ympäristöystävällinen: 60 % kierrätettyä materiaalia

Kärcherin T 11/1 Classic HEPA Re!Plast on valmistettu 60 % kierrätetystä muovista*. Tämän ansiosta pölynimuri yhdistää täydellisesti esteettisyyden ja kestävyyden - ja takaa samalla erinomaisen tehokkuuden jokaisella käyttökerralla. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet ja tasainen laatu kuin muillekin Kärcher-imureiden muoviosille.

* Rungon muoviosat, ei varusteet.