Re!Plast-sarjan imureiden tunnusmerkkinä on musta muovirunko, jonka valmistuksessa käytetään vähintään 60% kierrätysmuovia. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet kuin muillekin muoviosille. HEPA 14 -suodattimen ansiosta T 11/1 -pölynimuri täyttää turvallisuusvaatimukset myös hygieenisesti herkillä alueilla. HEPA 14 -suodatin on sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti ja se suodattaa pienetkin hiukkaset kuten aerosolit, virukset ja bakteerit, 99,995 prosentin erotusasteella. Vankka, erittäin kestävä ja siten erittäin taloudellinen pölynimuri tuottaa 235 mbar alipaineen 850 W:n tehosta, mikä takaa erinomaisen imutehon erittäin matalalla, vain 61 dB äänenvoimakkuustasolla. 11 litran säiliötilavuus ja vain 4,2 kg paino sekä tukeva kantokahva takaavat imurille ketterän liikuttelun niin itse siivoustyössä kuin eri kohteiden välillä liikuttaessa. Tässä mallissa on kevyt muovinen imuputki, joka koostuu kolmesta osasta. Tarvikkeet, kuten imuputki ja lattiasuutin, voidaan kätevästi säilyttää pölynimurissa. Mukana toimitetaan myös fleece-pölypussi. Virtajohdon pituus 7,5 metriä.