Pölynimuri T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Kompaktin kokoinen T 11/1 Classic HEPA -pölynimuri kierrätysmuovista valmistettuna Re!Plast-versiona. HEPA 14-suodattimen ja korkean imutehon ansiosta erinomainen hinta-laatusuhde.
Re!Plast-sarjan imureiden tunnusmerkkinä on musta muovirunko, jonka valmistuksessa käytetään vähintään 60% kierrätysmuovia. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet kuin muillekin muoviosille. HEPA 14 -suodattimen ansiosta T 11/1 -pölynimuri täyttää turvallisuusvaatimukset myös hygieenisesti herkillä alueilla. HEPA 14 -suodatin on sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti ja se suodattaa pienetkin hiukkaset kuten aerosolit, virukset ja bakteerit, 99,995 prosentin erotusasteella. Vankka, erittäin kestävä ja siten erittäin taloudellinen pölynimuri tuottaa 235 mbar alipaineen 850 W:n tehosta, mikä takaa erinomaisen imutehon erittäin matalalla, vain 61 dB äänenvoimakkuustasolla. 11 litran säiliötilavuus ja vain 4,2 kg paino sekä tukeva kantokahva takaavat imurille ketterän liikuttelun niin itse siivoustyössä kuin eri kohteiden välillä liikuttaessa. Tässä mallissa on kevyt muovinen imuputki, joka koostuu kolmesta osasta. Tarvikkeet, kuten imuputki ja lattiasuutin, voidaan kätevästi säilyttää pölynimurissa. Mukana toimitetaan myös fleece-pölypussi. Virtajohdon pituus 7,5 metriä.
Ominaisuudet ja edut
Kestävää kehitystä edustava muovirunko - 60% kierrätysmateriaalistaValmistuksessa käytetty vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä Kestävä rakenne takaa pitkän elinkaaren ja vähentää kokonaiskustannuksia.
Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatinKorkeimmat turvallisuusstandardit hygieenisesti herkillä alueilla. Suuri suodatus- ja erotusaste 99,995% suodattaa pienet hiukkaset. Sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti.
KevytVaivaton, myös yhdellä kädellä kuljetettava reunojen ja portaiden yli. Pienempi paino samalla säiliötilavuudella varustettuun verrokkeihin. Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.
Erittäin matala toimintamelu, vain 61 dB (A)
- Soveltuu erityisesti meluherkille alueille ja jopa yöllä käytettäväksi.
- Matala toimintamelu suojaa käyttäjää.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Helppo ja mukava kuljettaa ja varastoida.
- Virtajohdon helppo ja turvallinen säilytys
- Rungossa kätevä säilytyspaikka lattiasuulakkeelle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Alipaine (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|850
|Säiliötilavuus (l)
|11
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|61
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|385 x 285 x 385
* Muoviosat lukuun ottamatta varusteita.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 3 kpl
- Imuputkien pituus: 350 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Vaihdettava lattiasuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 14 -suodatin
- Suodatinkori: Fleece
Ominaisuuksia
- Säiliön materiaali: Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi hotellialalla, ateriapalveluissa, vähittäiskaupassa ja rakennusten siivouksessa
- Monipuolinen ja sitä voidaan käyttää paikoissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset
- Kaikille koville pinnoille, esim. laatat, luonnonkivi, PVC, linoleumi.
- Matot
- Terveydenhuolto