Iso apu lakaisuun

Työnnettävät lakaisukoneet ripeään lakaisuun. Katuharja ja rikkalapio jäävät nyt toiseksi: Kärcherin lakaisukone puhdistaa piha-alueet moninkertaisesti nopeammin. Työskentely on kevyempää ja mukavampaa ja roskat päätyvät siististi säiliöön, joka on helppo tyhjentää. Vähemmän rasitusta, enemmän tulosta!

0 Tuotteet
Kärcher Työnnettävät lakaisukoneet ripeään lakaisuun.

Ripeä ratkaisu pihan lakaisuun

Kompaktilla lakaisukoneella asfaltti- ja kivipihojen lakaisu sujuu siististi, kevyesti ja hämmästyttävän nopeasti, kumartelematta ja roskiin käsin koskematta.

Lakaisukoneiden edut

easy to operate

Helppo käyttää

Helppoa ja vaivatonta lakaisua ilman turhaa rasitusta.

Easy on your back

Monipuolinen ja mukava

Lakaisukoneen työntökahvan korkeutta voi säätää ja sen voi taittaa säilytystä varten.

Maximum cleaning results

Lakaisee tarkasti

Sivuharjojen pitkät harjakset puhdistavat perusteellisesti myös reunoilta.

Stow sweeper upright

Simppeli ja pienikokoinen

Kaikki lakaisukoneemme saa kätevästi mahtumaan pieneen tilaan: taita vain kahva koneen päälle ja nosta kone pystyy. Helppoa!

Empty sweeping container easily

Helppo tyhjentää

Kärcherin lakaisijoiden roskasäiliöt saa irrotettua helposti tyhjennystä varten: tartu kiinni ja nosta – valmista tuli, eikä roskiin tarvinnut edes koskea.

Sweeping container stands on its own

Käytännöllinen

Roskasäiliöt on suunniteltu niin, että ne pysyvät pystyssä yksinäänkin.

KM 75/40 W lakaisukone 406px

Lakaisukoneet ammattikäyttöön

Taloyhtiöille ja kiinteistönhoidon ammattilaisille suosittelemme päivittäiseen käyttöön ja koviin olosuhteisiin mitoitettua Professional-malliston lakaisukonetta. Kätevistä työnnettävistä lakaisukoneista täysimittaisiin päältäajettaviin imulakaisukoneisiin - Mallistostamme löytyy ratkaisut taloyhtiöiden piha-alueiden siivoamisesta aina suurten urheilukenttien, varastojen ja pysäköintialueiden lakaisuun.

> Tutustu ammattimalliston lakaisukoneisiin