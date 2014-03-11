Iso apu lakaisuun
Työnnettävät lakaisukoneet ripeään lakaisuun. Katuharja ja rikkalapio jäävät nyt toiseksi: Kärcherin lakaisukone puhdistaa piha-alueet moninkertaisesti nopeammin. Työskentely on kevyempää ja mukavampaa ja roskat päätyvät siististi säiliöön, joka on helppo tyhjentää. Vähemmän rasitusta, enemmän tulosta!
Ripeä ratkaisu pihan lakaisuun
Kompaktilla lakaisukoneella asfaltti- ja kivipihojen lakaisu sujuu siististi, kevyesti ja hämmästyttävän nopeasti, kumartelematta ja roskiin käsin koskematta.
Lakaisukoneiden edut
Helppo käyttää
Helppoa ja vaivatonta lakaisua ilman turhaa rasitusta.
Monipuolinen ja mukava
Lakaisukoneen työntökahvan korkeutta voi säätää ja sen voi taittaa säilytystä varten.
Lakaisee tarkasti
Sivuharjojen pitkät harjakset puhdistavat perusteellisesti myös reunoilta.
Simppeli ja pienikokoinen
Kaikki lakaisukoneemme saa kätevästi mahtumaan pieneen tilaan: taita vain kahva koneen päälle ja nosta kone pystyy. Helppoa!
Helppo tyhjentää
Kärcherin lakaisijoiden roskasäiliöt saa irrotettua helposti tyhjennystä varten: tartu kiinni ja nosta – valmista tuli, eikä roskiin tarvinnut edes koskea.
Käytännöllinen
Roskasäiliöt on suunniteltu niin, että ne pysyvät pystyssä yksinäänkin.
Lakaisukoneet ammattikäyttöön
Taloyhtiöille ja kiinteistönhoidon ammattilaisille suosittelemme päivittäiseen käyttöön ja koviin olosuhteisiin mitoitettua Professional-malliston lakaisukonetta. Kätevistä työnnettävistä lakaisukoneista täysimittaisiin päältäajettaviin imulakaisukoneisiin - Mallistostamme löytyy ratkaisut taloyhtiöiden piha-alueiden siivoamisesta aina suurten urheilukenttien, varastojen ja pysäköintialueiden lakaisuun.