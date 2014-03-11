Iso apu lakaisuun

Työnnettävät lakaisukoneet ripeään lakaisuun. Katuharja ja rikkalapio jäävät nyt toiseksi: Kärcherin lakaisukone puhdistaa piha-alueet moninkertaisesti nopeammin. Työskentely on kevyempää ja mukavampaa ja roskat päätyvät siististi säiliöön, joka on helppo tyhjentää. Vähemmän rasitusta, enemmän tulosta!