Kastelutuotteet

Kärcherin kattavasta kastelutuotevalikoimasta löytyy viherpeukaloille kaikki mitä puutarhanhoidossa ja kastelussa tarvitaan. Pumput ja kastelutuotteet helppoon ja taloudelliseen vedenkäyttöön. Innovatiivinen tekniikka ja tarkat anturit takaavat juuri tarvittavan määrän kasteluvettä sinne missä sitä tarvitaan. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät erilaiset suuttimet, kastelupistoolit, sprinklerit, letkut, kasteluajastimet, pumput ja letkujen liitäntä- ja säilytysjärjestelmät.