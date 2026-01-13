Kastelutuotteet
Kärcherin kattavasta kastelutuotevalikoimasta löytyy viherpeukaloille kaikki mitä puutarhanhoidossa ja kastelussa tarvitaan. Pumput ja kastelutuotteet helppoon ja taloudelliseen vedenkäyttöön. Innovatiivinen tekniikka ja tarkat anturit takaavat juuri tarvittavan määrän kasteluvettä sinne missä sitä tarvitaan. Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyvät erilaiset suuttimet, kastelupistoolit, sprinklerit, letkut, kasteluajastimet, pumput ja letkujen liitäntä- ja säilytysjärjestelmät.
Suuttimet ja suihkuputket
Kärcher kastelupistoolit ja suihkusuuttimet erottuvat joukosta niiden ergonomisen muotoilun ja käyttömukavuuden ansiosta. Suihkun muoto on säädettävissä tarpeen mukaan.
Kastelulaitteet
Kastelua puutarhan joka nurkkaan; valikoima erilaisia sadettajia auttaa kastelemaan suuremmankin alueen helposti ja vaivattomasti.
Liittimet, hanaliittimet
Kaikki mitä tarvitaan letkun liittämiseen, yhteensopiva kaikkiin vakioletkuihin.
Letkut
Kärcher puutarhaletkut ovat joustavia, kestäviä eivätkä kierry mutkalle. Letkuja on saatavissa setteinä, joissa liittimet ja suihkusuuttimet mukana, ja ovat heti käyttövalmiita.
Letkun säilytys
Aina siisti, aina ulottuvilla: Kärcherin puutarhaletkun säilytykseen liittyvät tuotteet helpottavat pihatöitä merkittävästi.
Mahdollisia käyttötapoja
Tutustu puutarhatuotteidemme monimuotoisiin käyttötapoihin.
Fiksua ja ympäristöystävällistä
Kärcherin älykäs teknologia ja tuotteet, jotka on luotu toimimaan täydellisesti yhdessä, mahdollistavat luonnonvarojen vastuullisen käytön. Laajentamalla eco!ogic tuoteperhettään puutarhan puolelle Kärcher ottaa osaa ympäristötalkoisiin ja kantaa oman vastuunsa. Tähän liittyen on tärkeää, että Kärcher on poistanut laitteista lepotilan ja lisännyt niihin parhaan mahdollisen hyötysuhteen tuottavan kastelunhallintajärjestelmän.
Tehokasta kastelua
Kärcherin älykäs teknologia ja tuotteet, jotka on luotu toimimaan täydellisesti yhdessä, mahdollistavat luonnonvarojen vastuullisen käytön.
Laajentamalla eco!ogic tuoteperhettään puutarhan puolelle Kärcher ottaa osaa ympäristötalkoisiin ja kantaa oman vastuunsa. Tähän liittyen on tärkeää, että Kärcher on poistanut laitteista lepotilan ja lisännyt niihin parhaan mahdollisen hyötysuhteen tuottavan kastelunhallintajärjestelmän.
1 Vettä vaihtoehtoisista lähteistä.
2 Vedenmäärän hallintaa.
3 Tarvitun vesimäärän siirtoa.
4 Tuhlailematonta käyttöä.
Energiansäästöä
Kestävät ja helppokäyttöiset Kärcherin laatupumput ovat ihanteellinen ratkaisu vaihtoehtoisten vedenlähteiden, kuten esimerkiksi sadeveden, käyttöön. Pumput käynnistyvät ja pysähtyvät automaattisesti aina tarvittaessa. Monivaihepumput tarjoavat enemmän voimaa ja tehokkuutta vähemmällä melulla. Vaikka niissä on sama virtausnopeus kuin tavallisissa suihkupumpuissa, on niiden energiankulutus 30 % pienempi. eco!ogic-mallit, joissa on 0 watin lepotilatoiminto, ovat vielä tätäkin taloudellisempia.
Vedensäästöä
Uusi SensoTimer-kastelujajastin radio-ohjatuilla kosteusantureilla kastelee puutarhasi älykkäästi ja tehokkaasti. Maaperän kosteustilanne välittyy puolen tunnin välein kastelujärjestelmään, joka käynnistyy vain tarvittaessa. Turhan kastelun välttämiseksi anturi mittaa maaperän kosteuden lähes maan tasalta. eco!ogic-toiminnon ansiosta kastelua voi myös viivyttää tarvittaessa ja näin säästyy vieläkin enemmän vettä.
Vastuullisia materiaalivalintoja
Kärcher panostaa valtavasti materiaalivalintoihin ja pyrkii aina varmistamaan tuotteiden ympäristöystävällisyyden. Me vältämme käyttämästä esimerkiksi terveydelle ja ympäristölle haitallisia ftalaatteja tai raskasmetalleja. Kärcherin laadukkaat PrimoFlex®-puutarhaletkut tunnetaan kestävyydestään, joustavuudestaan ja taittumattomuudestaan.