Suuttimet ja suihkuputket

Täydellinen kastelutulos saavutetaan ainoastaan oikean muotoisella suihkulla. Laajasta suihkupistoolivalikoimastamme löytyy sopiva pistooli erilaisiin käyttötarpeisiin. Suihkun muoto ja vesimäärä on säädettävissä kastelukohteen mukaan, jolloin ei aiheuteta vahinkoa kasteltaville kasveille. Tämä on myös taloudellista, eikä vettä haaskata turhan takia. Korkealaatuinen, Premium metallinen kastelupistooli on vertaansa vailla. Ergonominen ja kestävä kastelupistooli on miellyttävä käyttää ja tekee puutarhan kastelusta helppoa ja mukavaa.