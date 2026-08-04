Ympäristönhoitotuotteet

Akkuvoimaa Ammattilaisille Vaihda lehtipuhaltimesta pensasleikkuriin tai ruohonleikkuriin - ja ota vain akku mukaasi. Kaikki 36 V luokan akut sopivat kaikkiin Kärcher Outdoor Power Equipment -sarjan koneisiin. Tämä tarkoittaa, että olet aina valmis työskentelemään. Akkukäyttöisten koneidemme suorituskyky ja kestävyys takaavat parhaat tulokset ja työskentelet ergonomisesti ja mukavasti alhaisella melulla. Täsmälleen oikeat koneet kaikkeen ammattimaiseen puutarhanhoitoon.