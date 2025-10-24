Terassipesuri

Terassin pesu uudella tavalla

Siirrytäänpä nykyaikaan terassin pesussa: kiitos terassipesurin, sinun ei tarvitse enää manuaalisesti harjata terassipintoja puhtaaksi. Pyörivät harjakset sekä aina oikea määrä vettä pesevät terassin puhtaaksi tasaisesti, hellävaroen ja jopa ilman puhdistusaineita. Lika irtoaa ja huuhtoutuu pois yhdellä kertaa. Pesuri sopii kaikille terassimateriaaleille.