Terassipesuri
Säästä aikaa ja vettä tehokkaalla moottoroidulla Kärcher-terassipesurilla. Se puhdistaa herkät ulkopinnat, kuten puiset terassit, tehokkaasti mutta hellävaraisesti. Terassipesurin innovatiiviset taaksepäin pyörivät harjakset irrottavat ja pesevät pois pinttyneenkin lian samanaikaisesti. Vesiletkuun liitettävässä terassipesurissa on manuaalinen vedensäätöventtiili, jolloin vedenkulutus pysyy kurissa.
Terassin pesu uudella tavalla
Siirrytäänpä nykyaikaan terassin pesussa: kiitos terassipesurin, sinun ei tarvitse enää manuaalisesti harjata terassipintoja puhtaaksi. Pyörivät harjakset sekä aina oikea määrä vettä pesevät terassin puhtaaksi tasaisesti, hellävaroen ja jopa ilman puhdistusaineita. Lika irtoaa ja huuhtoutuu pois yhdellä kertaa. Pesuri sopii kaikille terassimateriaaleille.
Ota kesä vastaan ilman draamaa
PCL 4-terassipesuri sopii hellävaraisuutensa vuoksi kaikille terassipinnoille. Voit itse säädellä käytettävän veden määrää, ja tehokkuutensa takia pesuainetta ei välttämättä tarvita.
Perusteellinen ja tasainen puhdistustulos
Innovatiiviset, pyörivät harjakset irrottavat lian tehokkaasti ja tarjoavat tasaisen ja hellävaraisen puhdistustuloksen puisille terasseille.
2-in-1 -toiminto
Kaksi integroitua vesisuutinta irrottavat ja huuhtelevat lian pois yhdessä vaiheessa.
Myös akkutoimisena
Terassipesuri on saatavana myös Kärcher-akkualustaan yhteensopivana vaihdettavalla 18 V akulla. Akkukäyttöisyys tuo joustavuutta siivoukseen, mutta isommille alueille on tarjolla myös virtajohdollinen versio.
Sopii erilaisille ulkotilojen pinnoille
Pyörivät rullaharjat on helppo vaihtaa ilman työkaluja, jolloin erilaisille pinnoille tarkoitetut harjat on helppo vaihtaa lennossa jopa kesken siivouksen.