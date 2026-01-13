Akkukäyttöiset pikalakaisimet

Imuriakin näppärämpi

Kukapa ei olisi kokenut tätä: juuri kun olet saanut imuroinnin valmiiksi, lattialla on jo uusia murusia! Kärcherin akkukäyttöinen lakaisin on ihanteellinen arjen apuri pienten sotkujen siivoamiseen – ilman, että tarvitsee kaivaa esiin perinteistä imuria.

Tämä akkuharja on täydellinen jokapäiväiseen siivoukseen. Se on pieni, liikuteltava ja helppokäyttöinen – ja soveltuu käytettäväksi kaikkialla kodissa. Kompaktin kokonsa ja modernin, johdottoman muotoilunsa ansiosta harjaa on helppo säilyttää tilaa säästävästi ja se on aina valmiina käyttöön.

Eikö olisikin ihanaa, kun siivous olisi aina näin vaivatonta?