Akkukäyttöiset pikalakaisimet
Vikkelämpi kuin imuri, mukavampi käyttää kuin harja ja rikkalapio. Ladattava pikalakaisin on näppärä ratkaisu pikaiseen ylläpitosiivoukseen kun imurin esiin ottaminen vie liikaa aikaa ja harjalla lakaisu tuntuu turhan vaivalloiselta. Se kerää pikkuroskat lattia- ja mattopinnoilta ilman vaivalloista kumartelua.
Monipuolinen käyttää
Onko lattialla ruoanmurusia? Likainen matto? Kärcherin akkukäyttöinen lakaisin on todellinen yleiskone ja se sopii käytettäväksi niin kovilla lattiapinnoilla, kuin myös matoilla. Sen suorituskyky puhuu puolestaan: lika kerätään talteen sen sijaan, että sitä vain työnnettäisiin edestakaisin. Tämä pätee myös jopa 10 millimetrin korkuisiin mattoihin. Harja tunkeutuu syvälle kuituihin ja puhdistaa siten luotettavasti ja tehokkaasti.
Kaipaatko tehokasta ja monipuolista puhdistusratkaisua kotiisi?
Suorituskykyä pienissäkin tiloissa
Innovatiivinen Adaptive Cleaning System takaa ensiluokkaiset puhdistustulokset. Joustavasti liikkuva lakaiseva reuna, optimaalinen lian ohjaus ja erityinen puhdistusharja kuljettavat lian turvallisesti roskasäiliöön jättämättä jäämiä tai levittämättä pölyä.
Eikö olisikin upeaa, kun siivous olisi aina näin helppoa ja pölytöntä?
Aina käyttövalmiina
Akkukäyttöinen Kärcher KB 5 -harja tekee vaikutuksen tehokkaalla litiumioniakullaan ja jopa 30 minuutin akunkestollaan kovilla lattioilla. Tämä tarkoittaa, että voit lakaista lattiasi hetkessä – optimaalisella liikkumisvapaudella ilman ärsyttävää johtoa tai pistorasian etsimistä.
Eikö olisikin ihanaa siivota vapaasti ja vaivattomasti?
Imuriakin näppärämpi
Kukapa ei olisi kokenut tätä: juuri kun olet saanut imuroinnin valmiiksi, lattialla on jo uusia murusia! Kärcherin akkukäyttöinen lakaisin on ihanteellinen arjen apuri pienten sotkujen siivoamiseen – ilman, että tarvitsee kaivaa esiin perinteistä imuria.
Tämä akkuharja on täydellinen jokapäiväiseen siivoukseen. Se on pieni, liikuteltava ja helppokäyttöinen – ja soveltuu käytettäväksi kaikkialla kodissa. Kompaktin kokonsa ja modernin, johdottoman muotoilunsa ansiosta harjaa on helppo säilyttää tilaa säästävästi ja se on aina valmiina käyttöön.
Eikö olisikin ihanaa, kun siivous olisi aina näin vaivatonta?
Kevyt ja ketterä
Siivouksesta tulee vaivatonta: kätevän ja erittäin kevyen akkuharjan avulla pidät kotisi tahrattoman puhtaana samalla selkääsi säästäen.
Taklaa haasteet
Akkukäyttöinen lakaisin taipuu helposti huonekalujen alle.
Joustava
Tuplanivelen ansiosta esteitä on helppo kiertää.
Kulmat ja reunat
Puhtautta koko pinnalle: lakaisee reunoihin ja nurkkiin asti.
Helppo käynnistys
Akkuharja käynnistyy automaattisesti kun kahva käännetään taakse.
Parkkiasento
Kompaktin muotoilunsa ansiosta harja on aina käden ulottuvilla ja pysyy myös pystyssä itsekseen – joten voit pitää tauon siivouksesta milloin tahansa.
Huolto ja hoito
Likasäiliö on helppo irrottaa
Tyhjennys ilman koskemista likaan