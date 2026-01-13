Lattiapesurilla puhdistat lattiat tehokkaasti
Kärcher-lattiapesuri tekee lattioiden puhdistamisesta helppoa ja nopeaa. Lattiapesurin pyörivän mikrokuitutelan rinnalla tavallinen moppi jää tehossa toiseksi. Pesuri on hygieeninen ja jättää lattiat puhtaammaksi kuin perinteinen moppi, sillä likavesi kerätään suoraan säiliöön ja lattia pestään aina puhtaalla vedellä. Akkukäyttöinen lattiapesuri liikkuu vaivattomasti ahtaammissakin tiloissa, kuten sohvan tai portaikon alla. FC 5 -malli kerää mukaansa myös pölyn ja pienet muruset ja karvat. FC 7 -malli imee myös karkeaa likaa, joten erillistä imurointia ei tarvita.
Parhaimmillaan jopa 50% ajansäästö!
Lattioiden puhdistus voi sujua jopa tuplasti nopeammin: Lattiapesurin käyttöönotto on nopeaa, ja kun pölyä ja roskia ei ole ehtinyt kertymään paljon, erillistä imurointiakaan ei välttämättä tarvita. Lisäksi lattia kuivuu nopeasti eikä aikaa tuhraannu odotteluun.
* perustuu imurointiin, pesuun ja kuivaukseen samalla kertaa FC 5 lattiapesuria käyttäen
Erinomainen puhdistustulos
500 kierrosta minuutissa pyörivät telaharjat takaavat hygieenisen puhdistustuloksen ja tehokkaan työsuoritteen käytettyä aikaa kohden. Lattian puhdistukseen käytetään vain puhdasta vettä ja pesuainetta, ja likavesi kerätään siististi erilliseen säiliöön. Siksi lattiapesurilla on helppo saavuttaa tavanomaista puhtaampi lopputulos vähemmällä vaivalla.
Soveltuu kaikille koville lattiapinnoille
Parketti, laminaatti, laatta, kivi, muovi tai korkki - Kärcher-lattiapesuri sopii kaikille tavanomaisille, koville lattiapinnoille kotioloissa. Säästeliään vedenkäytön ansiosta parketinkin pesu on turvallista.
Erityisesti lattiapesurin kanssa käytettäväksi suunnitellut, hoitavat pesuaineet auttavat varmistamaan parhaan lopputuloksen. Niitä löytyy lakatulle parketille ja laminaatille, öljytylle tai vahatulle parketille sekä kivi- ja laattalattioille.
Hetkessä kuiva lattia
Tehokkaan kuivauksen ja säästeliään vedenkäytön ansiosta lattiapesuri jättää erittäin vähän kosteutta lattiapinnoille. Minuutti tai pari, ja lattia on kuiva ja valmis käveltäväksi, ilman huolta liukastumisesta tai jalanjäljistä.
Vaivatonta lattianpesua
Nopeasti pyörivät telaharjat tekevät fyysisen työn puolestasi. Lattianpesu ei ole koskaan aikaisemmin sujunut näin helposti.
Jopa 85 % vähäisempi veden kulutus
FC 5 lattiapesuri kuluttaa vain vähän vettä. Yksi puhdasvesisäiliö riittää n. 60 m² kokoisen alan huolelliseen puhdistamiseen. Säästeliään vedenkäytön ansiosta pesuri sopii myös parketin ja laminaatin pesuun, eikä lattia kastu pilalle.
Esittelyvideo
Katso tuotevideo ja näe pesuri tositoimissa.
Ammattikäyttöön
Järeät siivouskoneet ammattikäyttöön
Kärcherin valikoimasta löytyy lattianpesukoneet kaikenkokoisiin kohteisiin. Professional-malliston laitossiivouskoneet soveltuvat peruspesuun, ylläpitosiivoukseen, vahanpoistoon, lattioiden kiillotukseen sekä mattopintojen shampoopuhdistukseen. Ne tuottavat mainion puhdistustuloksen myös haastavilla, epätasaisilla lattiapinnoilla.
Tutustu Professional-malliston siivouskoneisiin täällä.