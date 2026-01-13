Lattiapesurilla puhdistat lattiat tehokkaasti

Kärcher-lattiapesuri tekee lattioiden puhdistamisesta helppoa ja nopeaa. Lattiapesurin pyörivän mikrokuitutelan rinnalla tavallinen moppi jää tehossa toiseksi. Pesuri on hygieeninen ja jättää lattiat puhtaammaksi kuin perinteinen moppi, sillä likavesi kerätään suoraan säiliöön ja lattia pestään aina puhtaalla vedellä. Akkukäyttöinen lattiapesuri liikkuu vaivattomasti ahtaammissakin tiloissa, kuten sohvan tai portaikon alla. FC 5 -malli kerää mukaansa myös pölyn ja pienet muruset ja karvat. FC 7 -malli imee myös karkeaa likaa, joten erillistä imurointia ei tarvita.