Kärcher 18 V Battery Power -akkualusta

Ei verkkovirtaa saatavilla, ja siivousurakka edessä? Ei hätää! Monipuoliset Kärcher-akkutuotteet hoitavat homman kotiin niin pihalla, autossa, veneessä kuin sisätiloissakin. Akulla toimivat laitteet tuovat joustavuutta siivoukseen. Tutustu laajaan valikoimaan!