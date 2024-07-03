Kärcher 18 V Battery Power -akkualusta
Ei verkkovirtaa saatavilla, ja siivousurakka edessä? Ei hätää! Monipuoliset Kärcher-akkutuotteet hoitavat homman kotiin niin pihalla, autossa, veneessä kuin sisätiloissakin. Akulla toimivat laitteet tuovat joustavuutta siivoukseen. Tutustu laajaan valikoimaan!
Real Time -teknologia ei jätä arvailujen varaan
Akussa näkyy koko ajan sen jäljellä oleva käyttöaika sekä minuutteina, että prosentteina. Tämä helpottaa arviointia - ja jos sinulla sattuu olemaan toinen akku käytössä, voit ladata sitä sillä aikaa kun toinen on käytössä.
18 V -akkualustaan kuuluu tuotteitamme aina tekstiilipesureista märkä-kuivaimureihin, joten hommat hoituvat niin sisällä kuin ulkonakin ilman hankalia johtoja.
Käyttöaika minuutteina
Jäljellä oleva käyttöaika näkyy näytössä reaaliajassa, jolloin käyttäjän on helpompi suunitella työn etenemistä.
Akun varaus prosentteina
Akun kapasiteetti on helppo nähdä yhdellä vilkaisulla.
Jäljellä oleva latausaika minuutteina
Jäljellä oleva latausaika näkyy koko latauksen ajan.
Kärcher Battery Power -akkualustan tuotteet
Alla esittelemme tällä hetkellä valikoimassamme olevat Home & Garden 18 V -akkualustan tuotteet, jotka pystyvät hyödyntämään samaa akkua.
Tekstiilipesurit
Matala- ja keskipainepesurit
Märkä-kuivaimurit
Tuhkaimurit
Terassipesurit
Akut ja laturit
Muut akkutuotteemme
18 V -akkualustan lisäksi meillä on koko joukko tuotteita, jotka toimivat ilman verkkovirtaa aina ikkunapesureista pikalakaisimiin.
Ikkunapesurit
Ikkunanpesu tehty helpoksi. Ei johtoja, ei valuvaa kuravettä - lika päätyy sinne minne kuuluu.
Lattiapesurit
Lattioiden pesua modernilla tavalla, ja aina puhtaalla vedellä. Perinteistä moppaamista parempi pesutulos!
Matalapainepesurit
Integroitu akku ja vesisäiliö - tämän helpommaksi pesuhommat ei tien päällä käy!
Imurit
Varsi-imurilla siivous käy kirjaimellisesti käden käänteessä. Säiliö on helppo tyhjentää yhdellä napsautuksella.
Pikalakaisimet
Helppo tapa ylläpitää siisteyttä kotona. Akkutoimista pikalakaisinta on näppärä säilyttää käden ulottuvilla.
Jääraappa
Nahkea pakkasaamu kääntyy hauskemmaksi, kun auton lasit rapsailee hartivoiman sijaan akkukäyttöinen jääraappa EDI 4.