Kärcher 18 V Battery Power -akkualusta

Ei verkkovirtaa saatavilla, ja siivousurakka edessä? Ei hätää! Monipuoliset Kärcher-akkutuotteet hoitavat homman kotiin niin pihalla, autossa, veneessä kuin sisätiloissakin. Akulla toimivat laitteet tuovat joustavuutta siivoukseen. Tutustu laajaan valikoimaan!

 

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Real Time -teknologia ei jätä arvailujen varaan

Akussa näkyy koko ajan sen jäljellä oleva käyttöaika sekä minuutteina, että prosentteina. Tämä helpottaa arviointia - ja jos sinulla sattuu olemaan toinen akku käytössä, voit ladata sitä sillä aikaa kun toinen on käytössä.

18 V -akkualustaan kuuluu tuotteitamme aina tekstiilipesureista märkä-kuivaimureihin, joten hommat hoituvat niin sisällä kuin ulkonakin ilman hankalia johtoja. 

 

Kärcher Real Time Technology battery display

Käyttöaika minuutteina

Jäljellä oleva käyttöaika näkyy näytössä reaaliajassa, jolloin käyttäjän on helpompi suunitella työn etenemistä. 

Kärcher Real Time Technology battery display

Akun varaus prosentteina

Akun kapasiteetti on helppo nähdä yhdellä vilkaisulla.

Kärcher Real Time Technology battery display

Jäljellä oleva latausaika minuutteina

Jäljellä oleva latausaika näkyy koko latauksen ajan. 

Kärcher Battery Power -akkualustan tuotteet

Alla esittelemme tällä hetkellä valikoimassamme olevat Home & Garden 18 V -akkualustan tuotteet, jotka pystyvät hyödyntämään samaa akkua.

Tekstiilipesurit

Matala- ja keskipainepesurit

Märkä-kuivaimurit

Tuhkaimurit

Terassipesurit

Akut ja laturit

Muut akkutuotteemme

18 V -akkualustan lisäksi meillä on koko joukko tuotteita, jotka toimivat ilman verkkovirtaa aina ikkunapesureista pikalakaisimiin.

Kärcher battery tree lopper

Ikkunapesurit

Ikkunanpesu tehty helpoksi. Ei johtoja, ei valuvaa kuravettä - lika päätyy sinne minne kuuluu.

Kärcher battery ash and dry vacuum cleaner

Lattiapesurit

Lattioiden pesua modernilla tavalla, ja aina puhtaalla vedellä. Perinteistä moppaamista parempi pesutulos!

Kärcher cordless pressure sprayer

Matalapainepesurit

Integroitu akku ja vesisäiliö - tämän helpommaksi pesuhommat ei tien päällä käy! 

Kärcher battery barrel pump

Imurit

Varsi-imurilla siivous käy kirjaimellisesti käden käänteessä. Säiliö on helppo tyhjentää yhdellä napsautuksella. 

Kärcher cordless patio cleaner

Pikalakaisimet

Helppo tapa ylläpitää siisteyttä kotona. Akkutoimista pikalakaisinta on näppärä säilyttää käden ulottuvilla.

EDI 4 - Einfaches Handling

Jääraappa

Nahkea pakkasaamu kääntyy hauskemmaksi, kun auton lasit rapsailee hartivoiman sijaan akkukäyttöinen jääraappa EDI 4.