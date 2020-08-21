Ammattikäyttöön suunnitellut akkukäyttöiset laitteet: Kärcher Battery Power+

36 V Kärcher Battery Power+

Kärcherin 36 V:n Battery Power+ akkualusta on uuttera voimanpesä tehokkaisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu laajojen alueiden siivoukseen ja ammattimaiseen viheralueiden hoitoon. Tällä alustalla varustetut laitteet ovat yhteensopivia kaikkien supertehokkaiden 36 V:n Kärcher Battery Power+ akkujen kanssa (6,0 ja 7,5 Ah) sekä 36 V:n Kärcher Battery Power+ akkujen kanssa (2,5 ja 5,0 Ah). Voit käyttää samaa akkua Kärcherin akkukäyttöisissä laitteissa, esimerkiksi nurmikkotrimmerissä, painepesurissa tai pensasleikkurissa, märkä- ja kuivaimureissa ja kuivaimureissa. Kun tarvitaan äärimmäistä joustavuutta, liikkuvuutta ja tehoa.