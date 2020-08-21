Ammattikäyttöön suunnitellut akkukäyttöiset laitteet: Kärcher Battery Power+
Yksi alusta - lukemattomat mahdollisuudet
Vain yksi asia on parempi kuin paljon tehoa: vielä enemmän tehoa. Siksi kehitimme Kärcher Battery Power+ -akkualustan, jolloin Kärcherin kaikki 36 voiltin koneet voivat kätrrää yhtä ja samaa akkua. Näin olet aina valmis siivous- ja huoltotöihin niin sisällä kuin ulkona. Hyödynnä luotettavia käyttöaikoja ja lisää tuottavuutta. Vapautta ilman johtoja lentokoneen sisätilojen puhdistuksesta viheralueiden huoltoon.
Akkuvoimaa ammattilaisille vaativiin työtehtäviin.
Ammattilaiset tarvitsevat huippusuorituskykyä. Kärcherin akkukäyttöisissä laitteissa heidän tarvitsee vain laittaa akku paikalleen ja työnteko voi alkaa! 36 V -akkualustan laitteet ja varusteet vastaavat täydellisesti työturvallisuudelle, tehokkuudelle ja ergonomialle asetettuihin vaatimuksiin.
36 V Kärcher Battery Power+
Kärcherin 36 V:n Battery Power+ akkualusta on uuttera voimanpesä tehokkaisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu laajojen alueiden siivoukseen ja ammattimaiseen viheralueiden hoitoon. Tällä alustalla varustetut laitteet ovat yhteensopivia kaikkien supertehokkaiden 36 V:n Kärcher Battery Power+ akkujen kanssa (6,0 ja 7,5 Ah) sekä 36 V:n Kärcher Battery Power+ akkujen kanssa (2,5 ja 5,0 Ah). Voit käyttää samaa akkua Kärcherin akkukäyttöisissä laitteissa, esimerkiksi nurmikkotrimmerissä, painepesurissa tai pensasleikkurissa, märkä- ja kuivaimureissa ja kuivaimureissa. Kun tarvitaan äärimmäistä joustavuutta, liikkuvuutta ja tehoa.
Reaaliaikainen tekniikka
Kärcherin ainutlaatuinen reaaliaikainen tekniikka auttaa käyttäjiä työn suunnittelussa. Perinteisiin LED-näyttöihin verrattuna käyttötilat ja akun varaus näytetään paljon tarkemmin.
Jäljellä oleva käyttöaika minuutin tarkkuudella
Kun laite on käytössä, jäljellä oleva käyttöaika on jatkuvasti tiedossa, joten käyttäjän on helppo suunnitella akun vaihto ja lataus. Käyttöaika riippuu aina laitteesta.
Akun varaus prosentteina
Akun varaus näkyy yhdellä silmäyksellä.
Jäljellä oleva latausaika minuutin tarkkuudella
Latauksen aikana näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika. Sen ansiosta käyttäjä tietää tarkalleen, milloin työskentelyn voi taas aloittaa.
Kärcher Battery Power+ on superälykäs ja täysin turvallinen
Tehokkaat litiumionikennot ja täysin koordinoitu elektroniikka tekevät Kärcherin akuista erityisen tehokkaita.
Akkukäyttöisissä laitteissa ei ole hankalia johtoja, niiden kanssa on helppo siirtyä paikasta toiseen ja ne ovat käyttövalmiita hetkessä. Kärcherin innovatiivisen reaaliaikaisen tekniikan ansiosta akun varauksen voi tarkistaa milloin vain yhdellä silmäyksellä: jäljellä oleva käyttöaika näkyy minuutin tarkkuudella integroidussa LCD-näytössä. Samoin jäljellä oleva latausaika näkyy minuutin tarkkuudella latauksen aikana.
Huippuominaisuuksia
1. Roiskesuojaus
Akussa on IPX5-suojaus vesisuihkulta.
2. Reaaliaikainen LCD-näyttö
Integroidussa LCD-näytössä näkyy joko varaus, jäljellä oleva käyttöaika tai jäljellä oleva latausaika.
3. Tehokkaat litiumionikennot
Takaavat tasaisen suorituskyvyn, vähäinen itsepurkautuvuus, ei muistivaikutusta.
4. Älykäs kennojen valvonta
Suojaa ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkaukselta.
5. Äärimmäinen kestävyys
Kärcher-akkujen kotelo on erittäin iskunkestävä.
6. Tehokas lämpötilan hallinta
Paljon tehoa vaativassa käytössä maksimaalinen suorituskyky varmistetaan tehokkaalla lämpöpuskuroinnilla ja älykkäällä akunhallinnalla.
Ajatteleva tekniikka – akun ja laitteen välinen tiedonsiirto
Kärcher Battery Power+ alustan akut on suunniteltu niin, että ne kykenevät tiedonsiirtoon sen laitteen kanssa, jossa niitä käytetään. Tämä tarkoittaa, että akun tiedot voidaan välittää näytettäviksi missä tahansa laitteen käyttöliittymässä, vaikka akku olisi asennettu vaikeasti luettavaan paikkaan.
Miellyttävä käyttötuntuma
Yksittäinen, mutta erittäin tärkeä ominaisuus. Pehmeät ja joustavat integroidut komponentit takaavat helpon käsiteltävyyden ja hyvän pidon. Ei mikään tärkeä tekninen ominaisuus akulle, mutta ilmeinen etu ammattikäyttäjälle.
Päästöjen hillitseminen
Yksi yhteensopiva akku = vähemmän erilaisia akkuja kaiken kaikkiaan. Ladattavien akkujen joustavan käytön ansiosta voit säästää resursseja ja siten myös CO2-päästöjä. Lisäksi akkukäyttöiset koneet tuottavat vähemmän melusaastetta.
Akkukäyttöiset siivous- ja puhdistuslaitteet sisä- ja ulkotöihin
Akkukäyttöiset siivouslaitteet - kaksitoista laitetta samalla akulla ja laturilla
Kärcherin akkukäyttöiset laitteet vastaavat täydellisesti siivoustyön ergonomialle, työturvallisuudelle ja tehokkuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Uuden akkutekniikan ansiosta johdottomat laitteet mahdollistavat entistä pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella samalla, kun niiden tehot vastaavat virtajohdollisia versioita.
Jo kaksitoista siivouslaitetta, joita voi käyttää samalla 36 V -tehoakulla ja -pikalaturilla!
Akkukäyttöiset pölynimurit
Ei pistorasioiden etsimistä! Johdottomuuden, suuren työskentelysäteen ja lisääntyneen tuottavuuden ansiosta akkukäyttöiset pölynimurimme ovat erinomainen lisä tiimiinne. Kokemuksemme osoittavat, että esimerkiksi hotelleissa tai toimistoissa akkukäyttöiset pölynimurit lisäävät tehokkuutta jopa 30 prosenttia, mikä tekee niistä todella kannattavan sijoituksen.
Akkukäyttöiset yhdistelmäkoneet
Kompaktin kokoiset ja johdottomat laitteet tarjoavat ennennäkemätöntä joustavuutta. Tiiviisti kalustetuilla alueilla Kärcherin akkukäyttöiset yhdistelmäkoneet tulevat todella käyttöön. Nopeat latausjaksot ja erittäin hiljainen melutaso käytön aikana tekevät näistä laitteista suosikin alueilla, joilla asiakkaat ovat läsnä siivouksen aikana.
Akkukäyttöiset mattolakaisimet
Punaisen maton käsittely: Kuten A-listan julkkikset, myös matot vaativat erityistä huomiota. Kärcherin akkukäyttöiset mattolakaisimet voidaan helposti kuljettaa minne tahansa tarpeen mukaan ja niitä voidaan käyttää laajalla alueella ilman sotkeutuneita johtoja. Ne puhdistavat 1 800 neliömetriä ja tarjoavat jopa 60 minuutin käyttöajan yhdellä latauksella. Laite soveltuu irtoroskien ja pölyjen poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta
Akkukäyttöiset märkä-kuivaimurit
Kompakti, kevyt ja monipuolinen: tehokkaan Kärcher Battery Power+ akun ansiosta akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Bp vakuuttaa vaativissa märkä- ja kuivasovelluksissa myös paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä.
Akkukäyttöiset painehuuhtelukoneet
Ammattikäyttöön suunniteltu Kärcher Puzzi tekstiilipesuri on nyt saatavissa myös kompaktin kokoisena, akkukäyttöisenä versiona! Johdoton laite mahdollistaa helpon liikkumisen. Tekstiilipesuri nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen, kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Tehokkaan imutoiminnon ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi.
Akkukäyttöiset painepesurit
Akkukäyttöinen laite ei ole riippuvainen virtalähteestä. Imuletkun ansiosta täysin itsenäinen toiminta on mahdollista myös silloin, kun käytössä on vaihtoehtoinen vesilähde, kuten vesisäiliö. Kylmävesipesuri soveltuu esimerkiksi kiinteistöpalveluiden, kunnan ja rakennusalan tarpeisiin.
Ulkokäyttöön / ympäristönhoitoon tarkoitetut laitteet
Kärcherin ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla vastaat mihin tahansa haasteeseen viheralueilla ja kulkuväylillä. Uudet akkukäyttöiset lehtipuhaltimet, pensasleikkurit, moottorisahat, siimaleikkurit, nurmikkotrimmerit ja ruohonleikkurit takaavat liikkumisvapauden ja tekevät työstä turvallisempaa ja vähemmän kuormittavaa. Ei pakokaasuja, vähän melua, hädin tuskin yhtään tärinää. Sama akku sopii kaikkiin laitteisiin ja on riittävän tehokas vaativiin töihin. Lisäksi käyttö- ja ylläpitokustannukset jäävät minimiin. Juuri sitä, mitä vaativat ammattilaiset tarvitsevat.
Parasta sinulle ja laitteillesi: alkuperäiset Kärcher-lisävarusteet
Kärcherin innovatiiviset akkukäyttöiset laitteet sopivat monipuolisesti eri käyttötilanteisiin ja ovat käyttömukavuudeltaan huippuluokkaa. Alkuperäiset Kärcher-lisävarusteet lisäävät käytön monipuolisuutta entisestään parantaen turvallisuutta ja helpottaen myös varsinaista työtä. Kärcherin lisävarustevalikoima sisältää eri suorituskykyluokkien akkuja, kantohihoja, letkuja, lisälaitteita ja jatkovarusteita sekä henkilönsuojaimia ja turvavarusteita. Kaikkea, mitä tarvitaan sujuvaan ja turvalliseen työskentelyyn.
Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisiä imureita käyttäen
Kohti korkeampaa tuottavuutta akkukäyttöisillä imureilla! Tältä sivulta löydät kolme hyvää syytä valita akkukäyttöinen imuri sekä esimerkin kustannus- ja hyötylaskelmasta rakennusten ja kulkuajoneuvojen puhdistamiseen liittyen.