Akkukäyttöinen mattoimuri
Ei johtoja, ei kompromisseja.
Odotettu uutuus arkikäyttöisten siivouslaitteiden valikoimaan! CV 30/2 Bp on ensimmäinen ammattikäyttöön suunniteltu, akkukäyttöinen mattoimuri, joka sopii mutkatta niin tekstiilipäällysteisille kuin koville lattiapinnoille. Automaattisella pinnantunnistuksella ja harjan puhdistusjärjestelmällä varustettu laite on kompakti ja helppokäyttöinen. Matalan korkeuden ansiosta imuroit sujuvasti myös kaappien alta ja tuolinjalkojen väleistä.
CV 30/2 Bp: Luotettava kumppani joka tilanteessa
Yksi laite, monta vaihtoehtoa: Uudella akkukäyttöisellä, pystymallisella CV 30/2 Bp -mattoimurilla siivoaminen on mahdollista kaikissa tilanteissa. Matalan rakenteen ansiosta imuroit helposti sänkyjen ja muiden huonekalujen alta. Käytännöllinen lisävaruste, tasosuulake mahdollistaa pöytien, kaappien, ovenkarmien, kattojen ja lamppujen imuroinnin.
Mikä todella merkitsee: Kompakti muotoilu ja hyvä ohjattavuus
Helppokäyttöisyys, maksimaalinen liikkuvuus ja keskeytymättömän työskentelyn mahdollistava akku: CV 30/2 Bp on täydellinen imuri ammattikäyttöön. Siinä on erinomainen puhdistusteho kaikilla tekstiilipäällysteisillä ja kovilla pinnoilla automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta. Tilaa säästävä pystymallinen pölynimuri on johdoton, sujuvasti ohjattava ja mukava käyttää. Se kulkee vaivattomasti myös siivousvaunun mukana.
SAAVUTA TÄYDELLINEN TULOS NOPEAMMIN
Automaattinen pinnantunnistus
Mattoimuri tunnistaa automaattisesti pinnan, jolla se on, ja mukauttaa toimintansa sen mukaan. Tämä tarkoittaa, että erinomaisia puhdistustuloksia voidaan saavuttaa sekä tekstiilipäällysteisillä että kovilla pinnoilla. Säätöautomatiikka pidentää myös akun kestoa ja mahdollistaa harjalle pidemmät vaihtovälit.
Jalkapainikkeella käynnistettävä harjan puhdistustoiminto
Harjan puhdistustoiminto käynnistetään jalkapainikkeella. Siitä painettaessa mekanismi nostaa harjan ylös ja puhdistaa sen hiuksista sekä muista harjan ympärillä olevista irtoroskista. Pölynimuri puhdistaa siis harjan nopeasti, tehokkaasti ja hygieenisesti ilman harjan irrottamista. Tämä säästää aikaa ja sujuvoittaa työntekoa. Se myös vähentää imurin vikaantumisriskiä ja pidentää harjan kestoikää.
Kompakti koko ja matala rakenne
Nopea ja ergonominen imurointi myös sänkyjen, sohvien ja lipastojen alta.
Tehokkuutta ja ergonomisia oivalluksia yhdessä paketissa:
Tutustu akkukäyttöisen mattoimuri CV 30/2 Bp:n hyötyihin
Tehokas akku: 36 V Kärcher Battery Power+
Korkea suorituskyky ja johdoton joustavuus: Akku on yhteensopiva kaikkien 36 V Kärcher Battery Power+- ja Battery Power -akkualustojen koneiden kanssa.
Parasta ergonomiaa kaikissa yksityiskohdissa
CV 30/2 Bp on kompaktin kokoinen ja sen muotoilu takaa tukevan ja helpon ohjattavuuden kaikissa työasennoissa. Tämä takaa sujuvan ja miellyttävän työnteon.
Aina ajan tasalla
Battery Power+ -sarjan älykäs akku informoi käyttäjää. Se tunnistaa kytketyn koneen ja näyttää automaattisesti jäljellä olevan akun käyttöajan imuroinnin aikana. Latauksessa akku kertoo täyteen varaukseen tarvittavan ajan minuutteina.
Ergonominen käsikahva LED-näytöllä
Käsikahva on varustettu ergonomisella käynnistyspainikkeella ja LED-näytöllä, josta näkyy jäljellä oleva akun käyttöaika. eco!efficiency-toiminto tarjoaa akulle pidemmän käyttöajan ja madaltaa melutasoa.
Yksinkertainen ja vaivaton käyttö
CV 30/2 Bp:tä on helppo käyttää ilman ohjeita: imuri voidaan helposti kytkeä päälle ja pois sekä se opastaa käyttäjää ennakoivasti.
HEPA 14 -suodatin
Lisävarusteena oleva HEPA 14 -suodatin lisää suodatuspinta-alaa ja parantaa poistoilman laatua. Sen erotusaste on 99,995 prosenttia, ja sertifiointi testistandardin DIN EN 1822:2019 mukaisesti. Jopa aerosolit, virukset ja bakteerit suodatetaan luotettavasti - eikä niitä päästetä enää takaisin ympäröivään ilmaan.
Suorituskykyä jokaisessa yksityiskohdassa
Monikäyttöinen käsikahva
CV 30/2 Bp:ssä on LED-näyttö, joka näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan. ON/OFF-kytkintä on kätevä käyttää. Imuroijalla on myös mahdollisuus vaihtaa käytännölliseen eco!efficiency-tilaan milloin tahansa käsikahvasta. Tämä pidentää akun jäljellä olevaa käyttöaikaa ja madaltaa käyntiääntä.
LED-näyttö
Käytön aikana LED-näyttö näyttää Battery Power+ -akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina sekä mahdolliset huoltokoodit.
Ei enää kumartelua
Kaikkia toimintoja voidaan ohjata yksinkertaisesti ja ergonomisesti CV 30/2 Bp:n käsikahvasta. Käytännöllistä!
Liukukytkin tehonsäätöön
Vaikeasti liukuvilla pinnoilla, kuten pitkäkuituisilla matoilla, liukukansi voidaan avata kääntämällä keltaista rengasta. Näin kitka saadaan pienenemään.
Tasosuulake
Lisävarusteena on saatavilla tasosuulake. Sen kääntyvä nivel mahdollistaa kulman säätämiseen käyttäjän haluamaksi. Tämä harjasuulake mahdollistaa imuroinnin niin tasojen päältä kuin kalusteiden alla olevista matalista kohteista, tekstiilipinnoilta ja kovilta pinnoilta.
Akkuvoimaa
Erittäin tehokas Kärcher Battery Power+ -akku. 36 V:n litiumioniakku tarjoaa 6,0 Ah:n kapasiteetin. Reaaliaikainen tekniikka LCD-näytön kautta. Langaton liikkumisvapaus ja tieto akun käyttöajasta. Mattoimuria voidaan käyttää myös 7,5 Ah:n akulla, joka tarjoaa vieläkin pidemmät latausvälit.
Luotettavaa teknologiaa
CV 30/2 Bp:n automaattinen pinnantunnistus, käytännöllinen harjan puhdistustoiminto ja litteä muotoilu takaavat maksimaalisen joustavuuden ja liikkuvuuden. Kärcher Battery Power+ -akkuteknologia mahdollistaa aina erinomaisen puhdistustuloksen käyttäjän sijainnista riippumatta. Päivittäisessä käytössä akkukäyttöinen, pystymallinen pölynimuri on erinomainen apuväline erityisesti hotellien, toimistojen ja pienten, tekstiilimatoilla varustettujen tilojen siivouksessa.
Liikkuvuus
CV 30/2 Bp -mattoimuri tarjoaa uudenlaisen itsenäisyyden siivouksessa. Tehokkaan akun ansiosta johdoton ja tehokas imurointi on mahdollista kaikkialla. Litteä muotoilu mahdollistaa imuroinnin sujuvasti myös huonekalujen alta.
Valinnainen HEPA 14 -suodatin
Turvallisuus ennen kaikkea: Valinnainen HEPA 14 -suodatin lisää suodattimen kapasiteettia ja parantaa poistuloilmaa. Sen erotusaste on 99,995 prosenttia ja se on sertifioitu testistandardin DIN EN 1822:2019 mukaisesti.
eco!efficiency-tila
Taloudellinen eco!efficiency-tila mahdollistaa sekä alhaisemman melutason että huomattavasti pidemmän akun käyttöajan imuroitaessa.
Ammattilaisilta ammattilaisille: Millaisiin käyttökohteisiin akkukäyttöinen, pystymallinen mattoimuri sopii?
Kärcher CV 30/2 Bp on täydellinen ammattikäyttöön kohteissa, joissa kovat tai tekstiilipäällysteiset lattiapinnat on puhdistettava säännöllisesti. Pistorasioista ja johdoista riippumatonta työskentelyä.
Siivouspalvelujen tarjoajat
- Ammattimainen tekstiileiden ja kovien pintojen puhdistus tyypillisesti tiloissa kuten vastaanottotilat, toimistot, kokous- ja neuvottelutilat
- Joustava ja johdoton imurointi myös tiiviisti kalustettuihin tiloihin
Hotellit ja majoituspalvelut
- Mattoimuri sopii nimestään huolimatta kaikentyyppisille lattiapinnoilla, olipa kyseessä sitten kovat tai tekstiilipäällysteiset pinnat
- Erinomainen siivoustulos matalan rakenteen ansiosta, myös sänkyjen, lipastojen ja kaappien alta
- Käytännöllinen tasosuulake lisävarusteena: myös kaappien, kattojen ja muiden pään yläpuolella olevien kohteiden syväpuhdistukseen