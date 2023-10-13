Akkukäyttöinen mattoimuri

CV 30/2 Bp: Luotettava kumppani joka tilanteessa

Yksi laite, monta vaihtoehtoa: Uudella akkukäyttöisellä, pystymallisella CV 30/2 Bp -mattoimurilla siivoaminen on mahdollista kaikissa tilanteissa. Matalan rakenteen ansiosta imuroit helposti sänkyjen ja muiden huonekalujen alta. Käytännöllinen lisävaruste, tasosuulake mahdollistaa pöytien, kaappien, ovenkarmien, kattojen ja lamppujen imuroinnin.



Mikä todella merkitsee: Kompakti muotoilu ja hyvä ohjattavuus

Helppokäyttöisyys, maksimaalinen liikkuvuus ja keskeytymättömän työskentelyn mahdollistava akku: CV 30/2 Bp on täydellinen imuri ammattikäyttöön. Siinä on erinomainen puhdistusteho kaikilla tekstiilipäällysteisillä ja kovilla pinnoilla automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta. Tilaa säästävä pystymallinen pölynimuri on johdoton, sujuvasti ohjattava ja mukava käyttää. Se kulkee vaivattomasti myös siivousvaunun mukana.