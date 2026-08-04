Akkukäyttöinen pölynimuri Kärcher T 10/1 Bp edustaa uuden sukupolven akkutekniikkaa parhaimmillaan – saat käyttöösi parhaan liikuteltavuuden ja akun pitkän käyttöajan tinkimättä imutehosta. Johdoton imuri on aina nopeasti käyttövalmiina ja sillä voidaan imuroida turvallisesti myös silloin, kun alue on avoinna muille liikkujille. Kompakti koko ja muotoilu helpottavat myös imurin säilyttämistä. Rungon kapean muodon ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Battery Power+ -akku takaa maksimaalisen imutehon, erittäin pitkät käyttöajat ja huolettoman lataamisen. eco!efficiency-asetuksella akun kesto pitenee ja hiljaisesta imurista tulee vieläkin miellyttävämpi käyttää. Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista peräti 45% on valmistettu kierrätysmuovista. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0). Akulla saavutetaan noin 66 minuutin käyttöaika eco-asetuksella. Täydellä teholla imuroitaessa käyttöaika on noin 31 minuuttia yhdellä latauksella.