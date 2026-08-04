Kärcher T 10/1 -pölynimuri on tehokkaalla imuturbiinilla ja kompakteilla ulkomitoilla varustettu tehopakkaus, joka tarjoaa ketterästi liikkuvan työkalun ammattisiivoukseen. Uusi T 10/1 pitää sisällään kattavan varustelun lisäksi lukuisia ergonomiaa parantavia oivalluksia, joiden avulla siivous käy nopeasti ja vaivattomasti. 10 litran vetoinen säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen on mahdollisimman helppoa. Rungon kapean muodon ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Kaikki varusteet kulkevat mukana omilla paikoillaan ja 12 metriä pitkä verkkojohto on nopeasti kelattavissa imurin päällä olevaan kelaan. Verkkojohto on helposti käyttäjän itse vaihdettavissa. T 10/1 edustaa luokkansa huippua myös hiljaisuudellaan, sillä sen äänenpainetaso on vain 52 dB(A). Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista peräti 45% on valmistettu kierrätysmuovista lujuusominaisuuksista tinkimättä.