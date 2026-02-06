Pölynimuri T 15/1 Adv HEPA
Kärcher T 15/1 HEPA on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu pölynimuri, joka tarjoaa parasta siivoustehoa, kattavan varustuksen ja ergonomiaa parantavia ratkaisuja. 45% kierrätysmuovia
Uusi Kärcher T 15/1 -pölynimuri on kookkaalla säiliöllä ja tehokkaalla imuturbiinilla varustettu tehotyökalu, joka tarjoaa kattavan varustelun lisäksi lukuisia ergonomiaa parantavia oivalluksia, joiden avulla siivous käy nopeasti ja vaivattomasti. Tilava 15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen on mahdollisimman helppoa. Rungon kapean muodon ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Kaikki varusteet kulkevat mukana omilla paikoillaan ja 12 metriä pitkä verkkojohto on nopeasti kelattavissa imurin päällä olevaan kelaan. Verkkojohto on helposti käyttäjän itse vaihdettavissa. T 15/1 edustaa luokkansa huippua myös hiljaisuudellaan, sillä sen äänenpainetaso on vain 52 dB(A). Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista peräti 45% on valmistettu kierrätysmuovista lujuusominaisuuksista tinkimättä.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja ekotehokas - 45% kierrätysmuovistaEkotehokas tuotantoketju vaatii vähemmän energiaa ja uusia raaka-aineita. Kierrätysmateriaali autta pienentämään CO₂-päästöjä.
Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatinTäyttää korkeat hygieniavaatimukset. Erinomainen suodatuskyky: 99.995%.
Luokkansa hiljaisin imuri: äänenvoimakkuus vain 52 dB(A)Täydellinen valinta kohteisiin, joissa imuroidaan aukioloaikoina. Pienentää yösiivouksesta koituvaa äänitasoa. Parantaa työergonomiaa vähentämällä päivittäistä kokonaismelukuormaa.
Ergonominen ja kompaktin kokoinen työkalu, jota miellyttävä käyttää
- Ergonominen muotoilu: imurin painopiste on kannettaessa lähellä kehoa.
- Ergonominen imurikahva ja kantokahva.
- Säästää tilaa ja helpottaa näin kuljettamista ja varastointia.
Pistokkeella varustettu virtajohto
- Virtajohdon pikakiinnitys: helposti käyttäjän itse vaihdettavissa.
- Vähemmän käyttökatkoja.
- Vähentää huoltokustannuksia.
Säilytyspaikka virtajohdolle
- Nopea virtajohdon kerääminen.
- Säästää työaikaa: johdon kelaus vie vai muutaman sekunnin.
- Virtajohto ei kierry ja on aina helposti saatavilla.
Kevyt
- Helppo kuljettaa yhden käden otteella.
- Kulkee ketterästi myös portaissa ja ahtaissa rappukäytävissä.
Kaikki toiminnot helposti käden ulottuvilla
- Kookas käynnistyspainike.
- Nopea ja vaivaton käynnistys, kädellä tai jalalla painamalla
- Kätevä säilytyspidike säästää tilaa.
Kattava valikoima eri suulakkeita vakiona
- Yhdistelmäsuulake, parkettisuulake, rakosuulake ja kalustesuulake
- Pääsuodatinkori ja pölypussit vahvistettua fleece-materiaalia.
- Nopeasti säädettävä ja erittäin kevyt, alumiininen teleskooppiputki.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kalustesuulakkeelle ja rakosuulakkeelle säilytyspaikat imurin rungossa.
- Tilaa säästävä säilytys, aina helposti käyttäjän saatavilla.
- Mahtuu säilyttäessä pieneen tilaan ja on aina nopea ottaa käyttöön.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Alipaine (mbar/kPa)
|185 / 18
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|585
|Säiliötilavuus (l)
|15
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|12
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|52
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10
|Mitat (p x l x k) (mm)
|440 x 250 x 410
* Muoviosat lukuun ottamatta varusteita.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Mutka: Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
- Teleskooppimainen imuputki: 615 mm, 1007 mm
- Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: alumiini
- Vaihdettava lattiasuulake
- Parkettisuulake
- Kalustesuulake
- Rakosuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 14 -suodatin
- Suodatinkori: Fleece
Ominaisuuksia
- Säiliön materiaali: Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
- Turvallinen ja helppokäyttöinen virtajohdon kiinnityspaikka
- Pistokkeella varustettu virtajohto: Standardi
- Ergonominen kantokahva
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi hotellialalla, ateriapalveluissa, vähittäiskaupassa ja rakennusten siivouksessa
- Kovat lattiapinnat
- Matot
- Ylläpitosiivous päiväaikaan