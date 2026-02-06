Uusi Kärcher T 15/1 -pölynimuri on kookkaalla säiliöllä ja tehokkaalla imuturbiinilla varustettu tehotyökalu, joka tarjoaa kattavan varustelun lisäksi lukuisia ergonomiaa parantavia oivalluksia, joiden avulla siivous käy nopeasti ja vaivattomasti. Tilava 15 litran säiliö on muotoiltu siten, että imurin kuljettaminen ja säilyttäminen on mahdollisimman helppoa. Rungon kapean muodon ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Kaikki varusteet kulkevat mukana omilla paikoillaan ja 12 metriä pitkä verkkojohto on nopeasti kelattavissa imurin päällä olevaan kelaan. Verkkojohto on helposti käyttäjän itse vaihdettavissa. T 15/1 edustaa luokkansa huippua myös hiljaisuudellaan, sillä sen äänenpainetaso on vain 52 dB(A). Kattavaan varustukseen kuuluu HEPA 14 -suodatin, kaksi lattiasuulaketta sekä rako- ja kalustesuulakkeet. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa sen, että imurin muoviosista peräti 45% on valmistettu kierrätysmuovista lujuusominaisuuksista tinkimättä.