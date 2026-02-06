BVL 3/1 Bp (runkomalli)
Tehokas ja huippukevyt reppuimuri 3 l säiliöllä. Litiumioniakku takaa huolettoman käytön ja 52 min. imurointiajan yhdellä latauksella. Tässä mallissa akku ja laturi on hankittava erikseen.
Kärcherin huippukevyt BVL-reppuimuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta käyttäjän selkään kohdistuva paino on vain noin 4,5 kiloa. Rungon materiaalina käytetty EPP tarjoaa keveyden lisäksi myös vääntöjäykän rakenteen, joka kestää kovaakin käsittelyä. Vaikka imuri on pienikokoinen, on siitä tehokas, 189 millibaarin alipaineen takaava imuturbiini ja muista ammattikäyttöön suunniteluista imureista tuttu 35 mm putkiloko. Ergonominen kantojärjestelmä tekee imurin käsittelystä helppoa ja miellyttävää. Se vähentää lämmön siirtymistä selkään ja samalla estää ei toivottuja tärinöitä. Se voidaan helposti säätää sopivaksi eri käyttäjille ja näin taataan aina mukava istuvuus. Imuletku on sijoitettu ergonomisesti lantion korkeudelle. Säiliöosa kääntämällä imuri voidaan muuttaa oikea- tai vasenkätiselle sopivaksi. Imurin kaikkia toimintoja ohjataan tai valvotaan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. HEPA 14 -suodatin on saatavilla lisävarusteena. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 5,0 Ah akku (2.445-031.0) ja musta laturi(2.445-033.0).
Ominaisuudet ja edut
Huippukevyt, johdoton reppuimuriKestävä ja entistä kevyempi rakenne EPP-materiaalista tehdyn rungon ansiosta Ergonomista työskentelyä. Helppo kuljettaa työpisteestä toiseen.
Materiaalina vaahdotettua polypropeenia (EPP)Kestävä rakenne takaa laitteelle pitkän käyttöiän. Ultrakevyt rakenne. Pitkälle suunniteltua ekotehokkuutta - komponentit 100 % kierrätettävissä
Erinomainen ergonomia kaikissa yksityiskohdissaErgonominen kantolaite vähentää lihasten kuormittumista ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Valjaiden vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista ohjataan tai valvotaan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. Imuletkulla säädöt oikea- ja vasenkätisille.
Harjaton EC-moottori
- Erinomainen kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä.
- Mahdollistaa pitkän käyttöjakson ja lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.
eco!efficiency-toiminto
- eco!efficiency-toiminto vähentää koneen energiankulutusta ja melutasoa sekä pidentää akunkestoa.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus (l)
|3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|35,4
|Nimellisteho (W)
|350
|Alipaine (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 120 (5,0 Ah) / n. 130 (6,0 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / max. 52 (5,0 Ah) Power-asetus: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-tila: / max. 73 (7,5 Ah) Power-asetus: / max. 41 (7,5 Ah)
|Latausvirta (A)
|2,5
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|220 x 317 x 450
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Imuletkun pituus: 1 m
- Imuletkun tyyppi: imukahvalla
- Mutka: Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
- Teleskooppimainen imuputki: 615 mm, 1007 mm
- Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: alumiini
- Vaihdettava lattiasuulake
- Rakosuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
Ominaisuuksia
- eco!efficiency-toiminto
- Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Liikkuvaan siivoustyöhön oppilaitoksissa
- Myymäläkalusteiden nopeaan imurointiin
- Sopii myös kodin pintojen siivoamiseen
- Portaiden puhdistus nopeasti ja turvallisesti
- Täsmäpuhdistukseen