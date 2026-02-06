Kärcherin huippukevyt BVL-reppuimuri on nyt saatavilla myös edullisena ja kompaktin kokoisena kolmen litran säiliöllä varustettuna versiona. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta käyttäjän selkään kohdistuva paino on vain noin 4,5 kiloa. Rungon materiaalina käytetty EPP tarjoaa keveyden lisäksi myös vääntöjäykän rakenteen, joka kestää kovaakin käsittelyä. Vaikka imuri on pienikokoinen, on siitä tehokas, 189 millibaarin alipaineen takaava imuturbiini ja muista ammattikäyttöön suunniteluista imureista tuttu 35 mm putkiloko. Ergonominen kantojärjestelmä tekee imurin käsittelystä helppoa ja miellyttävää. Se vähentää lämmön siirtymistä selkään ja samalla estää ei toivottuja tärinöitä. Se voidaan helposti säätää sopivaksi eri käyttäjille ja näin taataan aina mukava istuvuus. Imuletku on sijoitettu ergonomisesti lantion korkeudelle. Säiliöosa kääntämällä imuri voidaan muuttaa oikea- tai vasenkätiselle sopivaksi. Imurin kaikkia toimintoja ohjataan tai valvotaan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. HEPA 14 -suodatin on saatavilla lisävarusteena. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 5,0 Ah akku (2.445-031.0) ja musta laturi(2.445-033.0).