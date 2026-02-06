Akkukäyttöinen Kärcher LVS 1/2 -varsi-imuri on suunniteltu vaativalle ammattilaiselle, joka kaipaa helposti liikuteltavaa työkalua pikaisiin puhdistustarpeisiin. Johdoton ja erittäin kevyt LVS kulkee vaivattomasti mukana niin portaissa kuljettaessa kuin siivousvaunun mukana. Se on ergonominen ratkaisu tuloaulojen, kahvipisteiden tai vaikkapa toimistomattojen nopeaan imurointiin. Kokoluokkaansa suurempi puhdistusteho perustuu 36 V akkusarjaa ja moottoroituun telaharjaan. Imuria voidaan käyttää kolmella eri tehoalueella, joiden avulla puhdistusteho voidaan optimoida tarpeen mukaiseksi samalla, kun akun lataustarve vähenee. Imurin syklonirakenne kerää imuroitavat partikkelit 0,35 litran vetoiseen säiliöön, joka on erittäin nopea irrottaa ja tyhjentää. Puhtaan poistoilman takeena vaahtomuovisuodatin ja sen parina oleva Hepa 13 -suodatin. Vakiovarusteisiin kuuluu harjaava lattiasuulake, rakosuulake ja kiinnitysruuveilla varustettu seinäteline. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 2,5 Ah akku (2.445-030.0) ja laturi (2.445-045.0).