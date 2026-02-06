LVS 1/2 Bp (runkomalli)
LVS 1/2 -varsi-imuri on erittäin ketterästi liikuteltava tehotyökalu monipuoliseen ammattikäyttöön. Moottoroitu mattoharja takaa erinomaisen puhdistustehon. Akku ja laturi myydään erikseen.
Akkukäyttöinen Kärcher LVS 1/2 -varsi-imuri on suunniteltu vaativalle ammattilaiselle, joka kaipaa helposti liikuteltavaa työkalua pikaisiin puhdistustarpeisiin. Johdoton ja erittäin kevyt LVS kulkee vaivattomasti mukana niin portaissa kuljettaessa kuin siivousvaunun mukana. Se on ergonominen ratkaisu tuloaulojen, kahvipisteiden tai vaikkapa toimistomattojen nopeaan imurointiin. Kokoluokkaansa suurempi puhdistusteho perustuu 36 V akkusarjaa ja moottoroituun telaharjaan. Imuria voidaan käyttää kolmella eri tehoalueella, joiden avulla puhdistusteho voidaan optimoida tarpeen mukaiseksi samalla, kun akun lataustarve vähenee. Imurin syklonirakenne kerää imuroitavat partikkelit 0,35 litran vetoiseen säiliöön, joka on erittäin nopea irrottaa ja tyhjentää. Puhtaan poistoilman takeena vaahtomuovisuodatin ja sen parina oleva Hepa 13 -suodatin. Vakiovarusteisiin kuuluu harjaava lattiasuulake, rakosuulake ja kiinnitysruuveilla varustettu seinäteline. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 2,5 Ah akku (2.445-030.0) ja laturi (2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Kestävät, ammattikäyttöön suunnitellut varusteetAinutlaatuinen syklonisuodatustekniikka takaa tasaisen imutehon. Hiiliharjaton EC-moottori takaa huolettoman käytön pitkän taloudellisen käyttöiän. Käytännöllinen ja työaikaa säästävä: helposti huollettava suodatinjärjestelmä.
Erinomainen puhdistustulosTarpeenmukainen imuteho pinnan laadun ja sen likaisuuden mukaan: valittavana kolme erilaista puhdistustilaa. Poistaa tehokkaasti pölyn ja lian kaikilta pinnoilta. Täydellinen täsmäpuhdistukseen. Johdoton imuri takaa parhaan liikuteltavuuden ja 36 V akku mahdollistaa pitkän käyttöajan yhdellä latauksella.
Tehokas poistoilman HEPA 13 -suodatusKorkeimmat turvallisuusstandardit hygieenisesti herkillä alueilla. Poistoilman suodattimen erotuskyky 99,95 %. Sertifioitu testistandardin DIN EN 1822: 2019 mukaisesti.
Helposti säädettävä: valittavana kolme toimintatilaa.
- Tehotila, normaalikäyttö tai ecoefficiency-asetus.
- Valitse imuteho kohteen mukaan.
- Ecoefficiency-asetus: hiljainen ja pidentää akun käyttöaikaa.
Käytännöllinen likasäiliö.
- Ei tarvetta pölypusseille: säästää kustannuksia ja vähentää syntyvää jätettä.
- Helposti tyjennettävissä, vähentää suoraa kosketusta lian kanssa.
- Läpinäkyvä säiliö, joten täyttötaso on aina nähtävissä.
Monipuolinen työkalu ammattisiivoukseen
- Mukautuu helposti koville lattioille ja tekstiilipinnoille.
- Voidaan käyttää joustavasti rikkaimurina tai lattioille soveltuvana varsi-imurina
- Ihanteellinen työkalu myös portaiden puhdistukseen.
Moottoroitu mattoharja, leveys 25 cm
- Syväpuhdistukseen tekstiilipinnoilla.
- Puhdistaa tekstiililattioiden kuidut perusteellisesti ja suoristaa ne näkyvästi.
- Soveltuu myös kovien lattiapintojen nopeaan imurointiin.
Seinäkiinnitys
- Kompahti koko ja kapea muoto helpottavat varastointia.
- Pölynimurin turvallinen säilytys.
- Heti käyttövalmiina.
FlexoMate-siivousvaunun kiinnike
- Kompahti koko ja kapea muoto helpottavat varastointia.
- Pölynimurin turvallinen säilytys.
- Heti käyttövalmiina.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Yhteensopivuus Kärcher 36 V Battery Power -akkujen ja latureiden kanssa.
- Reaaliaikanäyttö kertoo akun jäljellä olevan työskentelyajan minuutteina.
- Akun vaihto on nopeaa ja helppoa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus (l)
|0,35
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|72
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|15
|Nimellisteho (W)
|350
|Alipaine (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / n. 80 (5,0 Ah) Power-asetus: / n. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-tila: / n. 40 (2,5 Ah) Power-asetus: / n. 14 (2,5 Ah)
|Latausvirta (A)
|2,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|186 x 250 x 1150
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Imuputkien määrä: 1 kpl
- Aktiivinen lattiasuulake
- Rakosuulake
- Moottorin suodatin
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 13 -suodatin
- Seinäkiinnitys
Ominaisuuksia
- eco!efficiency-toiminto
Videot
Käyttökohteet
- Kaikkien lattioiden perusteelliseen puhdistukseen - kovista lattiasta mattoihin
- Kulkee ketterästi portaissa, tuulikaapeissa ja kaikkialla, missä edellytetään helppoa liikuteltavuutta
- Erinomainen työväline linja-autojen, junien ja lentokoneiden siivoustyöhön
- Mukautuu ravintoloiden, kauppojen ja elokuvateattereiden erityisvaatimuksiin
- Sopii erityisesti ajoneuvojen vaativaan sisäpuhdistukseen