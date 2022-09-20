TEHOKAS 36 V:N AKKU

36 V/6,0 Ah:n litiumioniakku on yhteensopiva Kärcher Battery Power+ -akkualustan muiden 36 V -laitteiden kanssa. Bp Pack -versioiden mukana toimitettu akku voi antaa BVL 5/1 Bp:lle virtaa jopa n. 50 minuuttia eco!efficiency-tilassa. Pikalaturilla (vain Pack-version kanssa) akun latautuminen 80 %:iin kestää 44 minuuttia ja 100 % lataukseen 68 minuuttia. Jos sinulla on yksi ylimääräinen akku, voit jatkaa työskentelyä tuntikausia ilman lataantumisen odottelua. Haluatko tietää lisää Battery Power+ -akkualustasta? Klikkaa tästä.

Akku on huoltovapaa ja tarjoaa vaikuttavan 1 000 syklin käyttöiän, mikä tarkoittaa alhaisempia vaihtokustannuksia ja pidempää käyttöikää reppuimurille.