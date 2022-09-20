BVL 5/1 BP AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI
ULTRAKEVYT JA ERITTÄIN TEHOKAS. Luokkansa kevyin innovatiivisen EPP-materiaalin ansiosta. Erittäin kevyt, erittäin tehokas, vaikuttavan joustava – Kärcherin johdoton reppuimuri BVL 5/1 Bp on loistava siivouslaite kohteissa, joissa perinteisiä pölynimureita on vaikea käyttää, kuten ahtaissa tiloissa, portaissa, tikkailla, busseissa, lentokoneissa ja elokuvateattereissa. Tältä sivulta löydät kaikki uuden akkukäyttöisen reppuimurimme BVL 5/1 Bp:n tiedot.
Ultrakevyt ja erittäin tehokas
UUSI BVL 5/1 BP - AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI
Siivotaanpa sitten luokkahuoneita, toimistoja, portaikkoja, varastoja tai joukkoliikennettä busseista lentokoneisiin, niin on lukemattomia tilanteita, joissa tarvitaan kevyttä ja kompaktia pölynimuria. Kärcherin uusi BVL 5/1 Bp akkukäyttöinen reppuimuri yhdistää äärimmäisen pienen painon, suuren imutehon ja akun pitkän käyttöiän. Lisäksi se on osa akkualustaa "36 V Kärcher Battery Power+". Kömpelön ja raskaan pölynimurin perässä raahaaminen ja pistorasioiden etsiminen on nyt menneisyyttä.
SE ON ULTRAKEVYT!
Laitteessa, jota kannetaan selässä, kantokehyksen paino ja ergonomia ovat käyttäjälle erityisen tärkeitä. Tästä syystä Kärcher käyttää materiaalina laajennettua polypropeenia (EPP) BVL 5/1 Bp:ssä. Tämä materiaali on kestävää, mutta se on valmistettu 96 % ilmasta ja on siksi erittäin kevyt. Se vaimentaa myös melua ja on 100 % kierrätettävä.
EPP-materiaalin ansiosta BVL 5/1 Bp:n omapaino on vain 3,3 kg tai 4,6 kg akun kanssa – tämä tekee Kärcherin uudesta johdottomasta reppuimurista yhden markkinoiden kevyimmistä koneista.
KEVENNÄ TYÖTAAKKAASI JA VAIHDA REPPUIMURIIN!
Kantokehys voidaan mukauttaa käyttäjän pituuden mukaan ja se sopii niin vasen- kuin oikeakätisille käyttäjille. Akkukäyttöisen reppuimurin ohjauspaneeli sijaitsee kantohihnassa, joten se on aina helposti käytettävissä, olitpa sitten lataustilaa tarkistamassa, käynnistämässä tai sammuttamassa konetta tai aktivoimassa energiaa säästävää eco!efficiency-tilaa.
SE ON YKSINKERTAISTA JA NOPEAA!
BVL 5/1 Bp voidaan helposti säätää vasen- tai oikeakätiseen käyttöön. Avaa vain koneen lukko ja käännä jätesäiliötä niin, että imuletkun liitäntä on halutulla puolella (vasemmalla tai oikealla). Kiinnitä sitten imuletku takaisin ja olet valmis imuroimaan!
Se voi todella olla niin yksinkertaista. Katso video >
TEHOKAS 36 V:N AKKU
36 V/6,0 Ah:n litiumioniakku on yhteensopiva Kärcher Battery Power+ -akkualustan muiden 36 V -laitteiden kanssa. Bp Pack -versioiden mukana toimitettu akku voi antaa BVL 5/1 Bp:lle virtaa jopa n. 50 minuuttia eco!efficiency-tilassa. Pikalaturilla (vain Pack-version kanssa) akun latautuminen 80 %:iin kestää 44 minuuttia ja 100 % lataukseen 68 minuuttia. Jos sinulla on yksi ylimääräinen akku, voit jatkaa työskentelyä tuntikausia ilman lataantumisen odottelua. Haluatko tietää lisää Battery Power+ -akkualustasta? Klikkaa tästä.
Akku on huoltovapaa ja tarjoaa vaikuttavan 1 000 syklin käyttöiän, mikä tarkoittaa alhaisempia vaihtokustannuksia ja pidempää käyttöikää reppuimurille.
MAKSIMAALINEN HYGIENIA HEPA-SUODATTIMELLA
BVL 5/1 Bp akkukäyttöinen reppuimuri on saatavana myös erittäin tehokkaalla HEPA 14 -suodattimella (lisävaruste). Erinomaisella 99,995 %:n suodatuskapasiteetilla HEPA 14 -suodatin vangitsee pienimmätkin hiukkaset. Suuri suodatuskapasiteetti tarkoittaa, että käytännöllisesti katsoen kaikki aerosolit, virukset ja bakteerit jäävät suodattimeen, eivätkä ne pääse enää takaisin ympäröivään ilmaan. Standardin DIN EN 1822:2019:n mukaan sertifioitu HEPA 14 -suodatin täyttää hygieenisesti herkillä alueilla vaadittavat korkeat turvallisuusstandardit.
REPPUIMURI HARJATTOMALLA MOOTTORILLA
Harjattomalla EC-moottorilla varustettu BVL 5/1 Bp akkukäyttöinen reppuimuri kuluu käytössä erittäin vähän, mikä auttaa pidentää sen käyttöikää. Tämä tekee imurista ihanteellisen ratkaisun intensiivistä käyttöä vaativiin sovelluskohteisiin sekä lisää samalla tehokkuutta ja tuottavuutta.
YKSINKERTAINEN JA HELPPO KÄYTTÖ
BVL 5/1 Bp akkukäyttöinen reppuimuri on erittäin helppokäyttöinen. Johdottoman reppuimurin ohjauspaneeli on kiinnitetty kantohihnaan, josta sitä voi ohjata helposti. Ohjauspaneelista voit lukea lataustilan ja kytkeä repun imurin päälle ja pois. Energiaa säästävä eco!efficiency-tila voidaan myös aktivoida tästä.
BVL 5/1 BP AKKUKÄYTTÖISEN REPPUIMURIN HYÖDYT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:
Miksi kannattaa vaihtaa akkukäyttöiseen reppuimuriin? Tai – toisin sanoen – mitä hyötyä siitä on? Tässä muutamia tärkeimpiä etuja:
Hetkessä käyttövalmiiksi
Toimii ilman johtoja
Kevyt ja kompakti, joten sitä on helppo kuljettaa
Ihanteellinen käytettäväksi alueilla, jotka vaativat paljon kävelyä
Huomattavia kustannussäästöjä entistä tehokkaammasta toiminnasta
Käytettävissä koko akkualustan laitevalikoima
BVL 5/1 BP AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI ON IHANTEELLINEN VALINTA SIIVOUSKOHTEISIIN KUTEN:
KULJETUS / LOGISTIIKKA
Varastosta voi olla vaikeaa löytää pistorasiaa. Reppuimurin avulla käytävien puhdistaminen on yksinkertaista.
HISSIT JA PORTAIKOT
Pitääkö portaikko tai hissi siivota nopeasti ja perusteellisesti? Akkukäyttöisen reppuimurin kanssa se on lasten leikkiä.
MYYMÄLÄT
Vähennä asiakkaillesi syntyviä häiriöitä tai vaaratilanteita johdottoman reppuimurin avulla. Onko jotain tippunut myymälän lattialle? Ei ole ongelma reppuimurille!
KUNTOSALIT JA URHEILUTILAT
Puhdista liikuntatila nopeasti ja erittäin tehokkaasti BVL-reppuimurin avulla. Reppuimurin avulla pääset paikkoihin, joihin tavallinen pölynimuri ei pääse, kuten esimerkiksi kuntosalilaitteiden väliin.
KAHVILAT JA RAVINTOLAT
Siivoa lika nopeasti ilman häiriötä asiakkaille. BVL-reppuimurin avulla voit tarjota vieraillesi maksimaalisen siisteyden minimaalisella vaivalla, sillä pölynimuri painaa vain 4,6 kg.
AINUTLAATUINEN BVL 5/1 BP AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI ON NYT SAATAVILLA!
Uusi ultrakevyt ja erittäin tehokas BVL 5/1 Bp Pack johdoton reppuimuri on täydellinen ratkaisu nopeaan, vaivattomaan ja tehokkaaseen imurointiin erityisesti paikoissa, joihin pääsy voi olla hankalaa. Tämä akkukäyttöinen reppuimuri on saatavana myös Bp Pack -versiona, joka sisältää 36 V -akun ja pikalaturin. Onko sinulla jo toinen 36 V:n kone Kärcher Battery Power+ -akkualustalta? Jos näin on, saatat haluta ostaa Bp-version, joka sisältää vain koneen sellaisenaan ilman akkua tai pikalaturia.
BVL 5/1 BP PACK AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI
Ultrakevyt akkukäyttöinen reppuimuri äärimmäisellä imuteholla. Maksimaalinen joustavuus ilman virtajohtoa!
Koneen mukana toimitetaan:
1 x 36 V/6,0 Ah -akku
1 x 36 V -pikalaturi
Voimanlähteenä on 36 V:n vaihdettava akku, joka soveltuu käytettäväksi myös muissa Battery Power+ -akkualustan koneissa. Lue lisää akkualustasta >
- Ilman läpivirtaus 40 l/s
- Alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 5 l
- Nimellinen suorituskyky 500 W
- Paino (sis. 36 V/6,0 Ah -akku) 4,6 kg
- Akku 18/3,0 V/Ah
- Varusteet teleskooppimainen imuputki, kalustesuulake, yhdistelmäsuulake, rakosuulake ja imuletku 1,0 m.
1 x 36 V/6,0 Ah:n akulla pölynimuri kestää n. 22 minuuttia tai n. 50 minuuttia eco!efficiency-tilassa. Vinkki: 36 V/7,5 Ah:n akulla voit työskennellä jopa 64 minuuttia eco!efficiency-tilassa.
BVL 5/1 BP AKKUKÄYTTÖINEN REPPUIMURI
Ultrakevyt akkukäyttöinen reppuimuri äärimmäisellä imuteholla. Maksimaalinen joustavuus ilman virtajohtoa!
HUOMIO: tämä malli toimitetaan ilman pikalaturia tai akkua. Voit tilata laturin ja akun erikseen tarvittaessa.
Voimanlähteenä on 36 V:n vaihdettava akku, joka soveltuu käytettäväksi myös muissa Battery Power+ -akkualustan koneissa. Lue lisää akkualustasta >
- Ilman läpivirtaus 40 l/s
- Alipaine 223 mbar
- Säiliötilavuus 5 l
- Nimellinen suorituskyky 500 W
- Paino (sis. 36 V/6,0 Ah -akku) 4,6 kg
- Akku 18/3,0 V/Ah
- Varusteet teleskooppimainen imuputki, kalustesuulake, yhdistelmäsuulake, rakosuulake ja imuletku 1,0 m.
1 x 36 V/6,0 Ah:n akulla pölynimuri kestää n. 22 minuuttia tai n. 50 minuuttia eco!efficiency-tilassa. Vinkki: 36 V/7,5 Ah:n akulla voit työskennellä jopa 64 minuuttia eco!efficiency-tilassa.
ALKUPERÄISET KÄRCHER-LISÄVARUSTEET JOHDOTTOMAAN REPPUIMURIIN
Alkuperäiset Kärcher-lisävarusteet varmistavat, että saat kaikki mahdolliset tehot irti BVL 5/1 Bp Pack -imurista.
FLEECE-PÖLYPUSSIT
Maksimaalisen imutehon saavuttamiseksi pölyluokan M kolmikerroksiset, repeytymättömät fleece-pölypussit ovat ehdottoman hyödylliset. Pakkaus sisältää 10 pölypussia.
HEPA 14 -SUODATIN
Valinnainen HEPA-suodatin kasvattaa suodatustehoa ja parantaa poistoilman laatua. Tämä suodatin tulee vaihtaa viimeistään 50 käyttötunnin jälkeen.
BATTERY POWER+ AKKU 36 V/7,5 AH
Lisäakku tuo lisää joustavuutta! Tällä ylimääräisellä akulla voit työskennellä jopa 64 minuuttia eco!efficiency-tilassa.
Miten BVL 5/1 Bp Pack akkukäyttöinen reppuimuri toimii?
Uusi, ultrakevyt ja tehokas BVL 5/1 Bp Pack johdoton reppuimuri on ihanteellinen valinta kaikille, jotka etsivät tehokasta pölynimuria vaikeapääsyisiin tiloihin. Äärimmäisen pienen, vain 4,6 kg:n painonsa ja innovatiivisen akkuteknologiansa ansiosta BVL 5/1 Bp Pack on valmis mihin tahansa. Kärcher Battery Power+ -akkualustan korkean suorituskyvyn 36 voltin litiumioniakulla toimiva reppuimuri soveltuu erityisen hyvin pienten tilojen säännölliseen puhdistukseen toimistoissa, myymälöissä, hotelleissa, ravintoloissa, kouluissa ja sairaaloissa. Pohjimmiltaan missä tahansa, missä tavanomaista pölynimuria on haastava käyttää.
Ihanteellinen apu lentokoneessa
Jopa hankalat tilat, kuten yläkaapit, on helppo puhdistaa reppuimurin avulla. Koska pölynimuria ei tarvitse erikseen nostella, niin työntekoon jää kaksi kättä. Imurin kevyt paino ja johdottomuus tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi lentokoneissa.
Kiipeä vaikka tikkaille
Reppuimurilla ylettää hotellihuoneen jokaiseen nurkkaan. Ja jos omat jalat ei riitä, niin tikkaille kiipeäminen ja sieltä imurointi käy sujuvasti.
Liikkumisen vapaus
Imurointi sujuu aiheuttamatta häiriöitä hotellin asiakkaille: ei ole johtoja, joihin he voisivat kompastua. Lisäksi on helppoa imuroida alueita, kuten uima-altaan ympäristöä, joihin normaalisti on vaikea ylettää tavallisella imurilla.
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Taloudellisempaa työskentelyä akkukäyttöisillä imureilla
Siivouspalveluilta odotetaan yleensä nopeutta, hiljaisuutta ja tehokkuutta. Yksinkertainen, ergonominen työskentelytyyli on tärkeää turvallisen työnteon kannalta. Akkukäyttöiset pölynimurit voivat auttaa tässä: tutustu yleiskatsaukseen, joka sisältää esimerkin kustannus- ja hyötylaskelmasta.
Akkukäyttöiset ympäristönhoitotuotteet
Vaihda lehtipuhaltimesta pensasleikkuriin tai ruohonleikkuriin - ja ota vain akku mukaasi. Akkukäyttöisten koneidemme suorituskyky ja kestävyys takaavat parhaat tulokset ja työskentelet ergonomisesti ja mukavasti alhaisella melulla.