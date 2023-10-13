Kärcher CV 30/2 on ketterästi liikuteltava, akkutoiminen mattoimuri, joka mahtuu vaivattomasti myös kalusteiden alle. Automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta imuri on miellyttävä käyttää ja akku tarjoaa pitkän käyttöajan. Tunnistin mahdollistaa myös sen, että kovat lattiapinnat voidaan imuroida samalla laitteella. Harjassa on vakiona jalkapainikkeella toimiva puhdistusjärjestelmä. Sitä painettaessa mekanismi nostaa harjan ylös ja puhdistaa sen hiuksista ja muista harjan ympärillä olevista irtoroskista. HEPA 14 -suodatin on saatavana lisävarusteena. Suositeltavana varusteena oleva 6.0 Ah akku tarjoaa yli puolen tunnin työajan yhdellä latauksella ja eco!efficiency-asetuksella aika pitenee 50 minuuttiin. Korkean imutehon ansiosta useimmat työtehtävät voidaan suorittaa eco!efficiency-asetuksella, joka myös hiljentää laitteen käyntiääntä. Runko-osaan kiinnitettävä lyhyt imuletku ja -putki mahdollistaa nurkkien ja ahtaiden rakojen imuroinnin rakosuulakkeen avulla. Toimii Battery Power+ -sarjan akulla ja laturilla, jotka ovat yhteensopivia muiden 36V akkutoimisten Kärcher-siivouslaitteiden kanssa. Jäljellä oleva akun kestoaika näkyy minuutteina käynnistyspainikkeen vieressä. Tässä malliversiossa toimitus ei sisällä akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 6,0 Ah akku (2.042-022.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).