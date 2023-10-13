Akkukäyttöinen mattoimuri CV 30/2 Bp (runkomalli)
Tehokas mattoimuri, jonka akkukäyttö ja 310 mm kokonaisleveys mahdollistaa sen joustavan käytön ahtaissakin kohteissa. Pinnantunnistin ja harjan puhdistustoiminto. Ilman akkua ja laturia.
Kärcher CV 30/2 on ketterästi liikuteltava, akkutoiminen mattoimuri, joka mahtuu vaivattomasti myös kalusteiden alle. Automaattisen pinnantunnistusjärjestelmän ansiosta imuri on miellyttävä käyttää ja akku tarjoaa pitkän käyttöajan. Tunnistin mahdollistaa myös sen, että kovat lattiapinnat voidaan imuroida samalla laitteella. Harjassa on vakiona jalkapainikkeella toimiva puhdistusjärjestelmä. Sitä painettaessa mekanismi nostaa harjan ylös ja puhdistaa sen hiuksista ja muista harjan ympärillä olevista irtoroskista. HEPA 14 -suodatin on saatavana lisävarusteena. Suositeltavana varusteena oleva 6.0 Ah akku tarjoaa yli puolen tunnin työajan yhdellä latauksella ja eco!efficiency-asetuksella aika pitenee 50 minuuttiin. Korkean imutehon ansiosta useimmat työtehtävät voidaan suorittaa eco!efficiency-asetuksella, joka myös hiljentää laitteen käyntiääntä. Runko-osaan kiinnitettävä lyhyt imuletku ja -putki mahdollistaa nurkkien ja ahtaiden rakojen imuroinnin rakosuulakkeen avulla. Toimii Battery Power+ -sarjan akulla ja laturilla, jotka ovat yhteensopivia muiden 36V akkutoimisten Kärcher-siivouslaitteiden kanssa. Jäljellä oleva akun kestoaika näkyy minuutteina käynnistyspainikkeen vieressä. Tässä malliversiossa toimitus ei sisällä akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 6,0 Ah akku (2.042-022.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen pinnan tunnistusAutomaattisesti pinnan mukaan säätyvä järjestelmä. Erinomainen puhdistustulos tekstiililattioilla ja kovilla pinnoilla.
Jalkapainikkeella käynnistettävä harjan puhdistustoimintoPoimii harjaan tarttuneet hiukset ja imuroi ne pölypussiin. Nopea ja vaivaton puhdistus ilman harjan irrottamista. Hygieeninen puhdistaminen, jossa minimoitu tarve harjan irrottamiselle.
Käyttökytkimet ja Led-näyttö käsikahvassaErgonomisesti muotoiltu käynnistyspainike. eco!efficiency-toiminto tarjoaa pidemmän käyttöajan akulle ja pienentää äänitasoa. Jäljellä oleva akun käyttöaika näkyy näytössä.
Kompakti koko ja matala rakenne, joka mahtuu myös kalusteiden alle
- Taittorungolla varustettu imuri voidaan kääntää vaakatasoon lattiaa vasten.
- Nopea ja ergonominen imurointi myös vuoteiden alta.
36 V Kärcher Battery Power+ -akkusarja
- Yhteensopiva kaikkien 36 V Kärcher Battery Power+ ja Battery Power -akkujen ja latureiden kanssa.
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Alipaine (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|34
|Nimellisteho (W)
|420
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|64
|Säiliötilavuus (l)
|3
|Työskentelyleveys (cm)
|30
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / max. 50 (6,0 Ah) Power-asetus: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-tila: / max. 67 (7,5 Ah) Power-asetus: / max. 47 (7,5 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 310 x 1150
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Rakosuulake
- Kalustesuulake
- Rullaharjojen kovuus: Keskipehmeä
- Rullaharjojen määrä: 1 kpl
- Rullaharjojen väri: musta
- Irrotettava imuputki
- Joustava imuletku
Ominaisuuksia
- Pölypussin materiaali: Fleece
Käyttökohteet
- Suositellaan erityisesti toimistosiivoukseen ja hotellien käyttöön
- Kaikkien lattioiden perusteelliseen puhdistukseen - kovista lattiasta mattoihin