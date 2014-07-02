Vakiosarja

Luotettavat märkä-kuivaimurit perustason ammattikäyttöön, etenkin karkeille roskille ja nesteiden imurointiin. Kestävää muotoilua ja helppokäyttöistä perustekniikkaa edustavat märkä-kuivaimurit soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Vakiosarjan märkä-kuivaimurit sopivat erinomaisesti esimerkiksi kiinteistönhoito- ja siivousliikkeille.