Vakiosarja
Luotettavat märkä-kuivaimurit perustason ammattikäyttöön, etenkin karkeille roskille ja nesteiden imurointiin. Kestävää muotoilua ja helppokäyttöistä perustekniikkaa edustavat märkä-kuivaimurit soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Vakiosarjan märkä-kuivaimurit sopivat erinomaisesti esimerkiksi kiinteistönhoito- ja siivousliikkeille.
0 Tuotteet
Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.
Kärcher Centerit
Tutustu Kärcher Center myymälöihin
Jälleenmyyjähaku
Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.