Ap-sarja

Ap-sarjan märkä-kuivaimurit imevät nestemäisen ja kostean lian sekä hienojakoisen pölyn tehokkaasti. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistuksen ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin pysyy puhtaana ja imuteho on suuri. Ap-sarjan märkä-kuivaimurit ovat omiaan pitkiä ja tehokkaita työtehtäviä varten!

0 Tuotteet
Kärcher

Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.

Branch_Winnenden_teaser

Kärcher Centerit

Tutustu Kärcher Center myymälöihin

Kärcher Händler Deutschland

Jälleenmyyjähaku

Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.