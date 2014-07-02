Ap-sarja

Ap-sarjan märkä-kuivaimurit imevät nestemäisen ja kostean lian sekä hienojakoisen pölyn tehokkaasti. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistuksen ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin pysyy puhtaana ja imuteho on suuri. Ap-sarjan märkä-kuivaimurit ovat omiaan pitkiä ja tehokkaita työtehtäviä varten!