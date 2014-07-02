Imurit erikoissovelluksiin

Kärcherin erikoiskäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurit leipomoihin ja pelastuslaitoskäyttöön. Pelastuslaitoksille tarkoitetuissa märkä-kuivaimureissa on säiliön tyhjennyspumppu ja viimeisin turvallisuustekniikka. Leipomoille suunnitellut mallit suodattavat tehokkaasti hienoa pölyä ja ovat kuumuuden kestäviä.