Imurit erikoissovelluksiin
Kärcherin erikoiskäyttöön suunnitellut märkä-kuivaimurit leipomoihin ja pelastuslaitoskäyttöön. Pelastuslaitoksille tarkoitetuissa märkä-kuivaimureissa on säiliön tyhjennyspumppu ja viimeisin turvallisuustekniikka. Leipomoille suunnitellut mallit suodattavat tehokkaasti hienoa pölyä ja ovat kuumuuden kestäviä.
0 Tuotteet
Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.
Kärcher Centerit
Tutustu Kärcher Center myymälöihin
Jälleenmyyjähaku
Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.