NT 30/1 Ap Te H märkä-kuivaimurin rakenne ja varusteet täyttävät H-pölyluokan vaatimukset, joten se sopii kohteisiin, joissa imuroidaan kvartsipölyä, homeitiöitä tai muita terveydelle haitallisia jakeita. Tehokkaalla ja suuren suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella on myös HEPA 13 -luokitus. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Vakiovarustukseen kuuluu myös liitäntäpistoke sähkötyökaluja varten. Kompaktin kokoinen ja edullinen NT 30/1 Ap Te H sopii erinomaisesti liikkuvaan asennustyöhön, pieniin siivouskohtaisiin ja esimerkiksi siivousliikkeille rakennusten loppusiivouksiin. Tässä mallissa on manuaalinen (AP) suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka toimii moottoriyksikön päällä olevaa nappia painamalla.