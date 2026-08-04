Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H

Kompaktin kokoinen ja edullinen märkä-kuivaimuri kohteisiin, joissa vaaditaan H-pölyluokan suodatustasoa. Manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja sähkötyökaluliitäntä.

NT 30/1 Ap Te H märkä-kuivaimurin rakenne ja varusteet täyttävät H-pölyluokan vaatimukset, joten se sopii kohteisiin, joissa imuroidaan kvartsipölyä, homeitiöitä tai muita terveydelle haitallisia jakeita. Tehokkaalla ja suuren suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella on myös HEPA 13 -luokitus. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Vakiovarustukseen kuuluu myös liitäntäpistoke sähkötyökaluja varten. Kompaktin kokoinen ja edullinen NT 30/1 Ap Te H sopii erinomaisesti liikkuvaan asennustyöhön, pieniin siivouskohtaisiin ja esimerkiksi siivousliikkeille rakennusten loppusiivouksiin. Tässä mallissa on manuaalinen (AP) suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka toimii moottoriyksikön päällä olevaa nappia painamalla.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H: H-pölyluokan turvallisuusvaatimukset täyttävä imuri
H-pölyluokan turvallisuusvaatimukset täyttävä imuri
Suodatuskyky 99,995%. Elektroninen imutehon tunnistin. Turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö.
Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H: Sertifioitu asbestitöihin
Sertifioitu asbestitöihin
Korkea H-pölyluokan suoristustaso. Hyväksytty asbestitöihin. Vaara-aineet testattu saksalaisen TRGS 519 mukaisesti.
Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H: Antistaattinen järjestelmä
Antistaattinen järjestelmä
Turvallista työskentelyä. Purkaa sähkövarauksen. Suojaa käyttäjää sähköpurkauksilta.
Lasikuituinen, HEPA 13 -laakasuodatin
  • Poistaa turvallisesti terveydelle haitallista pölyä, karkeaa likaa ja nesteitä.
  • Suodatin testattu EN 60335-2-69 ja EN 1822 mukaisesti.
  • H-pölyluokan jätteiden kanssa käytetään turvapölypussia.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
  • Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
  • Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
  • Säästää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
  • Sähkötyökalujen helppo liittäminen imurin pariksi.
  • Erittäin helppokäyttöiset ja selkeät painikkeet.
  • Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja vähentää melua työkohteessa.
Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat
  • Turvalliset kiinnikkeet imuletkulle ja virtajohdolle.
  • Eri mittaisille imuletkuille.
  • Nopea ottaa käyttöön ja vähentää virtajohdon vaurioitumisriskiä.
Irrotettava suodatinkotelo
  • Laakasuodatin: nopeampaa aja helpompaa imurointia.
  • Säännöllinen puhdistaminen lisää suodattimen käyttöikää.
  • Estää suodattimen virheellistä asentamista.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
  • Varusteet eivät pääse katoamaan kuljettamisen aikana.
  • Säästä aikaa: kaikki tarvikkeet käyttäjän ulottuvilla.
  • Tilaa säästävä, kompakti rakenne helpottaa varastointia ja kuljettamista.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 74
Alipaine (mbar/kPa) 273 / 27,3
Säiliötilavuus (l) 30
Liitäntäteho (W) max. 1380
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 7,5
Virtajohdon materiaali Kumi
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 70
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 12,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 17
Mitat (p x l x k) (mm) 525 x 370 x 560

Toimitus sisältää

  • Turvapölypussi: 1 kpl
  • Imuletkun pituus: 2.5 m
  • Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 550 mm
  • Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
  • Mutka: Antistaattinen
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
  • Rakosuulake
  • Liitäntä sähkötyökaluille
  • Laakasuodatin: HEPA-13 (H13)

Ominaisuuksia

  • Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
  • Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
  • Turvallisuusluokitus: I
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
  • Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
  • Suodatusluokka: H
  • Säiliön materiaali: Muovi
Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H
Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H
Videot
Käyttökohteet
  • Turvallinen, pölyluokan H vaatimukset täyttävä rakenne ja varusteet. Auttaa tehokkaasti torjumaan vaarallisesta pölystä aiheutuvia terveyshaittoja.
  • Pölynpoistoon yhdessä pienten käsityökalujen kanssa
  • Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
  • Kosteiden jätteiden ja nesteiden poistamiseen.
  • Asennustöihin ja kokoonpanolinjastoihin
  • Koneiden ja laitteiden imurointiin
  • Rakennusyöhön ja korjaamoihin
  • Vaarallisten aineiden turvallinen poistaminen: home, lyijy, asbesti
  • Teollisuuteen, korkeaa hygieniaa edellyttäviin laboratorioihin ja terveydenhuollon kohteisiin
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.