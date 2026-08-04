Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te H
Kompaktin kokoinen ja edullinen märkä-kuivaimuri kohteisiin, joissa vaaditaan H-pölyluokan suodatustasoa. Manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ja sähkötyökaluliitäntä.
NT 30/1 Ap Te H märkä-kuivaimurin rakenne ja varusteet täyttävät H-pölyluokan vaatimukset, joten se sopii kohteisiin, joissa imuroidaan kvartsipölyä, homeitiöitä tai muita terveydelle haitallisia jakeita. Tehokkaalla ja suuren suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella on myös HEPA 13 -luokitus. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Vakiovarustukseen kuuluu myös liitäntäpistoke sähkötyökaluja varten. Kompaktin kokoinen ja edullinen NT 30/1 Ap Te H sopii erinomaisesti liikkuvaan asennustyöhön, pieniin siivouskohtaisiin ja esimerkiksi siivousliikkeille rakennusten loppusiivouksiin. Tässä mallissa on manuaalinen (AP) suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka toimii moottoriyksikön päällä olevaa nappia painamalla.
Ominaisuudet ja edut
H-pölyluokan turvallisuusvaatimukset täyttävä imuriSuodatuskyky 99,995%. Elektroninen imutehon tunnistin. Turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö.
Sertifioitu asbestitöihinKorkea H-pölyluokan suoristustaso. Hyväksytty asbestitöihin. Vaara-aineet testattu saksalaisen TRGS 519 mukaisesti.
Antistaattinen järjestelmäTurvallista työskentelyä. Purkaa sähkövarauksen. Suojaa käyttäjää sähköpurkauksilta.
Lasikuituinen, HEPA 13 -laakasuodatin
- Poistaa turvallisesti terveydelle haitallista pölyä, karkeaa likaa ja nesteitä.
- Suodatin testattu EN 60335-2-69 ja EN 1822 mukaisesti.
- H-pölyluokan jätteiden kanssa käytetään turvapölypussia.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
- Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
- Säästää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Sähkötyökalujen helppo liittäminen imurin pariksi.
- Erittäin helppokäyttöiset ja selkeät painikkeet.
- Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja vähentää melua työkohteessa.
Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat
- Turvalliset kiinnikkeet imuletkulle ja virtajohdolle.
- Eri mittaisille imuletkuille.
- Nopea ottaa käyttöön ja vähentää virtajohdon vaurioitumisriskiä.
Irrotettava suodatinkotelo
- Laakasuodatin: nopeampaa aja helpompaa imurointia.
- Säännöllinen puhdistaminen lisää suodattimen käyttöikää.
- Estää suodattimen virheellistä asentamista.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Varusteet eivät pääse katoamaan kuljettamisen aikana.
- Säästä aikaa: kaikki tarvikkeet käyttäjän ulottuvilla.
- Tilaa säästävä, kompakti rakenne helpottaa varastointia ja kuljettamista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|70
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|12,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|17
|Mitat (p x l x k) (mm)
|525 x 370 x 560
Toimitus sisältää
- Turvapölypussi: 1 kpl
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: HEPA-13 (H13)
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Suodatusluokka: H
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Turvallinen, pölyluokan H vaatimukset täyttävä rakenne ja varusteet. Auttaa tehokkaasti torjumaan vaarallisesta pölystä aiheutuvia terveyshaittoja.
- Pölynpoistoon yhdessä pienten käsityökalujen kanssa
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Kosteiden jätteiden ja nesteiden poistamiseen.
- Asennustöihin ja kokoonpanolinjastoihin
- Koneiden ja laitteiden imurointiin
- Rakennusyöhön ja korjaamoihin
- Vaarallisten aineiden turvallinen poistaminen: home, lyijy, asbesti
- Teollisuuteen, korkeaa hygieniaa edellyttäviin laboratorioihin ja terveydenhuollon kohteisiin