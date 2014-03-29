Menestystä modulaarisuudesta
Järjestelmäsuunnittelun kannalta on suuri etu, että kaikki Kärcherin järjestelmän osakomponentit on kehitetty nimen omaan säiliöiden sisäpintojen puhdistusta varten. Kärcher voi tarjota laajan valikoiman modulaarisia ja keskenään yhteensopivia komponentteja, jotka voidaan konfiguroida lähes millä tavalla tahansa. Näin jokaiseen puhdistushaasteeseen saadaan paras mahdollinen järjestelmä. On tietenkin sanomattakin selvää, että pidämme yllä alan korkeimpia laatustandardeja, ja tuotteissamme kiteytyy kattava kokemuksemme säiliönpuhdistuksen parissa.
Sisäpintojen pesu: kaikki on päästä kiinni
Kärcherin sisäpintojen pesurit on suunniteltu yleiskäyttöön ja useimmat niistä on ATEX 94/9 -sertifioitu. Laitteiden virtausnopeus ja käyttöpaine voidaan säätää aina tarpeenmukaisiksi. Saatavilla on suihkukäyttöisiä sekä sähkö- ja paineilmamoottoreilla varustettuja malleja. Tarvittava suuttimien rotaatio saavutetaan pyörittämällä suuttimen kannaketta myötäpäivään kahdessa tasossa. Epäsymmetristen hampaiden suuri määrä takaa laaja-alaisen suihkun ja koko sisäpinnan tehokkaan puhdistuksen.
HKS 100 nopeuden säädöllä
Suuaukoille, joiden halkaisija on vähintään 200 mm: HKS 100 -malli nopeuden säädöllä, kahdella tai neljällä suuttimella ja itseajolla (rekyyliperiaate). Sopii säiliöiden pesuun aina noin 40 000 litraan asti. Maksimi käyttöpaine 100 baria. Pesuaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on tehty ruostumattomasta teräksestä, ja pesuaineina voidaan käyttää happoja, emäksisiä liuoksia, liuottimia tai asetonia. Vakaan nopeuden takaa innovatiivinen, pitkälle kehitetty hydraulinen jarru.
HKF 200
Suuaukoille, joiden halkaisija on vähintään 200 mm: sähkö- tai paineilmakäyttöinen HKF 200 -puhdistuspää ruostumattomasta teräksestä kahdella tai neljällä suuttimella. Maksimissaan 200 baria käyttöpainetta suurten säiliöiden pesuun aina noin 70 000 litran tilavuuteen asti. Yleiskäyttöön happojen, emäksisten liuosten, liuottimien ja muiden erilaisilla pH-arvoilla varustettujen pesuaineiden kanssa. Kaikki pesuaineen kanssa kosketuksissa olevat osat on tehty ruostumattomasta teräksestä.
ICH 120/14 Ps F2 – kokoonmenevä malli
Suihkukäyttöinen puhdistuspää teollisuuden käyttöön, tarkoitettu lähinnä säiliövaunujen (4–8 akselia) sisäpintojen puhdistukseen. Tällä puhdistuspäällä hoituu useampi työvaihe yhdellä kertaa: esihöyrytys, tehokas korkeapainepesu ja kuivaus pesun jälkeen. Uskomattoman tehokasta!
HKF 200 C2 – jokapaikanhöylä
HKF 200:n muokattu versio. Tämä säiliönpesuri sopii sekä normaaliin käyttöön että tehokäyttöön Power-pesupäällä. HKF 200 C2:sta voi käyttää kaksinkertaisella virtausnopeudella ja hitaammalla suuttimen nopeudella, joita voidaan säätää käsin. Näin pesurilla voidaan puhdistaa monipuolisesti esim. 20-jalkaisia kontteja (Power-pesupää) tai pienempiä säiliöitä (normaali toiminta).
HKF 50
Suuaukoille, joiden halkaisija on vähintään 50 mm: sähkö- tai paineilmakäyttöinen HKF 50 -puhdistuspää ruostumattomasta teräksestä. Maksimissaan 100 baria käyttöpainetta säiliöiden pesuun aina noin 3 000 litran tilavuuteen asti. Pesuaineina HKF 50:n kanssa voi käyttää happoja ja emäksisiä liuoksia laajalta pH-alueelta.
Korkeapainepumput tarjoavat sopivaa painetta joka tilanteeseen
Kärcherin korkeapainepumput säiliöiden sisäpintojen puhdistukseen on suunniteltu käytettäväksi veden, liuotinten, happojen ja emäksisten liuosten kanssa. Erikoismallimme on hyväksytty myös vaarallisiin puhdistustöihin. Pumput voidaan mitoittaa eri paineille ja käytännössä katsoen mille tahansa virtausnopeudelle. Erilaisilla lisäosasarjoilla pumppujen käyttötarkoitusten kirjoa voidaan laajentaa tuntuvasti. Kemianteollisuudessa siirrytään yhä enemmän liikkuviin pumppuratkaisuihin, erityisesti kun kyse on kiinteiden sekoitussäiliöiden puhdistamisesta veteen liukenemattomilla aineilla.
Kiinteät HDI 30/10 ja 38/12 -korkeapainepumput
Nämä pumppuaggregaatit ovat säiliönpuhdistusjärjestelmän sydän. Ne on suunniteltu pitkäaikaiseen teolliseen käyttöön, ja siksi niissä on käytetty laadukkaita materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä ja keraamisia materiaaleja. Laaja valikoima lisäosasarjoja avaa uusia käyttömahdollisuuksia ja ominaisuuksia, kuten automaattinen virtaushallinta, pesuaineen annosteluyksikkö kahdella imusyötöllä ja kuumavesitoiminta (80°C).
Kiinteä 56/20-korkeapainepumppu
Suurten säiliöiden, kuten säiliövaunujen säiliöiden, sisäpintojen puhdistusta varten suunniteltu jykevä teollisuuspumppu. Laaja valikoima lisäosasarjoja avaa uusia käyttömahdollisuuksia ja ominaisuuksia, kuten automaattinen virtaushallinta, pesuaineen annosteluyksikkö kahdella imusyötöllä ja kuumavesitoiminta (80°C).
Kiinteät SHD-R 3000 S, SSR tai LM -korkeapainepumput
Hihnakäyttöinen mäntäpumppu, jonka kanssa puhdistusaineena voi käyttää vettä, happoja, emäksisiä liuoksia tai liuottimia. Erilaisilla lisäosasarjoilla pumppujen käyttötarkoitusten kirjoa voidaan laajentaa tuntuvasti. Saatavana myös liikuteltavana versiona.
Kiinteää korkeapaunepuhdistusta HDC Classic/Standard/Advanced -pumpuilla
Nämä HDC-sarjan kiinteät pumppumoduulit ovat täydellinen valinta ulkopintojen puhdistukseen. Yksityiskohtaista tietoa näiden tuotteiden eduista löytyy erillisestä esitteestä.
Kuumavesiyksikkö: kuumaa vettä ja höyryä yhdestä lähteestä
Järjestelmäsuunnittelussa tärkeimmiksi seikoiksi nousevat kasvavat energiakustannukset ja halu vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näihin tarpeisiin Kärcher on kehittänyt modulaaristen komponenttien sarjan. Jotta jokaiselle asiakkaalle voidaan taata juuri heille sopiva järjestelmä, meillä on tarjota todella monipuolisia ratkaisuja, joihin lukeutuu myös esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmiä ja vaihtoehtoisia energianlähteitä.
HWE 4000 -kuumavesiyksikkö
Kompakti ja tyyppitestattu öljy- tai kaasutoiminen yksikkö veden lämmitykseen. Tämä ainutlaatuinen ja erittäin suorituskykyinen yksikkö pystyy nostamaan veden lämpötilan jopa 90-asteeseen (160 baria ja 4 000 l/h) tai tuottamaan jopa 140-asteista höyryä (20 baria ja 2 000 l/h). Moduuleihin pohjaava rakenne mahdollistaa yksikön valjastamisen suihkutuskäyttöön tarkoitukseen sopivalla lisäosasarjalla. HWE 4000 -kuumavesiyksikkö on suunniteltu kovaan teollisuuskäyttöön ja valmistettu kestävistä osista (esim. TÜV-hyväksytty ruostumaton kuumennuskierukka). Yksikön käyttöönotto on myös helppoa. Uudessa kaasulla toimivassa mallissa on myös yksinkertaisemmat lämpötila-asetusten säädöt, joiden avulla voidaan saavuttaa vieläkin parempia energiasäästöjä jopa vaihtelevilla tuloveden lämpötiloilla (esimerkiksi käytettäessä lämmönvaihdinta jäteveden kanssa).
WT 560/1100 -lämmönvaihdin
TÜV-hyväksytty kiinteä korkean paineen vastavirtalämmönsiirrin veden kuumentamiseen kyllästetyllä höyryllä. Suunniteltu nostamaan lämpötila aina 95 celsiusasteeseen asti. Korkealaatuinen tuotanto ja teollisuuteen sopivat materiaalit takaavat korkean käyttöturvallisuuden ja matalat käyttökustannukset.
Jos höyryä ei ole muuten saatavilla, voi järjestelmään liittää höyrykattilan.
Hallintaa, seurantaa ja dokumentaatiota
Kärcherin innovatiiviset hallinta- ja ohjausratkaisut täyttävät nykyaikaiset teollisuusstandardit. Käytämme ainoastaan maineikkaiden valmistajien komponentteja, jotta pystymme takaamaan Kärcher-tuotteiden tinkimättömän laadun. Jokainen ohjausyksikkö räätälöidään ja kehitetään nimen omaan asiakkaan järjestelmää varten, oli kyseessä sitten releohjaus, PLC-hallinta, manuaali- tai automaattitila, datan keräys tai verkkotyöskentely.
PLC-ohjaus
Järjestelmää ohjaa hienostunut ja erityisesti tarkoitusta varten suunniteltu ohjelmisto vapaasti ohjelmoitavalla ohjausjärjestelmällä (PLC). Konseptimme sisältää useita vaihtoehtoja, joilla ohjausjärjestelmä saadaan sovitettua asiakkaan tarpeisiin.
Kosketusnäyttö
Käyttäjäystävälliseltä kosketusnäytöltä käyttäjä voi seurata ja säätää järjestelmän parametreja. Näytöllä näkyvät myös virheilmoitukset.
Puhdistustiedonhallinta (CDM)
Kärcherin CDM-ohjelmisto (Cleaning Data Management) tallentaa käyttöajat, kulutuksen ja muut määritellyt tiedot puhdistuksen aikana. Tiedot tallennetaan arvioitaviksi Microsoft Access -tiedostoon, ja ne voidaan tulostaa puhdistusohjelman päätyttyä.
Telepalvelut
Jokainen järjestelmä voidaan liittää verkkoon tarpeen mukaan. Näin voidaan esimerkiksi ottaa yhteyttä asiakastukeen tai päivittää ohjausohjelmistot helposti ja nopeasti.
Ohjauksen ja järjestelmän visualisointi
Kärcherin ohjausjärjestelmiä on saatavilla joka lähtöön, pienten ja yksinkertaisten järjestelmien releohjauksesta suurten ja monimutkaisia puhdistustehtäviä tekevien järjestelmien PLC-ohjaukseen. Jokaiseen ratkaisuun on myös saatavana useita eri toiminnallisuusvaihtoehtoja. Käyttöliittymänä toimii kosketusnäyttö. Tietokonevisualisaatio järjestelmän toiminnasta lisää käyttömukavuutta.
- Erillinen tietokone valvomossa ohjausohjelmistolla.
- Järjestelmän aktiivisten komponenttien visualisointi.
- Monipuolisuutta: maksimissaan 7 ohjelmoitavaa automaattista puhdistusohjelmaa.
Varusteet ja puhdistusaineet
Kärcherin järjestelmäratkaisuissa siivouskoneet, erilaiset varusteet ja pesuaineet toimivat saumattomasti yhteen. Monipuoliset lisävarusteet, kuten vedenpehmennysyksiköt, erilaiset pesuaineiden annostelijat ja tehokkaat kuivausjärjestelmät, mahdollistavat kokonaan uusia käyttötarkoituksia. Säiliöiden ulkopinnat voidaan pestä suihkuputkilla. Putoamisenesto- ja maadoitusjärjestelmät pitävät huolen prosessi- ja työturvallisuudesta.
Niin paljon kuin on tarpeen, niin vähän kuin mahdollista
Kärcher tarjoaa testattuja ja hyväksi havaittuja ratkaisuja puhdistusaineen annosteluun sekä innovatiivisia menetelmiä puhdistusaineen kulutuksen vähentämiseksi. Perusaineet lisätään pumpun imupuolelta. Agressiivisemmat aineet annostellaan suoraan korkeapaineletkuun. Menetelmä, jossa puhdistuskemikaali suihkutetaan ensin puhdistettavaan pintaan alhaisella paineella ja pestään sen jälkeen pois korkealla paineella, pidentää pesuaineen kontaktiaikaa ja on erittäin tehokas.
Puhtaampaa, turvallisemmin
Säiliöajoneuvojen ulkopintojen ja säiliöiden kansien pesuun tarjoamme laajan valikoiman lisävarusteita, kuten patentoidun Power-suuttimen, joka tuottaa päihittämätöntä pesutehoa.
Työturvallisuusvälineet, kuten esimerkiksi putoamissuojaimet, on otettu huomioon jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa.
Oikea puhdistusaine joka tilanteeseen
Kärcherillä on useiden vuosien kokemus puhdistusaineiden kehityksestä ja valmistuksesta, ja pystymme tarjoamaan sopivan aineen tarkoitukseen kuin tarkoitukseen. Myös oikeiden puhdistusainevalintojen hyödyt otetaan huomioon jo järjestelmää suunniteltaessa. Puhdistusaineen teho, pesuaika, annostus, kierrätys ja hävittäminen voidaan huomioida jo ennalta.
Kuumaa tai kylmää ilmaa
Kärcherin kuumailmakoneilla voi puhaltaa säiliöihin kuumaa tai kylmää ilmaa kuivumisen nopeuttamiseksi.
Puhdistuspäiden nostolaitteet
Puhdistuspäiden käyttöön tarjoamme sähkökäyttöisiä ja pneumaattisia nostolaitteita sekä käsikäyttöisiä tasapainotuslaitteita.
ATEX-sertifikaatti
Kaikki Kärcherin järjestelmänohjauslaitteet, suurin osa säiliöpesureistamme ja useat korkeapainepumppumme täyttävät ATEX-direktiivin normit.