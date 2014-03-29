Menestystä modulaarisuudesta

HWE 4000 -kuumavesiyksikkö

Kompakti ja tyyppitestattu öljy- tai kaasutoiminen yksikkö veden lämmitykseen. Tämä ainutlaatuinen ja erittäin suorituskykyinen yksikkö pystyy nostamaan veden lämpötilan jopa 90-asteeseen (160 baria ja 4 000 l/h) tai tuottamaan jopa 140-asteista höyryä (20 baria ja 2 000 l/h). Moduuleihin pohjaava rakenne mahdollistaa yksikön valjastamisen suihkutuskäyttöön tarkoitukseen sopivalla lisäosasarjalla. HWE 4000 -kuumavesiyksikkö on suunniteltu kovaan teollisuuskäyttöön ja valmistettu kestävistä osista (esim. TÜV-hyväksytty ruostumaton kuumennuskierukka). Yksikön käyttöönotto on myös helppoa. Uudessa kaasulla toimivassa mallissa on myös yksinkertaisemmat lämpötila-asetusten säädöt, joiden avulla voidaan saavuttaa vieläkin parempia energiasäästöjä jopa vaihtelevilla tuloveden lämpötiloilla (esimerkiksi käytettäessä lämmönvaihdinta jäteveden kanssa).