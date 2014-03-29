Esimerkkejä ympäri maailmaa
Johtavaa insinööritaitoa, viisaita neuvoja, erinomaisia tuotteita (Made in Germany) ja kattavia palveluita – tässä joitain syitä siihen, miksi Kärcher on luotettava kumppani säiliönpuhdistuksen saralla. Markkinajohtajat ja muut menestyvät yritykset kaikkialla maailmassa luottavat Kärcherin tietotaitoon ja innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin.
Greiwing Logistics/Saksa
Yhtenä Euroopan johtavista logistiikkayrityksistä, Greiwing tarjoaa kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä ratkaisuja kaikilla säiliölogistiikan alueilla.
Ultramodernit säiliöiden puhdistusjärjestelmät ja erikoiskoulutettu ja kokenut henkilökunta takaavat, että korkeimmatkin säiliönpuhdistuksen laatustandardit täyttyvät.
Greiwing on DVTI:n (Saksan säiliönpuhdistusyhdistys) jäsen ja sillä on eurooppalainen puhdistusasiakirja ECD. Yrityksellä on myös SQAS-hyväksyntä, joka on tae korkeista työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöstandardeista.
Vuonna 2012 tämä globaalisti toimiva logistiikkayritys läntisen Saksan Grevenistä avasi uudessa Leipheimin laitoksessaan julkisen puhdistusaseman säiliöperävaunuille.
Kärcherin asemalle toimittama järjestelmä käsittää kaksi puhdistuslinjastoa puhdistuspäineen, HWE 4000 E -kuumavesiyksiköineen, kemikaalien annostelijoineen ja kuivaustiloineen. Asemalla perävaunut ja säiliöautot puhdistuvat toki myös ulkoa päin. Greiwingin asemalla puhdistuu nopeasti ja tehokkaasti jopa 40 säiliöautoa päivässä.
Wizet Transport Sp. z o.o./Puola
Wizet Transport Sp. z o.o. -yrityksellä on käytössään 60 säiliöautoa, ja se tarjoaa nesteidenkuljetuspalveluita kaikkialle maailmaan. Yrityksen päämaja sijaitsee Łęczycassa Keski-Puolassa. Toimittamamme säiliönpuhdistusjärjestelmä vihittiin käyttöön huhtikuussa 2012, ja se palvelee niin yrityksen omia ajoneuvoja kuin maksavia asiakkaitakin.
Tämän säiliöautojen TSC-puhdistusjärjestelmän pääkomponentit ovat:
- 5 HKF 200 E -säiliöpesurit
- 5 HDI 38/12 -korkeapainepumput
- Korkeapaineinen lämmönvaihdin
- Korkeapaineinen pesuaineannostelija
- Ohjausjärjestelmä
- Puhdistusohjelmien määritys tietokoneella
Gaisre/Liettua
Gaisre perustettiin vuonna 1992 ja sen päätoimialana on kansainvälinen kuljetusteollisuus.
Liettuan kansallisen logistiikkayhdistyksen jäsenenä Gaisre tarjoaa taattua laatua.
Rakensimme Gaisren mittavalle ajoneuvokalustolle modernin säiliönpuhdistusjärjestelmän vuonna 2013.
Molemmat puhdistuslinjastot on varustettu kolmella HKF 200 E -suihkupäällä. Suihkupäitä syötetään kolmella 100 barin HDI 30/10 -pumpulla. Kaksi kaasukäyttöistä HWE 4000 -kuumavesiyksikköä tarjoavat puhdistukseen kuumaa vettä ja höyryä. Korkeapaineinen pesuaineannostelija toimii täsmällisesti ja takaa sen, että korkeapainepumput pysyvät pitkään käyttökuntoisina. Kuivausyksikkö kaasupolttimolla tuottaa kuumaa ilmaa kuivatukseen. Puhdistuksen ohjausjärjestelmä muokattiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.
Kaikki järjestelmän osat täyttävät alan korkeat laatustandardit ja toimivat täydellisesti yhteen, mikä erottaa Kärcherin säiliönpuhdistusjärjestelmät kilpailijoista.
Energiatehokkuus oli myös suuressa roolissa tätä järjestelmää suunniteltaessa.
Australian Terminal Services/Australia
Yhden Australian merkittävimmän pörssiyhtiön, Transpacific Industries Groupin, tytäryhtiö Australian Terminal Services tilasi Kärcheriltä suuren puhdistusjärjestelmän Queenslandiin vuonna 2001.
Järjestelmä suunniteltiin säiliöautojen, 20-jalkaisten rahtikonttien sekä pienien säiliöiden puhdistusta varten ja siinä on kolme puhdistuslinjastoa. Kaksi linjastoa on varattu säiliöautoille ja yksi rahtikonteille. Säiliöautolinjastoilla voidaan puhdistaa yhtäaikaa jopa neljä kammiota.
Järjestelmää ohjataan paneelista PLC-logiikan avulla. Käyttäjä voi konfiguroida jopa viisi automaattista puhdistusohjelmaa per linjasto.
Säiliönpuhdistus etenee automaattisesti ja järjestelmässä on valinnaisena kaksiosastoinen pesuaineenannostelija pumpun painepuolella. Säiliöiden ulkopinnat puhdistetaan käsipelillä ja pumpuissa on imupuolella kaksiosastoinen pesuaineannostelija.
Puhdistuslinjastoja ja yksittäisiä puhdistusvaiheita voidaan hallita aina tarpeen mukaan kauko-ohjauksella. Kuivaustilassa voidaan kuivata kerralla jopa viisi säiliön kammiota per linjasto.
LOTOS Kolej Sp. z o.o./Puola
LOTOS Kolej'n säiliövaunut pestään nyt Kärcherin toimittamalla uudella TSC-järjestelmällä.
Lotos Group on yksi Puolan suurimmista yrityksistä. Tällä öljyalan toimijalla on toimintaa niin Puolassa kuin ulkomaillakin. Sen toimialaan kuuluvat raakaöljyn poraus ja jalostus sekä laadukkaat öljytuotteet.
LOTOS Groupin osana LOTOS Kolej'n vastuulla on tuotteiden kuljetus ja raakaöljyn toimitus Gdańskissa sijaitsevalle jalostamolle. Yrityksen säiliövaunut vaativat säännöllistä puhdistusta osana muita huoltotöitä.
Aikaisemmin vaunut puhdistettiin keskipainejärjestelmällä. Yrityksessä haluttiin kuitenkin panostaa tehokkuuteen, joten he investoivat uuteen puhdistusteknologiaan.
Vuoden 2012 toukokuussa valmistunut puhdistusjärjestelmä käsittää kaksi puhdistuslinjastoa ja kuusi HKF 200 K2 -säiliöpesuria. Pesureita syötetään yhteensä kymmenellä HDI 38/12 -pumpulla. Lämmintä ja kuumaa vettä saadaan kolmesta korkeapaineisesta ja yhdestä matalapaineisesta lämmönvaihtimesta. Korkeapaineinen pesuaineannostelija toimii täsmällisesti ja takaa sen, että korkeapainepumput pysyvät pitkään käyttökuntoisina. Puhdistusprosessin PLC-ohjausjärjestelmä muokattiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.
Lanfer Logistik/Saksa
Lanfer on johtava kansainvälinen, erittäin pitkälle erikoistunut kuljetuspalveluyritys, joka käsittelee ja varastoi kemikaaleja elintarvike- ja kemianteollisuudelle.
Kuljetuksen ja logistiikan lisäksi Lanfer tarjoaa täyden paketin raskaan liikenteen palveluja. Kärcherin Lanferille tarjoamat palvelut sisältävät:
- Huipputasoisia sertifioituja säiliönpuhdistusjärjestelmiä
- Useita puhdistuslinjastoja korkeapainesuihkupäillä ja erillisillä höyryliitännöillä
- Kuivalla, steriilillä ilmalla toimiva säiliönkuivausjärjestelmä
- Ulkopintojen pesu
- Paja, varaosa- ja varustevarasto
Jotta Lanfer pystyisi vastaamaan ammattimaisen ja energiatehokkaan säiliönpuhdistuksen kasvavaan kysyntään, Kärcherin aiemmin toimittamia järjestelmiä Meppenissä ja Salzbergenissä modernisoitiin ja laajennettiin vuosina 2007–2008.
Järjestelmiin lisättiin Kärcherin korkeapainepumpputeknologiaa, patentoituja, energiatehokkaampia lämmittimiä, puhdistuspäitä, kuivauslaitos ja uusi höyrykattila säiliöiden höyrytykseen ja lämmitykseen.
Steinkühler/Saksa
Steinkühler rakensi Großbeerenin haaransa vuosina 2011–2012.
Uuden haaran ultramoderni säiliöiden sisäpintojen puhdistusjärjestelmä erikoistuu elintarvikkeita ja elintarviketurvallisia tuotteita kuljettavien säiliöiden puhdistukseen.
Laitoksen viimeisintä huutoa oleva teknologia mahdollistaa nopean, perusteellisen ja ympäristöystävällisen puhdistuksen.
Kärcherin toimittama järjestelmä käsittää kaksi puhdistuslinjastoa, joissa on kummassakin viisi puhdistuspäätä ja yksi Power-suihkupää, kuumaa vettä aina 85:teen celsiusasteeseen asti, pesuaineannostelija, höyrytystila ja ajoneuvon kuivausjärjestelmä. Jäteveden lämpö otetaan talteen. IBC-säiliöiden puhdistus on kohteessa myös mahdollista.
Steinkühler on DVTI:n (Saksan säiliönpuhdistusyhdistys) jäsen ja yrityksellä on eurooppalainen puhdistusasiakirja ECD, joka on tae puhdistuksesta ilman minkäänlaisia jäämiä. Kohteen puhdistusjärjestelmä on sertifioitu myös SQAS:n, HACCP:n ja ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti.
Transportes Portuarios S.A./Espanja
Transportes Portuarios S.A. perustettiin vuonna 1963 ja se on tarjonnut korkealaatuista palvelua asiakkailleen siitä lähtien. Yritys on kasvanut nopeasti ja merkittävästi viime vuosien aikana omistautuneen ja kovan työn ansiosta. Transportes Portuarioksella on käytössään 10 000 m² alue päämajassaan Barcelonan satamassa Polígono Pedrosa de L'Hospitaletin alueella, jossa ajoneuvoja voidaan huoltaa, täyttää ja pitää parkissa.
Yrityksen laaja ajoneuvokalusto erikoistuu nesteiden ja jyväisten ruoka-aineiden kuljetukseen, joten ajoneuvojen tulee läpäistä tiukimmatkin laatu- ja hygieniatarkastukset.
Ajoneuvojen nestesäiliöt on tehty ruostumattomasta teräksestä ja niissä on kaikki viimeisimmät herkut, mukaanlukien mikrobiologiset suodattimet steriileille tuotteille, itsenäiset pumput, lämpömittarit ja lämmitysjärjestelmät.
Jyväisten tai jauheisten hyödykkeiden kuljetussäiliöt on tehty erittäin korkealuokkaisista alumiiniseoksista, ja niissä on hydrauliset nostojärjestelmät ja itsenäiset kompressorit kuorman purkamista varten.
Kärcherin espanjalaisyritykselle toimittamama säiliönpuhdistusjärjestelmä käsittää kaksi linjastoa puhdistuspäineen ja neljä HDI 38/12 -korkeapainepumppua, joiden tuotto on 15 200 l/h @ 120 bar. Kummassakin linjastossa on kolme HKF 200 -puhdistuspäätä ja yksi HKF 200 C2 -puhdistuspää. Kuumaa ja kylmää vettä saadaan syöttösäiliöistä. Järjestelmään kuuluu myös Kärcherin TB 46 -rekkapesula korkeapainepesulla ja intensiivisellä esipesulla.