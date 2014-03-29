Esimerkkejä ympäri maailmaa

Transportes Portuarios S.A./Espanja

Transportes Portuarios S.A. perustettiin vuonna 1963 ja se on tarjonnut korkealaatuista palvelua asiakkailleen siitä lähtien. Yritys on kasvanut nopeasti ja merkittävästi viime vuosien aikana omistautuneen ja kovan työn ansiosta. Transportes Portuarioksella on käytössään 10 000 m² alue päämajassaan Barcelonan satamassa Polígono Pedrosa de L'Hospitaletin alueella, jossa ajoneuvoja voidaan huoltaa, täyttää ja pitää parkissa.

Yrityksen laaja ajoneuvokalusto erikoistuu nesteiden ja jyväisten ruoka-aineiden kuljetukseen, joten ajoneuvojen tulee läpäistä tiukimmatkin laatu- ja hygieniatarkastukset.

Ajoneuvojen nestesäiliöt on tehty ruostumattomasta teräksestä ja niissä on kaikki viimeisimmät herkut, mukaanlukien mikrobiologiset suodattimet steriileille tuotteille, itsenäiset pumput, lämpömittarit ja lämmitysjärjestelmät.

Jyväisten tai jauheisten hyödykkeiden kuljetussäiliöt on tehty erittäin korkealuokkaisista alumiiniseoksista, ja niissä on hydrauliset nostojärjestelmät ja itsenäiset kompressorit kuorman purkamista varten.

Kärcherin espanjalaisyritykselle toimittamama säiliönpuhdistusjärjestelmä käsittää kaksi linjastoa puhdistuspäineen ja neljä HDI 38/12 -korkeapainepumppua, joiden tuotto on 15 200 l/h @ 120 bar. Kummassakin linjastossa on kolme HKF 200 -puhdistuspäätä ja yksi HKF 200 C2 -puhdistuspää. Kuumaa ja kylmää vettä saadaan syöttösäiliöistä. Järjestelmään kuuluu myös Kärcherin TB 46 -rekkapesula korkeapainepesulla ja intensiivisellä esipesulla.