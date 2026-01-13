Teollisuusimurit

Kaikki ratkaisut aina liikuteltavista imureista tuotantoon integroituihin pölyn- ja nesteidenpoistojärjestelmiin Teollisuudessa jokainen yksittäinen toiminto täytyy integroida saumattomaksi osaksi tuotantoprosessia. Kärcherin teollisuusratkaisut on kehitetty vaativiin olosuhteisiin, ja ne edustavat sekä tehokkuudeltaan että ergonomiselta ominaisuuksiltaan markkinoiden viimeisintä osaamista. Kattavasta valikoimasta löytyy oikea ratkaisu erikoistarpeisiin, oli sitten kyse hienon pölyn, vaarallisten aineiden tai vaikkapa leikkuujätteiden poistosta.

Kärcher Teollisuusimurit nesteille ja leikkuujätteille

Teollisuuden nesteenpoistoon kehitetyt imujärjestelmät pystyvät poistamaan erilaisia nesteitä myös silloin, kun määrät ovat suuria ja nesteiden joukossa on kiinteitä partikkeleita.

Kärcher Teollisuusimurit hienolle pölylle

Hienon pölyn poistaminen vaatii teollisuusimureilta erityistä suodatustekniikkaa, jonka avulla pöly saadaan poistettua työpisteistä ja imuteho säilytettyä korkeana myös tuotantohuippujen aikana. Kärcherin kehittämät suodattimet ja niiden puhdistustekniikka takaavat tehokkaan pölynpoiston, keskeytymättömän toiminnan ja laitteiden pienet elinkaarikustannukset.

Kärcher Teollisuusimurit EX

Kärcherin kehittämät teollisuuden erikoisimurit perustuvat tutkittuun ja testattuun tekniikkaan. Niillä on ATEX / Zone 22 -sertifiointi ja pölyluokkien M ja H suodatustaso. Imurit soveltuvat terveydelle haitallisten ja räjähdysalttiiden pölyjen imurointiin.

