Teollisuusimurit hienolle pölylle

Imurit, joissa hyödynnetään viimeisintä pölynsuodatustekniikka Tehokas teollisuusimuri kykenee poistamaan hienon pölyn lisäksi myös karkeita partikkeleja, olivat ne sitten kevyitä puulastuja tai painavampia metallin tai muovin kappaleita. Kärcherin laitteet on suunniteltu siten, että ne kestävät intensiivistä käyttöä ja niiden kapasiteetti vastaa myös tuotantohuippujen tarvetta. Valikoimasta löytyy myös malleja, joilla voidaan operoida vuorotyössä 24/7.