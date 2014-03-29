Kärcher iSolar – kokonaisvaltainen järjestelmä aurinkopaneelien puhdistukseen
Pöly, noki ja siitepöly saattavat heikentää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien tehoa jopa 20 %. Luonnon sade, kondensaatiovesi ja tuuli eivät riitä, jos aurinkopaneelit halutaan pitää puhtaana. Tämän vuoksi Kärcher onkin kehittänyt uusia lisävarusteita painepesureilleen juuri tähän tarkoitukseen: iSolar on aurinkopaneelien puhdistukseen tarkoitettu järjestelmä, jossa pyörivät harjat kiinnitetään teleskooppivarteen. Tämä mahdollistaa jopa 1 500 m² kokoisten aurinkopaneelijärjestelmien pesemisen, riippuen niiden mallista. iSolar on DLG:n (saksalainen maatalouden yhteisö) sertifioima.
Puhtaat paneelit tarkoittavat täyttä tuottoa
Ensimmäinen DLG:n (Saksan maatalousseuran) hyväksymä puhdistusjärjestelmä aurinkosähköjärjestelmille! Kärcherin fiksut ratkaisut takaavat tinkimättömän puhtaat aurinkopaneelit ja jopa 20 % enemmän tehoa, jos paneeli oli ennen pesua hyvin likainen.
iSolar-järjestelmällä on lähes rajattomat käyttömahdollisuudet. Olivat aurinkokennot sitten maatalouden, kaupan, teollisuuden tai vapaa-ajan käytössä, iSolar takaa sen, että auringon voima saadaan kunnolla valjastettua. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen, jos aurinkopaneelit altistuvat lialle jatkuvasti. Maataloudessa suurimmat likaajat ovat pelloilta kantautuva pöly ja maatilatoiminnan pakokaasut. Kärcher iSolar on taloudellinen valinta niin omaan käyttöön kuin siivouspalveluita tarjoaville yrityksillekin.
Suosittelemme aurinkopaneelien puhdistukseen HDS 10/20-4 M -kuumavesipainepesuria tai HD 10/25-4 S -kylmävesipainepesuria yhdessä Kärcherin iSolar-varustepaketin kanssa. Pyöröharja ja teleskooppisuihkuputki vaaditaan.
Aurinkopaneelien puhdistus yhteistyössä
Etra Oy:n Suomen keskusvaraston katolta Hämeenlinnasta löytyy lähes 1 300 aurinkopaneelia. Kärcher Oy ja Suomen Julkisivuhuolto Oy yhdistivät osaamisensa ja puhdistivat aurinkopaneelit, jotta saadaan maksimitehot irti aurinkoenergiasta.
Täydet tehot irti aurinkopaneeleista
Haastateltavana aurinkosähköratkaisuja tuottavan Naps Solar Systems Oy:n myyntijohtaja Markus Andersén.
Hellä mutta perusteellinen: iSolar 400 ja iSolar 800
iSolar 400 ja iSolar 800 -harjoja pyörittää painepesurin suihkuttama vesi, joka myös auttaa lianpoistossa. Varsinainen puhdistusefekti syntyy kuitenkin harjasten mekaanisesta liikkeestä. Harjojen harjakset on tehty nylonista, joka ei naarmuta aurinkopaneelin pintaa. iSolar 800/400 harjoja pyöritetään matalalla paineella, jolloin aurinkopaneeleille ei muodostu minkäänlaista riskiä. Jykevät kuulalaakerit pitävät huolen siitä, että pyörivät harjat kestävät käytössä pitkään.
iSolar 400
Veden voimalla toimivan iSolar 400 -pyöröharjan työleveys on 400 mm ja se sopii erityisen hyvin pienempien ja keskikokoisten aurinkosähköjärjestelmien puhdistamiseen. Harja on erittäin kevyt ja helppokäyttöinen, joka tekee korkeallekin asennettujen aurinkopaneelien puhdistuksesta helppoa.
- Kompakti perusmalli pienemmille aurinkopaneelijärjestelmille
- Sopii erityisen hyvin korkealla olevien paneelien puhdistukseen
- Veden voimalla toimiva pyöröharja kuulalaakerilla
- Liitin M 18 × 1,5; yhteensopiva standardimallisten HD/HDS-koneiden kanssa
- Vierekkäisten paneelien esipesu
Lisätietoa: iSolar 400 Advanced 1 ja iSolar 400 Advanced 2
iSolar 800
iSolar 800 on harja aurinkosähköjärjestelmien puhdistamiseen. Harjan työleveys on 800 mm ja siinä on kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää pyöröharjaa. Vastakkaisiin suuntiin pyörivät pyöröharjat kumoavat harjaan kohdistuvat poikittaisvoimat, joten harja pysyy aina hallinnassa. Harjan joustava nivelliitos tekee työskentelystä vieläkin helpompaa. Nivelliitos takaa sen, että pyöröharjojen harjakset pysyvät aina oikeassa asennossa, jolloin saavutetaan tasainen puhdistustulos. Harja on suunniteltu erityisesti pinta-alaltaan suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen esimerkiksi rakennusten katoilla.
- Erittäin tehokasta puhdistusta laajalta alalta
- Optimaalista käytettävyyttä poikittaisvoimien tasapainotuksen kautta
- Vastakkaisiin suuntiin pyörivät pyöröharjat kuulalaakerilla
- Tukeva messinkinen nivelliitos mahdollistaa joustavan käyttökulman
- Liitin M 18 × 1,5; yhteensopiva standardimallisten HD/HDS-koneiden kanssa
- Vierekkäisten paneelien esipesu
Lisätietoa: iSolar 800 Advanced 1 ja iSolar 800 Advanced 2
iSolar -tarvikkeet ja pesuaineet
iSolar-järjestelmää voi käyttää monentyyppisissä kattoratkaisuissa, sillä se mukautuu erilaisiin vaatimuksiin. Turvavarusteet, pesuaineet, korkepaineletkut ja teleskooppivarret auttavat sinua työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti.
iSolar-turvavälineet katolla työskentelyyn
- Virallisesti hyväksytyt ja standardien mukaiset korkeiden paikkojen turvavälineet
- Putoamisen pysäytin iskunvaimentimella
- Jykevä, metallinen säilytys- ja kuljetuslaatikko
- Mukana 12 metrinen turvaköysi
- Turvakiinnitysnauha
- Turvavaljaat pikalukoilla
RM 99 Solar Cleaner: tehokas ja hellävarainen
- Poistaa pinttyneenkin lian erittäin tehokkaasti ja hellävaraisesti
- Ei jätä raitoja tai kalvoa puhdistettuun pintaan
- Estää kalkkisaostumat
- Kaikilla veden kovuuksilla
- Helposti biohajoava
Kumipäällysteinen letku, 7, 10 ja 14 m
Joustavalla, kumipäällysteisellä letkulla on erityisen hyvä liukumisominaisuus. Ihanteellinen teleskooppitangon jatkamiseen ja sisäänvetämiseen.
Lisätietoa: iSolar KP-letku 7 m, iSolar KP-letku 10 m ja iSolar KP-letku 14 m
Teleskooppivapa, 7,2 - 14 m
Hiili-lasikuituseoksesta valmistettu teleskooppitanko maksimaaliseen jäykkyyden saavuttamiseksi minimipainolla. Käytännölliset pikaliittimet helpottavat jatkamista ja sisäänvetämistä.
Lisätietoa: iSolar teleskooppivapa 7,2 m, iSolar teleskooppivapa 10 m ja iSolar teleskooppivapa 14 m