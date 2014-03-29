Kärcher iSolar – kokonaisvaltainen järjestelmä aurinkopaneelien puhdistukseen

Puhtaat paneelit tarkoittavat täyttä tuottoa

Ensimmäinen DLG:n (Saksan maatalousseuran) hyväksymä puhdistusjärjestelmä aurinkosähköjärjestelmille! Kärcherin fiksut ratkaisut takaavat tinkimättömän puhtaat aurinkopaneelit ja jopa 20 % enemmän tehoa, jos paneeli oli ennen pesua hyvin likainen.

iSolar-järjestelmällä on lähes rajattomat käyttömahdollisuudet. Olivat aurinkokennot sitten maatalouden, kaupan, teollisuuden tai vapaa-ajan käytössä, iSolar takaa sen, että auringon voima saadaan kunnolla valjastettua. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen, jos aurinkopaneelit altistuvat lialle jatkuvasti. Maataloudessa suurimmat likaajat ovat pelloilta kantautuva pöly ja maatilatoiminnan pakokaasut. Kärcher iSolar on taloudellinen valinta niin omaan käyttöön kuin siivouspalveluita tarjoaville yrityksillekin.

Suosittelemme aurinkopaneelien puhdistukseen HDS 10/20-4 M -kuumavesipainepesuria tai HD 10/25-4 S -kylmävesipainepesuria yhdessä Kärcherin iSolar-varustepaketin kanssa. Pyöröharja ja teleskooppisuihkuputki vaaditaan.