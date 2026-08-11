Suunniteltu korkeapainepesureille, joiden veden virtausnopeus on 1100 - 1300 l / h. Suuri työleveys takaa tehokkaan puhdistamisen iSolar 800 sisältää kaksi vastakkain pyörivää kiekkoharjaa. Nämä tasapainottavat poikittaisvoimia ja helpottavat puhdistusta. Harjapään joustava kulmaliitos varmistaa, että harjakset ovat aina täydellisesti pintakosketuksessa, jolloin puhdistustulos aina täydellinen ja tasainen. Jopa erittäin suuret aurinkopaneelijärjestelmät voidaan puhdistaa nopeasti ja ergonomisesti