Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1300 l

iSolar 800 harjapää. 800 mm leveä, veden virtausnopeudelle 1100-1300 l/h. Kaksi vastakkain pyörivää kiekkoharjaa ja joustava kulma-liitos. Suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen

Suunniteltu korkeapainepesureille, joiden veden virtausnopeus on 1100 - 1300 l / h. Suuri työleveys takaa tehokkaan puhdistamisen iSolar 800 sisältää kaksi vastakkain pyörivää kiekkoharjaa. Nämä tasapainottavat poikittaisvoimia ja helpottavat puhdistusta. Harjapään joustava kulmaliitos varmistaa, että harjakset ovat aina täydellisesti pintakosketuksessa, jolloin puhdistustulos aina täydellinen ja tasainen. Jopa erittäin suuret aurinkopaneelijärjestelmät voidaan puhdistaa nopeasti ja ergonomisesti

Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 1100 / 1300
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 40
Liitäntäkierre M 18
Halkaisija (mm) 800
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,7
Käyttökohteet
  • Aurinkopaneelien puhdistamiseen
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