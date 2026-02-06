Supersarjan kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne tarjoavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. Tämän mallin suuri, 1300 l/h vedentuotto mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Kääntyvät pyörät edessä, kaksi isoa kumipyörää takana ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.