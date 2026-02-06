Painepesuri HDS 13/20-4 S
Uuden Kärcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa peräti 1300 l/h vedentuoton ja 200 baarin työpaineen. Sopii monipuolisiin käyttötarkoituksiin ja vaativiin käyttöympäristöihin
Supersarjan kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne tarjoavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. Tämän mallin suuri, 1300 l/h vedentuotto mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Kääntyvät pyörät edessä, kaksi isoa kumipyörää takana ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.
Ominaisuudet ja edut
Korkea hyötysuhdeeco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella. Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Maksimaalista tehokkuuttaTehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila. 4-napainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteilleTukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle. Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Kaikki toiminnot yhden pikavalintakiekon takana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|600 - 1300
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|9,5
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|7,6
|Liitäntäteho (kW)
|9,5
|Virtajohto (m)
|5
|Polttoainesäiliö (l)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|206
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|215,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Pitkäikäinen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 400 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
- Valmius kaksille pesuvarusteille
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- SDS-värinänvaimennus
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät