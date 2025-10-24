Supersarjan kuumavesipesurit

Valitse parhaat varusteet

Korkeapaineletkun asentaminen ja varusteiden kerääminen vievät tunnetusti paljon työaikaa ja saattavat vaatia jopa työkalujen käyttöä. Lattioilla olevat ylimääräiset letkut ovat usein käyttäjien tiellä ja saattavat muodostaa kompastumisriskin. Ratkaisuna on automaattinen letkukela, jonka ansiosta varusteiden säätämiseen kuluva aika minimoituu. 20 metrin korkeapaineletku voidaan helposti kelata ja purkaa paineen alaisena ja mekanismi toimii jopa 45° kulmassa. ANTI!Twist-toiminnon ansiosta letku ei kierry. Uusi Ultra Guard -letku on Teflon®-pinnoitettu ja asettaa uudet standardit varusteiden laadulle: Se kelautuu kevyesti kaikissa olosuhteissa ja sen naarmuuntumista estävä suojakerros tekee siitä myös äärimmäisen helpon puhdistaa.