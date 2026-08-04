Painepesuri HDS 9/20-4 MXA
Uudistuneen Kärcher HDS Mediumsarjan tehokas kuumavesipesuri. 200 baarin työpaine ja 900 l/h vedentuotto. Automaattinen letkukekela ja muut ergonomiset ratkaisut vakiona.
Uudistuneet HDS-kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne mahdollistavat mielyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisessa työssä. HDS 9/20 tarjoaa 900 l/h vedentuoton ja 200 baarin työpaineen ja sen tehokas lämmityspoltin myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. MXA-malleissa on uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin jopa 45 asteen kulmassa. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Suuret takapyörät ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen letkukela
- Naarmuuntumista ja iskuja erinomaisesti kestävä, Teflon®-pinnoitettu Ultra Guard -korkeapaineletku.
- Automaattinen letkukela tarjoaa ergonomisen ja nopeasti käyttövalmiin säilytyspaikan 20 metrin korkeapaineletkulle.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Korkea hyötysuhde
- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
- Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Maksimaalista tehokkuutta
- Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila.
- Nelinapainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla.
- Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
- Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
- Tarkka annosteluventtiili takaa pesuaineen optimaalisen kulutuksen.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Kaikki toiminnot yhden pikavalintakiekon takana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|450 - 900
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Liitäntäteho (kW)
|7
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|6,5
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|5,2
|Virtajohto (m)
|5
|Polttoainesäiliö (l)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|167
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|179,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 20 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: 20 + 10 l säiliö
- integroitu letkukela
- ANTI!Twist kiertymisen esto
- Polttoainesäiliö helposti täytettävissä
- Painekytkinautomatiikka
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät