Uudistuneet HDS-kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne mahdollistavat mielyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisessa työssä. HDS 9/20 tarjoaa 900 l/h vedentuoton ja 200 baarin työpaineen ja sen tehokas lämmityspoltin myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. MXA-malleissa on uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin jopa 45 asteen kulmassa. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Suuret takapyörät ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.