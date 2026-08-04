Supersarjan kylmävesipesuri HD 13/18 on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön, jossa pienikokoiselta pesurilta vaaditaan ketterää liikuteltavuutta ja suurta vedentuottokykyä. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaihe ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Tehokkaasti likaa irrottava Vibrasoft-turbosuutin kuuluu Plus-malleissa vakiovarustukseen. Ergonominen Vibrasoft-suutin tuottaa pyörivän liikkeen tasaisesti samalla, kun se minimoi pesupistooliin ja suihkuputkeen kohdistuvat värinät. Pesukahvaan asennettu Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen.