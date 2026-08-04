Painepesuri HD 13/18-4 S Plus

Kompaktin kokoinen, automaattisella letkukelalla varustettu supersarjan korkeapainepesuri, joka tuottaa 180 baarin maksimipaineen ja peräti 1300 l/h vedentuoton. Mukana uusi Vibrasoft-suutin

Supersarjan kylmävesipesuri HD 13/18 on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön, jossa pienikokoiselta pesurilta vaaditaan ketterää liikuteltavuutta ja suurta vedentuottokykyä. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaihe ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Tehokkaasti likaa irrottava Vibrasoft-turbosuutin kuuluu Plus-malleissa vakiovarustukseen. Ergonominen Vibrasoft-suutin tuottaa pyörivän liikkeen tasaisesti samalla, kun se minimoi pesupistooliin ja suihkuputkeen kohdistuvat värinät. Pesukahvaan asennettu Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus: Tilaa säästävä, pystyyn rakennettu moottorin ja pumpun yhdistelmä
Tilaa säästävä, pystyyn rakennettu moottorin ja pumpun yhdistelmä
Vie vain vähän lattiapinta-alaa. Helppo siirtää työkohteesta toiseen ja kuljettaa ajoneuvoissa. Alhainen painopiste estää konetta kaatumasta.
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus: Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun pääty
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun pääty
Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus: Ergonominen Vibrasoft-suutin.
Ergonominen Vibrasoft-suutin.
Vähentää haitallista värinää jopa 30%. Pienentää pesutyöstä lähtevää ääntä. Pyörivä suutiin irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Käyttäjää opastava LED-valo
  • Elektroninen valvontajärjestelmä.
  • Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta.
  • Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
Nopea ottaa käyttöön ja pakata kuljetusta varten
  • Kestävä pumpun pääty.
  • Oljyn määrän tarkistus ja tyhjennysaukko helposti käyttäjän ulottuvilla.
  • Modulaarinen, tilaa säästävä rakenne: pumppu, moottori ja ohjaimet
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
  • Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla.
  • EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
  • Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Kattava varustepaketti erilaisiin käyttöympäristöihin.
  • Tarvikelaatikko.
  • Säädettävät koukut toiselle suihkuputkelle tai sähköjohdolle.
  • Kiinnityspaikka korkeapaineletkulle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 376 - 424
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 700 - 1300
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar) 50 - 180
Maksimipaine (bar) 250
Liitäntäteho (kW) 8,8
Virtajohto (m) 5
Suutinkoko 075
Vedensyöttö 1″
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 70,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 78,6
Mitat (p x l x k) (mm) 607 x 518 x 1063

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Pesukahva miellyttävällä kitkapinnalla
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Suihkuputki: 1050 mm
  • Voimasuutin
  • Turbosuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
  • 3-mäntäinen aksiaalipumppu: Männät ruostumatonta terästä
  • Painekytkinautomatiikka
  • Integroitu suodatin
  • Elektroninen moottorinsuojajärjestelmä LED-näytöllä
  • Öljyn tarkkailuikkuna
  • Vesiliitäntä messinkiä
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Painepesuri HD 13/18-4 S Plus
Videot
Käyttökohteet
  • Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
  • Koneiden ja ajoneuvojen pesu rakennustyömailla
  • Erilaiset teollisuuden ja kunnossapidon kohteet
  • Ajoneuvojen ja veneiden pesu
  • Suuret piha-alueet: puistot, parkkipaikat, torit, ajoluiskat.
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.