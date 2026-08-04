HDS 13/20 traileri-alustainen kuumavesipesuri tarjoaa 200 barin paineen, poikkeuksellisen liikkuvuuden ja itsenäisen toimintakyvyn. Koneelle on ominaista sen korkea hyötysuhde, luotettavuus ja helppo huollettavuus, sekä tämän lisäksi se on yksinkertainen ja kätevä käyttää. HDS 13/20 voidaan konfiguroida tarpeen mukaan ja se on siksi erittäin joustava. Kone soveltuu mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai kuntasektorilla.