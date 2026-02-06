Uudistuneet HDS-kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne tarjoavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. Tämän mallin 1000 l/h vedentuotto, 210 baarin työpaine ja tehokas lämmityspoltin on tehokas yhdistelmä likaa irrottava ja sitä kohteesta pois siirtävää voimaa. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Suuret takapyörät ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.