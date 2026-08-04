Supersarjan kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne tarjoavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. Tämän mallin suuri, 1300 l/h vedentuotto mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. SXA-malleissa on vakiona uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin jopa 45 asteen kulmassa. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös 155 °C höyryä. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.