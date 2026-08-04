Painepesuri HDS 13/20-4 SXA
Uudistuneen Kärcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa peräti 1300 l/h vedentuoton ja 200 baarin työpaineen. Automaattinen letkukela ja muut ergonomiset ratkaisut vakiona.
Supersarjan kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne tarjoavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. Tämän mallin suuri, 1300 l/h vedentuotto mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. SXA-malleissa on vakiona uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin jopa 45 asteen kulmassa. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös 155 °C höyryä. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen letkukela
- Vähentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa jopa 50%.
- Mahdollistaa sujuvan sisään- ja uloskelautumisen myös paineen alaisena ja jopa 45° kulmassa.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Korkea hyötysuhde
- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
- Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Maksimaalista tehokkuutta
- Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila.
- Nelinapainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla.
- Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
- Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
- Tarkka annosteluventtiili takaa pesuaineen optimaalisen kulutuksen.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Höyrytoiminto on nopeasti otettavissa käyttöön säätämällä pumpun tuottamaa painetta ja vesimäärää.
- Nopea ja helppokäyttöinen yhden kytkimen käyttöliittymä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|600 - 1300
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|9,5
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|7,6
|Liitäntäteho (kW)
|9,5
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|1″
|Polttoainesäiliö (l)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|198
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|210,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 20 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- integroitu letkukela
- Painekytkinautomatiikka
- Valmius kaksille pesuvarusteille
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- SDS-värinänvaimennus
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät