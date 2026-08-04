Painepesuri HDS 12/18-4SXA

Uusi Kärcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa tehokäyttöön 1200 l/h vedentuoton ja 180 bar työpaineen. Automaattinen letkukela ja muut ergonomiaa parantavat ratkaisut vakiona.

Supersarjan uudistuneet kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. HDS 12/18-4SXA:n suuri, 1200 l/h vedentuotto yhdistettynä 180 baarin työpaineeseen mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tässä malliaversiossa (SXA) on vakiona uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin myös paineen alaisena ja jopa 45 asteen kulmassa. Ultra Guard -korkeapaineletkun Teflon®-pinnoitus tarjoaa kevyen kelautumisen lisäksi myös kestävyyttä. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. Ergonomisesti muotoiltu EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. eco!efficiency-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HDS 12/18-4SXA: Automaattinen letkukela
Automaattinen letkukela
Vähentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa jopa 50%. Mahdollistaa sujuvan sisään- ja uloskelautumisen myös paineen alaisena ja jopa 45° kulmassa.
Painepesuri HDS 12/18-4SXA: Korkea hyötysuhde
Korkea hyötysuhde
eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella. Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Painepesuri HDS 12/18-4SXA: Maksimaalista tehokkuutta
Maksimaalista tehokkuutta
Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila. Nelinapainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
  • EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
  • Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla.
  • Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Turvajärjestelmä
  • Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
  • Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
  • Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
  • Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
  • Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Pesuaineen annosteluyksikkö
  • Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
  • Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
  • Tarkka annosteluventtiili takaa pesuaineen optimaalisen kulutuksen.
Liikkuvuuskonsepti
  • Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
  • Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
  • Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
  • Höyrytoiminto on nopeasti otettavissa käyttöön säätämällä pumpun tuottamaa painetta ja vesimäärää.
  • Nopea ja helppokäyttöinen yhden kytkimen käyttöliittymä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500 - 1200
Työpaine (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 7,7
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (g/h) 6,1
Liitäntäteho (kW) 8
Virtajohto (m) 5
Polttoainesäiliö (l) 25
Paino (sis. varusteet) (kg) 198
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 210,2
Mitat (p x l x k) (mm) 1330 x 750 x 1210

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 20 m
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Suihkuputki: 1050 mm
  • Voimasuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • integroitu letkukela
  • Painekytkinautomatiikka
  • Valmius kaksille pesuvarusteille
  • Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
  • SDS-värinänvaimennus
  • Kaksi pesuainesäiliötä
  • Kuivakäynnin esto
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Videot
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  • Ajoneuvon pesu
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  • Huoltohallien siivoaminen
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