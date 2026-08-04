Painepesuri HDS 12/18-4SXA
Uusi Kärcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa tehokäyttöön 1200 l/h vedentuoton ja 180 bar työpaineen. Automaattinen letkukela ja muut ergonomiaa parantavat ratkaisut vakiona.
Supersarjan uudistuneet kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. HDS 12/18-4SXA:n suuri, 1200 l/h vedentuotto yhdistettynä 180 baarin työpaineeseen mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tässä malliaversiossa (SXA) on vakiona uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin myös paineen alaisena ja jopa 45 asteen kulmassa. Ultra Guard -korkeapaineletkun Teflon®-pinnoitus tarjoaa kevyen kelautumisen lisäksi myös kestävyyttä. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. Ergonomisesti muotoiltu EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. eco!efficiency-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen letkukelaVähentää käyttöönottoon kuluvaa aikaa jopa 50%. Mahdollistaa sujuvan sisään- ja uloskelautumisen myös paineen alaisena ja jopa 45° kulmassa.
Korkea hyötysuhdeeco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella. Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Maksimaalista tehokkuuttaTehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila. Nelinapainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
- Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
- Tarkka annosteluventtiili takaa pesuaineen optimaalisen kulutuksen.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Höyrytoiminto on nopeasti otettavissa käyttöön säätämällä pumpun tuottamaa painetta ja vesimäärää.
- Nopea ja helppokäyttöinen yhden kytkimen käyttöliittymä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1200
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|7,7
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (g/h)
|6,1
|Liitäntäteho (kW)
|8
|Virtajohto (m)
|5
|Polttoainesäiliö (l)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|198
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|210,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 20 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- integroitu letkukela
- Painekytkinautomatiikka
- Valmius kaksille pesuvarusteille
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- SDS-värinänvaimennus
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät