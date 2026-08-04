Supersarjan uudistuneet kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. HDS 12/18-4SXA:n suuri, 1200 l/h vedentuotto yhdistettynä 180 baarin työpaineeseen mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tässä malliaversiossa (SXA) on vakiona uusi automaattinen letkukela, joka kelautuu molempiin suuntiin myös paineen alaisena ja jopa 45 asteen kulmassa. Ultra Guard -korkeapaineletkun Teflon®-pinnoitus tarjoaa kevyen kelautumisen lisäksi myös kestävyyttä. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. Ergonomisesti muotoiltu EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. eco!efficiency-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.