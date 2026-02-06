Painepesuri HDS 12/18-4S

Uusi Kärcher HDS Supersarjan kuumavesipesuri, joka tarjoaa tehokäyttöön 1200 l/h vedentuoton ja 180 bar työpaineen. Sopii monipuolisiin käyttötarkoituksiin ja vaativiin käyttöympäristöihin

Supersarjan uudistuneet kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. HDS 12/18-4S mallin suuri, 1200 l/h vedentuotto yhdistettynä 180 baarin työpaineeseen mahdollistaa raskaan kaluston, koneiden ja suurten piha-alueiden tehokkaan puhdistamisen. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Lämmityspoltin tuottaa myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. Ergonomisesti muotoiltu EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. eco!efficiency-tilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Kääntyvät etupyörät, kaksi isoa kumipyörää takana ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori. Suuri tulovesisuodatin on erittäin helppo irrottaa ja puhdistaa.

Ominaisuudet ja edut
Korkea hyötysuhde
Korkea hyötysuhde
eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella. Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Maksimaalista tehokkuutta
Maksimaalista tehokkuutta
Tehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila. 4-napainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle. Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Turvajärjestelmä
  • Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
  • Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
  • Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
  • EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
  • Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
  • Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Pesuaineen annosteluyksikkö
  • Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
  • Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
Liikkuvuuskonsepti
  • Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
  • Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
  • Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
  • Kaikki toiminnot yhden pikavalintakiekon takana.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500 - 1200
Työpaine (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 7,7
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (g/h) 6,1
Liitäntäteho (kW) 8
Virtajohto (m) 5
Polttoainesäiliö (l) 25
Paino (sis. varusteet) (kg) 190
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 199,9
Mitat (p x l x k) (mm) 1330 x 750 x 1060

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Pitkäikäinen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 400 bar
  • Suihkuputki: 1050 mm
  • Voimasuutin
  • Servo Control

Ominaisuuksia

  • Painekytkinautomatiikka
  • Valmius kaksille pesuvarusteille
  • Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
  • SDS-värinänvaimennus
  • Kaksi pesuainesäiliötä
  • Kuivakäynnin esto
Painepesuri HDS 12/18-4S
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvon pesu
  • Laitteiden ja koneiden pesu
  • Huoltohallien siivoaminen
  • Piha-alueiden pesu
  • Liikenneasemien puhdistustehtävät
  • Julkisivujen puhdistus
  • Työkoneiden pesu
  • Urheilualueiden puhdistus
  • Teollisuuskoneiden puhdistus
  • Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.