Painepesuri HDS 9/20-4 M
Uudistuneen Kärcher HDS Mediumsarjan tehokas kuumavesipesuri. 200 baarin työpaine ja 900 l/h vedentuotto. Soveltuu monipuoliseen käyttöön ja tarjoaa työtä helpottavan ergonomian.
Uudistuneet HDS-kuumavesipesurit on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Ne mahdollistavat miellyttävän ja ergonomisen käyttökokemuksen myös vaativissa käyttökohteissa ja pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä. HDS 9/20 tarjoaa 900 l/h vedentuoton ja 200 baarin työpaineen ja sen tehokas lämmityspoltin myös kuumaa höyryä aina 155 °C saakka. Tehokkaan pumpun ja suuren lämmityskierukan ansiosta laitteen paine ja vedentuottokyky säilyvät tasaisina myös korkeissa lämpötiloissa. Toimintoja voidaan säätää pikavalintakiekolla ja selkeät valosymbolit informoivat käyttäjää huolloista, mahdollisista poikkeamista ja esimerkiksi säiliöiden täyttötarpeesta. Ergonomisesti muotoiltu EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Eco-käyttötilassa pesuri toimii taloudellisimmalla lämpötila-alueella ja maksimaalisella vesimäärällä. Kääntyvä pyörä edessä, kaksi isoa kumipyörää takana ja ergonomiset työntökahvat takaavat helpon liikuteltavuuden. Pitkän elinkaaren ja varman toiminnan takaavat korroosiosuojattu, vankka runko, 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu, lujat keraamiset männät sekä nelinapainen sähkömoottori.
Ominaisuudet ja edut
Korkea hyötysuhdeeco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella. Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteitaEASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvan Servo Control -säätimen avulla. Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Maksimaalista tehokkuuttaTehokas ja erittäin helposti huollettava lämmityskattila. Nelinapainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla. Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suorituskyvyn ja kestävyyden.
Turvajärjestelmä
- Helposti irrotettava tulovesisuodatin suojaa pumppua pienpartikkeleilta.
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
- Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.
Koneen rungossa kiinnityspaikat kaikille tärkeimmille varusteille
- Tukevat kiinnityspaikat mukana tarvittaville varusteille, koukut tulovesiletkulle ja virtajohdolle.
- Tilava säilytyslokero esimerkiksi puhdistusaineita, käsineitä tai työkaluja varten.
Pesuaineen annosteluyksikkö
- Helposti vaihdettava pesuaine syöttö säiliöiden 1 ja 2 välillä.
- Tarkka puhdistusaineen annosteluyksikkö puhtaaksi huuhtelutoiminnolla.
Liikkuvuuskonsepti
- Sulava muotoilu isoilla kumirenkailla ja kääntyvillä etupyörillä.
- Ergonominen ja helppokäyttöinen kallistusmekanismi helpottaa liikuttelua esimerkiksi kynnysten ja kaapelivientien yli.
- Kookkaat työntökahvat mahdollistavat helpon liikuteltavuuden
Helppokäyttöiset perustoiminnot
- Kaikki toiminnot yhden pikavalintakiekon takana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|450 - 900
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Liitäntäteho (kW)
|7
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|6,5
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|5,2
|Virtajohto (m)
|5
|Polttoainesäiliö (l)
|25
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|155,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|165,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Pitkäikäinen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 400 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: 20 + 10 l säiliö
- ANTI!Twist kiertymisen esto
- Polttoainesäiliö helposti täytettävissä
- Ohjauspaneeli ja merkkivalot
- Painekytkinautomatiikka
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- Kaksi pesuainesäiliötä
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät