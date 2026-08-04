Erittäin tehokas, hellävarainen ja biohajoava puhdistusaine aurinkosähköjärjestelmien puhdistamiseen. Ei jätä jäännöksiä eikä viiruja. Estää kalkin muodostumisen. Kaikille veden kovuusasteille. Vaikeiden lintujen jätteiden, siitepölyn, ruosteen ja pölyn poistamiseen. Soveltuu myös alumiinirunkoihin.