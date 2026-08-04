Erikoispuhdistusaine Solar Cleaner RM 99, 10l

Erittäin tehokas, hellävarainen ja biohajoava puhdistusaine aurinkosähköjärjestelmien puhdistamiseen.

Erittäin tehokas, hellävarainen ja biohajoava puhdistusaine aurinkosähköjärjestelmien puhdistamiseen. Ei jätä jäännöksiä eikä viiruja. Estää kalkin muodostumisen. Kaikille veden kovuusasteille. Vaikeiden lintujen jätteiden, siitepölyn, ruosteen ja pölyn poistamiseen. Soveltuu myös alumiinirunkoihin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
pH 9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,3
Erikoispuhdistusaine Solar Cleaner RM 99, 10l
Erikoispuhdistusaine Solar Cleaner RM 99, 10l
Erikoispuhdistusaine Solar Cleaner RM 99, 10l
Erikoispuhdistusaine Solar Cleaner RM 99, 10l
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Käyttökohteet
  • Aurinkosähköjärjestelmät
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