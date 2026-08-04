Kompakti, vaaka- ja pystyasennossa toimiva HD 8/18-4 M Plus painepesuri, jossa on tehokas ja kestävä 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori matalalla kierrosnopeudella ja hiljaisella käyntiäänellä. Moottori ja pumppu on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti. Koneessa on Servo Control työpaineen ja vesimäärän portaaton säätö pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Varusteille on kätevät säilytystilat, jolloin ne säilyvät paikoillaan kuljetuksen ajan. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.