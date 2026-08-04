Painepesuri HD 8/18-4M Plus
Medium-sarjan energiatehokas kylmävesipesuri, joka tarjoaa 180 baarin työpaineen. 4-napainen, hidaskierroksinen moottori takaa tasaisen käynnin ja pitkän käyttöiän. Mukana Rotojet-suutin.
Kompakti, vaaka- ja pystyasennossa toimiva HD 8/18-4 M Plus painepesuri, jossa on tehokas ja kestävä 4-napainen, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkömoottori matalalla kierrosnopeudella ja hiljaisella käyntiäänellä. Moottori ja pumppu on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti. Koneessa on Servo Control työpaineen ja vesimäärän portaaton säätö pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Varusteille on kätevät säilytystilat, jolloin ne säilyvät paikoillaan kuljetuksen ajan. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.
Ominaisuudet ja edut
Laadukkaat varusteetAutomaattinen lepopaineenalennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää. Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori Laadukas, messinkinen pumpun pääty.
Helppo liikuteltavuusAisa voidaan työntää sisään vapauttamalla se omalla painikkeella, mikä helpottaa koneen kuljettamista ja säästää tilaa. Helppo säilyttää. Integroidut säilytyspaikat säästävät aikaa.
Helppo huoltaaHelppo pääsy pumpun päätyyn, kun koneen pohja avataan. Nopea pääsy sähkökoteloon yksinkertaisella kannen irrotuksella. Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
- Lihasvoiman tarvetta säästävä EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Lisääntynyt energiatehokkuus
- Uudistettu 3-mäntäinen aksiaalipumppu, jossa huomattavasti pienentyneet virtaus- ja painehäviöt.
- 20 % parempi puhdistus- ja energiatehokkuus.
Nopea ja helppo pesun aloittaminen
- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.
- Vakain vaakasuunnassa, kun pyörät eivät kosketa maata.
Kätevä varusteiden säilytys
- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.
- Käytännöllinen kotelo suuttimien säilytykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|380 - 760
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimipaine (bar/MPa)
|270 / 27
|Liitäntäteho (kW)
|4,6
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|41
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|44,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 455 x 700
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
- Turbosuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Painekytkinautomatiikka
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa