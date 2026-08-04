HDS Traileri HDS 17/20 De Tr1
Omavarainen ja mobiili: HDS 17/20 kuumavesipainepesuri toimii ilman virtalähdettä 200 bar paineella. Erittäin tehokas HDS-traileri sopii kuntasektorille, teollisuuteen ja rakennusalalle.
HDS 17/20 traileri-alustainen kuumavesipesuri tarjoaa 200 barin paineen, poikkeuksellisen liikkuvuuden ja itsenäisen toimintakyvyn. Koneelle on ominaista sen korkea hyötysuhde, luotettavuus ja helppo huollettavuus, sekä tämän lisäksi se on yksinkertainen ja kätevä käyttää. HDS 17/20 voidaan konfiguroida tarpeen mukaan ja se on siksi erittäin joustava. Kone soveltuu mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai kuntasektorilla.
Ominaisuudet ja edut
Maksimaalista tehokkuuttaErittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön. Kärcher eco!efficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.
Helppo käyttääHelppo käyttää pikavalintakiekon avulla. Nopea ottaa käyttöön ja siirtää kohteesta toiseen. Turvallinen käyttää ja varastoida. Selkeät paikat ja värikoodaukset varusteille ja pesukemikaaleille.
Omavarainen sovellusSuuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan. Kookas 100 litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Tehokas ja taloudellinen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa työskentelyn ilman ulkoista virtalähdettä.
Erittäin joustava
- Modulaarisen rakenteen ansiosta trailerit voidaan räätälöidä asiakkaan erikoistarpeita vastaaviksi.
- Saatavilla pyörillä varustetun trailerin lisäksi myös jalaksilla varustettu malli, joka sopii kiinteisiin asennuksiin.
- Kookas, koko matkalta aukea kuomu takaa helpon pääsyn kaikkeen tekniikkaan.
Helppo huoltaa
- Kehittynyt huoltodiagnostiikka helpottaa laitteen ylläpitoa.
- Kaikki komponentit testattu ja mitoitettu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.
- Oma vedenpehmennyslaite pidentää lämmitysvastusten ikää ja vähentää laitteen huoltotarvetta.
Luotettavuus
- Merkkivalot ja turvakytkimet estävät virhekäytön ja parantavat työturvallisuutta.
- Integroitu pakkassuojausjärjestelmä tarjoaa nopean ja helpon tavan varmistaa mekaniikan kestävyys kuljetusten ja varastoinnin aikana.
- Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Teho (kW/hv)
|19 / 26
|Virtausnopeus (l/h)
|900 - 1700
|Paine (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|9,7
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|945
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletku: 40 m
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Videot
Käyttökohteet
- Kaupunkiympäristön hoitoon: puistot, pysäkit, pihojen siivous ja graffitien poisto.
- Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen
- Teollisuuteen: pintakäsittelyaineiden poisto, koneiden ja varusteiden puhdistaminen
Configurable components
Yli 90 °C vesi ja rikkakasvien torjuntaan suunnitellut suuttimet auttavat poistamaan rikkaruohon tehokkaasti ja täysin myrkyttömästi. Kuuma vesi menee myös kasvien juuriin, joten teho on parempi kuin esimerkiksi höyryllä tai avoliekillä suoritettuna.