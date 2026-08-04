HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD 9/23 De Tr1: omavarainen, liikuteltava ja tehokas kylmävesipesuri trailerilla. 1000 l vesitankki. Ihanteellinen pitkäkestoisiin korkeapainepesukohteisiin rakennus- ja kuntasektorilla.
Mobiili kylmävesipesuri HD 9/23 De Tr1 toimii täysin itsenäisesti. Varustettu tehokkaalla, luotettavalla ja ympäristöystävällisellä (EU VAIHE V) Yanmar-dieselmoottorilla ja 1000 litran vesisäiliöllä. Kattaa useimmat korkeapainepuhdistustarpeet, mitä tulee vastaan kunta- ja rakennusalalla. Max 230 bar:n työpaineella ja jopa 930 l/h vesimäärällä pystyt työskentelemään tehokkaasti ja pitkään. HD-traileri on varustettu vakiona ergonomisella EASY! Force -pesukahvalla, servo-control -toiminnolla, suihkuputkella, 15m ANTI!Twist -korkeapaineletkulla ja voimasuuttimella. Vankka kone on helppokäyttöinen ja siihen on saatavana lisävarusteita tarpeen mukaan.
Ominaisuudet ja edut
Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja vesipisteestäYanmar diesel- tai Honda-bensiinimoottorit (molemmat EU VAIHE V). 1000 l vesitankki takaa työskentelyn täydellä teholla vähintään yhdeksi tunniksi. Integroitu traileri -konsepti korkeaan liikkuvuuteen ja maksimaaliseen riippumattomuuteen.
Helppo ja vaivaton käyttääErittäin yksinkertainen käyttää, suunniteltu siten käytettäväksi myös vuokraukseen. Kätevä varustelu moottorin sähkökäynnistyksellä ja valinnaisella letkukelalla. Takaosan säilytyslokero polttoainesäiliön ja lisävarusteiden säilyttämistä varten.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiinLuotettava, kokeiltu ja testattu Kärcher-korkeapainetekniikka, pitkä käyttöikä. Lisävarusteena saatavana takapeite koneen suojaamiseksi. Integroitu jäätymisenestojärjestelmä mahdollistaa työskentelyn ympäri vuoden.
Useita kokoonpanovaihtoehtoja
- Joustavat, räätälöidyt kokoonpanot asiakaskohtaisia vaatimuksia varten.
- Valinnaisena pesuri ilman traileria käytettäväksi lavoilla tai asennettavaksi ajoneuvoihin.
- Pyynnöstä säiliöt voidaan myös suunnitella räätälöityihin väreihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|400 - 930
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Moottorityyppi
|L 100 V
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|600
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Servo Control
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Puhdistusainetoiminto: Imu
Videot
Käyttökohteet
- Siirrettävää korkeapainepuhdistusta esim. rakennusalalla
- Vuokraukseen erilaisiin siivoussovelluksiin
- Ihanteellinen siivouspalveluiden tarjoajille, esim. graffitin poistamiseen
- Mobiili korkeapainepesu kunnallisessa ympäristössä, esim. puistoissa