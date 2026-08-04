Mobiili kylmävesipesuri HD 9/23 De Tr1 toimii täysin itsenäisesti. Varustettu tehokkaalla, luotettavalla ja ympäristöystävällisellä (EU VAIHE V) Yanmar-dieselmoottorilla ja 1000 litran vesisäiliöllä. Kattaa useimmat korkeapainepuhdistustarpeet, mitä tulee vastaan kunta- ja rakennusalalla. Max 230 bar:n työpaineella ja jopa 930 l/h vesimäärällä pystyt työskentelemään tehokkaasti ja pitkään. HD-traileri on varustettu vakiona ergonomisella EASY! Force -pesukahvalla, servo-control -toiminnolla, suihkuputkella, 15m ANTI!Twist -korkeapaineletkulla ja voimasuuttimella. Vankka kone on helppokäyttöinen ja siihen on saatavana lisävarusteita tarpeen mukaan.