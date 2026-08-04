HD Traileri HD 9/23 De Tr1

HD 9/23 De Tr1: omavarainen, liikuteltava ja tehokas kylmävesipesuri trailerilla. 1000 l vesitankki. Ihanteellinen pitkäkestoisiin korkeapainepesukohteisiin rakennus- ja kuntasektorilla.

Mobiili kylmävesipesuri HD 9/23 De Tr1 toimii täysin itsenäisesti. Varustettu tehokkaalla, luotettavalla ja ympäristöystävällisellä (EU VAIHE V) Yanmar-dieselmoottorilla ja 1000 litran vesisäiliöllä. Kattaa useimmat korkeapainepuhdistustarpeet, mitä tulee vastaan kunta- ja rakennusalalla. Max 230 bar:n työpaineella ja jopa 930 l/h vesimäärällä pystyt työskentelemään tehokkaasti ja pitkään. HD-traileri on varustettu vakiona ergonomisella EASY! Force -pesukahvalla, servo-control -toiminnolla, suihkuputkella, 15m ANTI!Twist -korkeapaineletkulla ja voimasuuttimella. Vankka kone on helppokäyttöinen ja siihen on saatavana lisävarusteita tarpeen mukaan.

Ominaisuudet ja edut
HD Traileri HD 9/23 De Tr1: Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja vesipisteestä
Riippumaton ulkoisesta virtalähteestä ja vesipisteestä
Yanmar diesel- tai Honda-bensiinimoottorit (molemmat EU VAIHE V). 1000 l vesitankki takaa työskentelyn täydellä teholla vähintään yhdeksi tunniksi. Integroitu traileri -konsepti korkeaan liikkuvuuteen ja maksimaaliseen riippumattomuuteen.
HD Traileri HD 9/23 De Tr1: Helppo ja vaivaton käyttää
Helppo ja vaivaton käyttää
Erittäin yksinkertainen käyttää, suunniteltu siten käytettäväksi myös vuokraukseen. Kätevä varustelu moottorin sähkökäynnistyksellä ja valinnaisella letkukelalla. Takaosan säilytyslokero polttoainesäiliön ja lisävarusteiden säilyttämistä varten.
HD Traileri HD 9/23 De Tr1: Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
Luotettava, kokeiltu ja testattu Kärcher-korkeapainetekniikka, pitkä käyttöikä. Lisävarusteena saatavana takapeite koneen suojaamiseksi. Integroitu jäätymisenestojärjestelmä mahdollistaa työskentelyn ympäri vuoden.
Useita kokoonpanovaihtoehtoja
  • Joustavat, räätälöidyt kokoonpanot asiakaskohtaisia ​​vaatimuksia varten.
  • Valinnaisena pesuri ilman traileria käytettäväksi lavoilla tai asennettavaksi ajoneuvoihin.
  • Pyynnöstä säiliöt voidaan myös suunnitella räätälöityihin väreihin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 400 - 930
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Moottorin valmistaja Yanmar
Moottorityyppi L 100 V
Paino (sis. varusteet) (kg) 600
Mitat (p x l x k) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force Advanced
  • Korkeapaineletkun pituus: 15 m
  • Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
  • Suihkuputki: 1050 mm
  • Servo Control
  • Voimasuutin

Ominaisuuksia

  • Puhdistusainetoiminto: Imu
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
HD Traileri HD 9/23 De Tr1
Videot
Käyttökohteet
  • Siirrettävää korkeapainepuhdistusta esim. rakennusalalla
  • Vuokraukseen erilaisiin siivoussovelluksiin
  • Ihanteellinen siivouspalveluiden tarjoajille, esim. graffitin poistamiseen
  • Mobiili korkeapainepesu kunnallisessa ympäristössä, esim. puistoissa
Varusteet
Pesuaineet