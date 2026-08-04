Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 Classic on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto ammattilaisen kuumavesipesuriksi. Kestävät komponentit ja helppo huollettavuus ovat Classic sarjan tunnusmerkkejä.
Kärcher Kompaktisarjan HDS-kuumavesipesurit löytyvät nyt myös perusvarusteltuina ja edullisina Classic-versioina. Kestävä putkirunko ja selkeä rakenne tekevät pesurin liikuttelusta ja huoltamisesta helppoa. Tämän mallin suorituskyky 600 l/h, 150 baaria ja 80°C mahdollistaa monipuolisen käytön aina ajoneuvojen pesusta rakennuksille ja maatilan töihin. Kestävä kampiakselipumppu, vesijäähdytys, hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Tukeva, nostamiseen muotoiltu putkirunko ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Vakiovarustukseen kuuluu 840 mm pitkä suihkuputki ja 10 metriä pitkä korkeapaineletku. Varusteet kiinnittyvät nopeilla ja luotettavilla EASY!Lock-pikakierteillä.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestäväVankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
LuotettavuusPitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa.
Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattilaParasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden. 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa. eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
Helppo liikuteltavuus
- Suuret, puhkeamattomat renkaat takaavat helpon liikuteltavuuden
- Tukeva nostokoukku mahdollistaa turvallisen nostamisen koneella.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|300 - 600
|Työpaine (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimipaine (bar)
|200
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Liitäntäteho (kW)
|3,6
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|3,9
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|3,2
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|025
|Polttoainesäiliö (l)
|30
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|108
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|118
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1075 x 722 x 915
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Vakio kuumavesi
- Suihkuputki: 840 mm
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät