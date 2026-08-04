Painepesuri HDS 6/15-4 Classic

HDS 6/15-4 Classic on kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto ammattilaisen kuumavesipesuriksi. Kestävät komponentit ja helppo huollettavuus ovat Classic sarjan tunnusmerkkejä.

Kärcher Kompaktisarjan HDS-kuumavesipesurit löytyvät nyt myös perusvarusteltuina ja edullisina Classic-versioina. Kestävä putkirunko ja selkeä rakenne tekevät pesurin liikuttelusta ja huoltamisesta helppoa. Tämän mallin suorituskyky 600 l/h, 150 baaria ja 80°C mahdollistaa monipuolisen käytön aina ajoneuvojen pesusta rakennuksille ja maatilan töihin. Kestävä kampiakselipumppu, vesijäähdytys, hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Tukeva, nostamiseen muotoiltu putkirunko ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Vakiovarustukseen kuuluu 840 mm pitkä suihkuputki ja 10 metriä pitkä korkeapaineletku. Varusteet kiinnittyvät nopeilla ja luotettavilla EASY!Lock-pikakierteillä.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic: Vankka ja kestävä
Vankka ja kestävä
Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic: Luotettavuus
Luotettavuus
Pitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu Testattua laatua turvaventtiileissä, ylikuumenemissuojissa ja suodattimissa.
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic: Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattila
Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattila
Parasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden. 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa. eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
Helppo liikuteltavuus
  • Suuret, puhkeamattomat renkaat takaavat helpon liikuteltavuuden
  • Tukeva nostokoukku mahdollistaa turvallisen nostamisen koneella.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 300 - 600
Työpaine (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maksimipaine (bar) 200
Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C) max. 80
Liitäntäteho (kW) 3,6
Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h) 3,9
Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h) 3,2
Virtajohto (m) 5
Suutinkoko 025
Polttoainesäiliö (l) 30
Paino (sis. varusteet) (kg) 108
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 118
Mitat (p x l x k) (mm) 1075 x 722 x 915

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: Vakio kuumavesi
  • Suihkuputki: 840 mm

Ominaisuuksia

  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Painekytkinautomatiikka
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Painepesuri HDS 6/15-4 Classic
Käyttökohteet
  • Ajoneuvon pesu
  • Laitteiden ja koneiden pesu
  • Huoltohallien siivoaminen
  • Piha-alueiden pesu
  • Liikenneasemien puhdistustehtävät
  • Julkisivujen puhdistus
  • Työkoneiden pesu
  • Urheilualueiden puhdistus
  • Teollisuuskoneiden puhdistus
  • Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät
Varusteet
Pesuaineet
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