Kärcher Kompaktisarjan HDS-kuumavesipesurit löytyvät nyt myös perusvarusteltuina ja edullisina Classic-versioina. Kestävä putkirunko ja selkeä rakenne tekevät pesurin liikuttelusta ja huoltamisesta helppoa. Tämän mallin suorituskyky 600 l/h, 150 baaria ja 80°C mahdollistaa monipuolisen käytön aina ajoneuvojen pesusta rakennuksille ja maatilan töihin. Kestävä kampiakselipumppu, vesijäähdytys, hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori ja Kärcherin kehittämä lämmitysteknologia takaavat huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Tukeva, nostamiseen muotoiltu putkirunko ja kookkaat pyörät mahdollistavat helpon liikuteltavuuden. Vakiovarustukseen kuuluu 840 mm pitkä suihkuputki ja 10 metriä pitkä korkeapaineletku. Varusteet kiinnittyvät nopeilla ja luotettavilla EASY!Lock-pikakierteillä.