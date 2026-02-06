Painepesuri HD 10/25-4 S
Tehokas supersarjan kylmävesipainepesuri, joka tuottaa peräti 250 baarin maksimipaineen ja vedentuoton 1000 l/h.
Supersarjan kylmävesipesuri HD 10/25 on uudistunut ja tarjoaa entistä tehokkaamman ja miellyttävän tavan ammattimaiseen korkeapainepesuun. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaiheinen ja ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Pumppu ja moottori on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan erinomainen pesutulos. Pesukahvaan asennettu Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen. Pesurin rungossa on valmiit kiinnityspaikat tarvikkeille. Pesurin mukana tuleva vedensuodatin on helposti tarkistettavissa ja irrotettavissa ilman työkaluja.
Ominaisuudet ja edut
Tilaa säästävä, pystyyn rakennettu moottorin ja pumpun yhdistelmäVie vain vähän lattiapinta-alaa. Helppo siirtää työkohteesta toiseen ja kuljettaa ajoneuvoissa. Alhainen painopiste estää konetta kaatumasta.
Hidaskierroksinen, 4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori. Ruostumatonta terästä olevat männät ja messinkinen pumpun päätyPitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Korkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Nopea ottaa käyttöön ja pakata kuljetusta vartenOljyn määrän tarkistus ja tyhjennysaukko helposti käyttäjän ulottuvilla. Modulaarinen, tilaa säästävä rakenne: pumppu, moottori ja ohjaimet
Käyttäjää opastava LED-valo
- Elektroninen valvontajärjestelmä.
- Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta.
- Pesuri sammuu mahdollisen vuodon sattuessa.
Laaja valikoima EASY!Lock-kierteellä olevia varusteita
- Helppo paineen ja vesimäärän säätö pesukahvaan asennetun Servo Control -kytkimen avulla.
- EASY!Force pesukahva minimoi lihaksiin kohdistuvan rasituksen ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot.
- Kiertyvällä liitoksella varustettu, 1050 mm suihkuputki
Kattava varustepaketti erilaisiin käyttöympäristöihin.
- Tarvikelaatikko.
- Säädettävät koukut toiselle suihkuputkelle tai sähköjohdolle.
- Kiinnityspaikka korkeapaineletkulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|376 / 424
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|80 - 250
|Maksimipaine (bar)
|280
|Liitäntäteho (kW)
|8,8
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|047
|Vedensyöttö
|1″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|69,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|78,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|607 x 518 x 1063
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Korkealuokkainen
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
- 3-mäntäinen aksiaalipumppu: Männät ruostumatonta terästä
- Painekytkinautomatiikka
- Integroitu suodatin
- Elektroninen moottorinsuojajärjestelmä LED-näytöllä
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Vesiliitäntä messinkiä
Videot
Käyttökohteet
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Koneiden ja ajoneuvojen pesu rakennustyömailla
- Erilaiset teollisuuden ja kunnossapidon kohteet
- Ajoneuvojen ja veneiden pesu
- Suuret piha-alueet: puistot, parkkipaikat, torit, ajoluiskat.