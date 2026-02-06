Supersarjan kylmävesipesuri HD 10/25 on uudistunut ja tarjoaa entistä tehokkaamman ja miellyttävän tavan ammattimaiseen korkeapainepesuun. Pitkän käyttöiän takeena on tehokas, 4-napainen, 3-vaiheinen ja ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori, jossa on matala kierrosnopeus ja hiljainen käyntiääni. Pumppu ja moottori on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan erinomainen pesutulos. Pesukahvaan asennettu Servo Control -säätö mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen pesukohteen mukaan. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa paineletkun ennätysnopean kytkemisen. Pesurin rungossa on valmiit kiinnityspaikat tarvikkeille. Pesurin mukana tuleva vedensuodatin on helposti tarkistettavissa ja irrotettavissa ilman työkaluja.