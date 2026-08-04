HD 5/11 P Plus on kätevän kokoinen painepesuri perustason ammattikäyttöön. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pienten ulkomittojen ja kevyen painon ansiosta pesurin kuljetus on helppoa. Varustettu varmatoimisella, messinkipäätyisellä aksiaalipumpulla. Pesuria voi käyttää paitsi pystyasennossa, myös vaakasuorassa, jolloin se pysyy turvallisesti paikoillaan esim. rakennustelineellä, nostimella tai katolla työskenneltäessä. Automaattinen lepopaineenalennin ja soft-start vähentää pumppuun kohdistuvaa rasitusta ja kohentaa käyttömukavuutta. Järeät pesuvarusteet ja teräskudosvahvistettu kumiletku on mitoitettu ammattikäyttöön. Korkeapaineletkulle ja varusteille on käytännölliset säilytyspaikat pesurissa. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.