Painepesuri HD 5/11 P Plus
Kevyt ja näppärä painepesuri perustason ammattikäyttöön. Sopii hyvin keikkakoneeksi liikkuvalle ammattilaiselle. Toimii pysty ja vaaka-asennossa.
HD 5/11 P Plus on kätevän kokoinen painepesuri perustason ammattikäyttöön. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pienten ulkomittojen ja kevyen painon ansiosta pesurin kuljetus on helppoa. Varustettu varmatoimisella, messinkipäätyisellä aksiaalipumpulla. Pesuria voi käyttää paitsi pystyasennossa, myös vaakasuorassa, jolloin se pysyy turvallisesti paikoillaan esim. rakennustelineellä, nostimella tai katolla työskenneltäessä. Automaattinen lepopaineenalennin ja soft-start vähentää pumppuun kohdistuvaa rasitusta ja kohentaa käyttömukavuutta. Järeät pesuvarusteet ja teräskudosvahvistettu kumiletku on mitoitettu ammattikäyttöön. Korkeapaineletkulle ja varusteille on käytännölliset säilytyspaikat pesurissa. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.
Ominaisuudet ja edut
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmäTyöskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Ensimmäisen luokan liikkuvuusKantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Pienet ulkomitat, kevyt paino.
MonipuolinenKäytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Säilytyspaikat pesuvarusteille. Vaakatasoon asennettuna laite pysyy aina vakaasti paikoillaan.
Korkea laatu
- Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
Varusteiden säilytys
- Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
- Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
- Kumilenkki kp-letkun pikakiinnitykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|490
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimipaine (bar/MPa)
|160 / 16
|Liitäntäteho (kW)
|2,2
|Virtajohto (m)
|5
|Vedensyöttö
|3/4″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|20,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|23
|Mitat (p x l x k) (mm)
|351 x 312 x 904
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
- Suihkuputki: 840 mm
- Turbosuutin
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Julkisivujen puhdistus
- Tuotantotiloihin
- Seinien ja lattiapintojen puhdistus
- Ulkoalueet
- Ajoneuvot
- Koneet