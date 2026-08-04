Painepesuri HD 5/11 P Plus

Kevyt ja näppärä painepesuri perustason ammattikäyttöön. Sopii hyvin keikkakoneeksi liikkuvalle ammattilaiselle. Toimii pysty ja vaaka-asennossa.

HD 5/11 P Plus on kätevän kokoinen painepesuri perustason ammattikäyttöön. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Pienten ulkomittojen ja kevyen painon ansiosta pesurin kuljetus on helppoa. Varustettu varmatoimisella, messinkipäätyisellä aksiaalipumpulla. Pesuria voi käyttää paitsi pystyasennossa, myös vaakasuorassa, jolloin se pysyy turvallisesti paikoillaan esim. rakennustelineellä, nostimella tai katolla työskenneltäessä. Automaattinen lepopaineenalennin ja soft-start vähentää pumppuun kohdistuvaa rasitusta ja kohentaa käyttömukavuutta. Järeät pesuvarusteet ja teräskudosvahvistettu kumiletku on mitoitettu ammattikäyttöön. Korkeapaineletkulle ja varusteille on käytännölliset säilytyspaikat pesurissa. Plus-mallissa on vakiovarusteena tehokkaasti likaa irrottava, pyörivää liikettä tekevä Rotojet-turbosuutin.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 5/11 P Plus: Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Painepesuri HD 5/11 P Plus: Ensimmäisen luokan liikkuvuus
Ensimmäisen luokan liikkuvuus
Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Pienet ulkomitat, kevyt paino.
Painepesuri HD 5/11 P Plus: Monipuolinen
Monipuolinen
Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Säilytyspaikat pesuvarusteille. Vaakatasoon asennettuna laite pysyy aina vakaasti paikoillaan.
Korkea laatu
  • Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
  • Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
Varusteiden säilytys
  • Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
  • Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
  • Kumilenkki kp-letkun pikakiinnitykseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 490
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 110 / 11
Maksimipaine (bar/MPa) 160 / 16
Liitäntäteho (kW) 2,2
Virtajohto (m) 5
Vedensyöttö 3/4″
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 20,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 23
Mitat (p x l x k) (mm) 351 x 312 x 904

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 250 bar
  • Suihkuputki: 840 mm
  • Turbosuutin

Ominaisuuksia

  • Painekytkinautomatiikka
Painepesuri HD 5/11 P Plus
Painepesuri HD 5/11 P Plus
Painepesuri HD 5/11 P Plus
Painepesuri HD 5/11 P Plus
Painepesuri HD 5/11 P Plus
Käyttökohteet
  • Julkisivujen puhdistus
  • Tuotantotiloihin
  • Seinien ja lattiapintojen puhdistus
  • Ulkoalueet
  • Ajoneuvot
  • Koneet
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