Kätevästi liikuteltava HD 6/16-4 MXA Plus painepesuri. Markkinoiden ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu painepesuri, jossa on automaattinen letkukela. Jousitoiminen automaattinen letkukela takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisen toiminnan korkeapaineletkun käsittelyyn. 15m Flex –korkapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. Mukana tulee sekä voima- että Rotojet -suuttimet. Pitkän käyttöiän takaa 3-mäntäinen aksiaalipumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla männillä ja messinkisellä päädyllä. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa pesurin komponentteja kolhuilta ja lialta. Pesurissa myös automaattinen paineenalennin. Lisätuki parantaa vakautta. Voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Käyttövalmis: automaattinen letkukela on esijännitetty ja letku kelattu valmiiksi.