Tämä supersarjan kylmävesipesuripesuri on kustannustehokas vaihtoehto kohteisiin, joissa tarvitaan yli 200 baarin työpainetta ja suurta vedentuottokykyä. Vankan teräskehikon sisään rakennettu pesuri kulkee kookkaiden pyörien ansiosta kevyesti kohteesta toiseen ja mahtuu myös nostimille. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti ja veden kulutus optimoiden. Pitkän käyttöiän takaa hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori, jossa on ilma-vesijäähdytys. Pesurin kampiakselipumppu on varustettu keraamisilla männillä ja messinkipäädyllä. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Käyttäjä voi säätää painetta ja vesimäärää pumpussa olevan säätimen avulla.