Painepesuri HD 10/21-4 S Classic
Tehokas supersarjan kylmävesipesuri edullisena Classic-versiona. Suunniteltu kohteisiin, jossa tarvitaan 210 baarin painetta suurta 1000 l/h vesimäärää.
Tämä supersarjan kylmävesipesuripesuri on kustannustehokas vaihtoehto kohteisiin, joissa tarvitaan yli 200 baarin työpainetta ja suurta vedentuottokykyä. Vankan teräskehikon sisään rakennettu pesuri kulkee kookkaiden pyörien ansiosta kevyesti kohteesta toiseen ja mahtuu myös nostimille. Kärcherin patentoitu suutinteknologia tuottaa koko leveydeltään tasaisen voimakkaan korkeapainesuihkun, jonka ansiosta saavutetaan ensiluokkainen puhdistustulos nopeasti ja veden kulutus optimoiden. Pitkän käyttöiän takaa hidaskierroksinen, 4-napainen sähkömoottori, jossa on ilma-vesijäähdytys. Pesurin kampiakselipumppu on varustettu keraamisilla männillä ja messinkipäädyllä. Myös pesurin liitännät ovat kestävää, korkealaatuista messinkiä. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Käyttäjä voi säätää painetta ja vesimäärää pumpussa olevan säätimen avulla.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä, messinkipäätyinen kampiakselipumppu ja keraamiset männätKorkea suorituskyky takaa sujuvan työskentelyn Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset. Itseimutoiminto ja mahdollisuus käyttää lämmintä tulovettä 60 °C saakka.
Kestävä teräskehikko ja suuret kuljetuspyörät takaavat helpon liikuteltavuudenSuojaa pesuria haastavissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä. Helppo kuljettaa ja varastoida. Valmiit kiinnityspaikat varusteille.
Classic-sarjan varusteet, joissa EASY!Lock-kierteetNopea ottaa käyttöön ja siirtää seuraavaan kohteeseen. Kestävät varusteet. Selkeä rakenne ja käyttöliittymä minimoivat käyttövirheet.
Kestävä muotoilu ja rakenne
- Integroitu vedensuodatin on helppo irrottaa ja puhdista ilman työkaluja.
- Vesimäärän ja työpaineen säätö pumpun säätimellä.
- Öljyn määrän ja laadun tarkistus käy nopeasti erillisestä tarkistusikkunasta.
4-napainen, ilma-vesijäähdytteinen sähkömoottori.
- Pitkä käyttöikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.
- Yhdistetty ilma- ja vesijäähdytys takaa parhaan jäähdytystuloksen kuumissa olosuhteissa ja käytettäessä lämmintä tulovettä.
- Kompaktin kokoinen muotoilu takaa helpon liikuteltavuuden.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|376 - 424
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|50 - 210
|Maksimipaine (bar/MPa)
|270 / 2,7
|Liitäntäteho (kW)
|8
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|050
|Vedensyöttö
|1″
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|60
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|67,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|720 x 637 x 1060
Toimitus sisältää
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 8, 315 bar
- Suihkuputki: 840 mm
- Voimasuutin
Ominaisuuksia
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- 4-napainen 3-vaihemoottori ilma- ja vesijäähdytyksellä
- Painekytkinautomatiikka
- Integroitu suodatin
- Öljyn tarkkailuikkuna
- Vesiliitäntä messinkiä
Videot
Käyttökohteet
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
- Traktoreiden ja työkoneiden pesu maataloudessa
- Rakennusteollisuuden pesukohteet muottien pesusta telineisin ja koneisiin
- Koneiden ja ajoneuvojen pesu rakennustyömailla
- Erilaiset teollisuuden ja kunnossapidon kohteet
- Ajoneuvojen ja veneiden pesu
- Suuret piha-alueet: puistot, parkkipaikat, torit, ajoluiskat.