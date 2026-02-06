Painepesuri HD 5/12 C

Kompakti ammattipesuri on helppo kuljettaa ja mukava käyttää. Käytettävissä sekä pysty- että vaaka-asennossa. Messinkipumppu, automaattinen paineenalennin ja säilytyspaikat varusteille.

Pienikokoinen ja kevyt HD 5/12 C kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri on käytettävissä ergonomisessa pystyasennossa sekä tukevasti vaaka-asennossa. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. Messinkipäätyinen pumppu ja automaattinen lepopaineenalennin takaavat pitkän käyttöiän ja varman toimintavarmuuden. EASY!Force -pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa.

Ominaisuudet ja edut
Painepesuri HD 5/12 C: Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Painepesuri HD 5/12 C: Liikkuvuus
Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella. Kompaktit mitat.
Painepesuri HD 5/12 C: Monipuolinen
Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa. Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan. Säilytyspaikat pesuvarusteille.
Korkea laatu
  • Automaattinen lepopaineenalennin keventää komponenttien rasitusta.
  • Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.
  • Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua syöttöveden epäpuhtauksilta.
Varusteiden säilytys
  • Koneessa ruuviliitäntä (M 18 x 1.5) tasopuhdistimen säilyttämistä varten.
  • Kätevä säilytyslokero 3-toimisuuttimelle ja Rotojet-suuttimelle
  • Kumilenkki kp-letkun pikakiinnitykseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 230
Taajuus (Hz) 50
Virtausnopeus (l/h) 500 - 500
Syöttöveden lämpötila (°C) 60
Työpaine (bar/MPa) 120 - 120 / 12 - 12
Maksimipaine (bar/MPa) 175 / 17,5
Liitäntäteho (kW) 2,5
Virtajohto (m) 5
Suutinkoko (mm) 35
Vedensyöttö 3/4″
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 24,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 26,8
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 360 x 930

Toimitus sisältää

  • Pesukahva: EASY!Force
  • Korkeapaineletkun pituus: 10 m
  • Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
  • Suihkuputki: 840 mm

Ominaisuuksia

  • Puhdistusainetoiminto: Imu
  • Painekytkinautomatiikka
